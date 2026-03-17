[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 17일
수정 2026-03-17 01:29
입력 2026-03-17 01:29
쥐
48년생 : 걱정거리가 해소된다.
60년생 : 오늘은 하루 종일 기분 좋은 일이 많다.
72년생 : 금전 지출을 조심하는 게 좋다.
84년생 : 행운이 손짓하는 날이다.
96년생 : 변화를 가져보는 것도 좋다.
소
49년생 : 재물운이 아주 많다.
61년생 : 가까운 사람을 만나 회포를 푼다.
73년생 : 건강을 챙기는 것이 좋겠다.
85년생 : 자녀로부터 기쁜 일이 생긴다.
97년생 : 분주한 하루가 된다.
호랑이
50년생 : 가급적 이동은 삼가는 게 좋다.
62년생 : 기회를 잡지 못해 애태우는 날이다.
74년생 : 서로 협조하면 운수대통하는 날이다.
86년생 : 만사형통.
98년생 : 수입이 늘어난다.
토끼
51년생 : 한 발짝 양보하는 게 좋다.
63년생 : 즐거운 하루가 된다.
75년생 : 사람을 너무 믿지 않는 게 좋다.
87년생 : 무리하지 않으면 성공한다.
99년생 : 재물 소득이 있다.
용
52년생 : 행동을 신중히 하는 게 좋다.
64년생 : 좋은 운이 찾아드니 기쁜 하루다.
76년생 : 바라던 소망이 이루어진다.
88년생 : 서로 힘을 합쳐 일을 처리하는 게 좋다.
00년생 : 윗사람으로부터 인정받는다.
뱀
53년생 : 고통은 서서히 물러간다.
65년생 : 뜻대로 열매를 맺는다.
77년생 : 일 추진은 미루는 것이 좋다.
89년생 : 친구를 너무 믿지 않는 게 좋다.
01년생 : 최선을 다하면 큰 소득이 있다.
말
54년생 : 바라던 일이 이루어진다.
66년생 : 멀리 이동하는 것은 삼가는 게 좋다.
78년생 : 당황해서 움직이면 일이 꼬인다.
90년생 : 계획은 미루는 것이 좋겠다.
02년생 : 일찍 귀가하는 것이 길하다.
양
43년생 : 기쁜 일이 생긴다.
55년생 : 주변 사람을 살피는 것이 길하다.
67년생 : 확실한 준비가 필요하다.
79년생 : 건강에 주의하는 게 좋다.
91년생 : 발상의 전환이 필요한 때다.
원숭이
44년생 : 외출을 삼가는 것이 좋겠다.
56년생 : 의기양양하다가 어려움을 겪을 수 있다.
68년생 : 자기 주관을 확실히 하라.
80년생 : 좋은 때를 기다리는 게 좋다.
92년생 : 분수를 지키면 별일이 없다.
닭
45년생 : 부드러운 자세가 유리하다.
57년생 : 분위기에 휩쓸리는 것은 좋지 않다.
69년생 : 주변의 도움으로 일이 잘 진행된다.
81년생 : 시비가 생겨 걱정이 많을 수 있다.
93년생 : 서두르지 않는 게 좋다.
개
46년생 : 작은 것을 주고 큰 것을 얻는다.
58년생 : 사람이 많은 곳을 피하는 것이 좋겠다.
70년생 : 건강 관리에 힘써라.
82년생 : 한곳에 머무는 게 좋다.
94년생 : 부주의로 잃는 것이 많을 수 있다.
돼지
47년생 : 컨디션 유지에 힘쓰는 게 좋다.
59년생 : 투자는 신중한 것이 좋겠다.
71년생 : 대인 관계에 힘쓰는 게 좋다.
83년생 : 오해가 풀리고 기쁜 일이 있다.
95년생 : 바라던 일이 이루어진다.
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