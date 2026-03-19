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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 19일

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수정 2026-03-19 01:20
입력 2026-03-19 01:20
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48년생 : 건강 관리에 힘쓰는 게 좋다.

60년생 : 손재수가 있으니 주의하라.

72년생 : 노력하는 사람이 승리한다.

84년생 : 운이 점차 좋아진다.

96년생 : 뜻을 펴기가 어려울 수 있다.



49년생 : 컨디션 유지에 힘쓰는 것이 좋겠다.

61년생 : 대인 관계에 주의하라.

73년생 : 운이 왕성하니 운수대통이다.

85년생 : 포기하지 말고 밀고 나가는 게 좋다.

97년생 : 마음먹기에 달렸다.

호랑이

50년생 : 남의 일에 간섭하지 않는 게 좋다.

62년생 : 마음의 안정을 취하는 것이 좋다.

74년생 : 오늘은 행운의 날이다.

86년생 : 자세하게 검토한 다음 일을 추진하는 게 좋다.

98년생 : 새로운 시작도 괜찮겠다.

토끼

51년생 : 재물운이 좋아진다.

63년생 : 아는 사람의 도움이 있다.

75년생 : 차분히 일을 풀어 나가는 게 좋다.

87년생 : 현상 유지가 최선이다.

99년생 : 고생 끝에 즐거움이 온다.



52년생 : 기분이 즐겁고 만족한 하루다.

64년생 : 관재나 구설을 주의하는 게 좋다.

76년생 : 너무 큰 일을 꿈꾸지 않는 게 좋다.

88년생 : 지난 일에 얽매여 손실이 클 수 있다.

00년생 : 거래 관계는 신중히 하는 게 좋다.



53년생 : 하는 일마다 행운이 따른다.

65년생 : 소득이 좋아 주머니가 두둑해진다.

77년생 : 성공이 눈앞에 있다.

89년생 : 행동에 주의하는 게 좋다.

01년생 : 취미를 가져보는 것도 좋겠다.



54년생 : 사람을 사귈 때 마음을 활짝 여는 게 좋다.

66년생 : 작은 친절이 행운을 부른다.

78년생 : 대인 관계를 중시하는 게 좋다.

90년생 : 만사가 형통하다.

02년생 : 적극적으로 일을 추진하는 게 좋다.



43년생 : 다른 사람이 어려울 때 베푸는 게 좋다.

55년생 : 모든 일이 쉽게 이루어진다.

67년생 : 소득은 조금이지만 희망은 있다.

79년생 : 운세가 차츰 호전된다.

91년생 : 한꺼번에 큰 것을 노리지 않는 게 좋다.

원숭이

44년생 : 소신을 지키는 것이 길하다.

56년생 : 기다리던 소식이 있다.

68년생 : 오곡이 풍성하니 기쁘고 즐겁다.

80년생 : 현재 하는 일에 충실한 게 좋다.

92년생 : 희망이 다가온다.



45년생 : 쉽게 풀리니 걱정하지 않는 게 좋다.

57년생 : 저녁 약속이 취소될 수 있다.

69년생 : 만사가 형통한 즐거운 하루다.

81년생 : 뜻한 대로 이루어진다.

93년생 : 묵은 감정을 풀면 좋은 일 생긴다.



46년생 : 서로의 이해가 필요하다.

58년생 : 고생 끝에 즐거움이 온다.

70년생 : 기쁜 소식이 들려온다.

82년생 : 지나친 기대는 하지 않는 게 좋다.

94년생 : 많은 사람이 도와주는구나.

돼지

47년생 : 덕을 쌓으면 경사가 넘친다.

59년생 : 가족이 화합하는 것이 중요하다.

71년생 : 오후부터 서서히 좋아지겠다.

83년생 : 가까운 사람의 도움을 받는다.

95년생 : 힘을 발휘하는 게 좋다.
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