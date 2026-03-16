[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 3월 17일 화요일(음력 1월 29일, 경인일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

이미지 확대 AI가 알려주는 오늘의 운세

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2026년 3월 17일 화요일(음력 1월 29일, 경인일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘하얀 호랑이(경인)’의 날입니다. 단단한 쇠나 바위(경금) 위를 용맹하게 달리는 호랑이(인목)의 형상으로, 강직하고 과감한 결단력이 돋보이는 날입니다. 백호의 기운처럼 활동적이고 정의로운 에너지가 넘치지만, 기운이 너무 강해 타인과 부딪힐 수 있으니 부드러운 카리스마를 발휘하는 것이 좋습니다.쥐띠 (자)물(쥐)이 나무(호랑이)를 키워주는 형국이라 생기가 넘치고 분주한 하루입니다. 주변을 돕고 챙기느라 바쁘지만, 그만큼 긍정적인 평판과 인정을 받게 됩니다.1948년생: 아랫사람이나 자녀에게 칭찬을 아끼지 마세요. 집안이 화목해집니다.1960년생: 새로운 계획을 세우거나 사람들을 만나 인맥을 다지기에 좋은 날입니다.1972년생: 직장이나 사업에서 번뜩이는 아이디어가 떠올라 훌륭한 성과로 이어집니다.1984년생: 너무 앞서 나가면 동료들의 시기를 살 수 있으니 겸손과 협력이 필수입니다.1996년생: 연애운이 핑크빛입니다. 마음에 드는 이성에게 적극적으로 다가가 보세요.소띠 (축)호랑이(나무)가 소(흙)를 억누르는 기운이라 심리적인 압박감을 느낄 수 있습니다. 뜻대로 속도가 나지 않아도 조급해하지 말고 묵묵히 버티면 결국 해냅니다.1949년생: 소화가 잘 안되거나 체할 수 있으니 밀가루나 기름진 음식은 피하세요.1961년생: 고집을 부리면 고립됩니다. 주변 사람들의 조언에 귀를 활짝 여세요.1973년생: 직장에서 예상치 못한 업무나 책임이 주어지지만 차분히 쳐낼 수 있습니다.1985년생: 상사나 윗사람의 지시가 부담스러워도 오늘은 군말 없이 따르는 것이 좋습니다.1997년생: 다른 사람의 화려한 SNS와 내 현실을 비교하지 마세요. 당신의 길이 맞습니다.호랑이띠 (인)자신의 날을 만났습니다. 숲속에 두 마리의 호랑이가 있는 격이라 강한 자신감과 승부욕이 솟구칩니다. 경쟁보다는 나 자신과의 싸움에 집중하세요.1950년생: 옛 친구를 만나 회포를 풀고 긍정적인 에너지를 듬뿍 충전합니다.1962년생: 명예욕이 강해져 무리수를 둘 수 있습니다. 지나친 과욕은 금물입니다.1974년생: 회의나 모임에서 리더십을 발휘하여 사람들을 이끌면 큰 호응을 얻습니다.1986년생: 경쟁자가 나타나도 당당하게 맞서세요. 당신의 실력과 기세가 압도합니다.1998년생: 새로운 도전을 두려워하지 마세요. 젊은 패기를 마음껏 발산할 타이밍입니다.토끼띠 (묘)호랑이와 토끼는 같은 나무의 기운으로 서로 든든한 의지가 됩니다. 대인관계가 원만해지고, 동료나 친구와 힘을 합치면 아주 기분 좋은 시너지 효과를 냅니다.1951년생: 마음이 잘 맞는 사람과 차 한 잔의 여유를 즐기며 평온한 하루를 보냅니다.1963년생: 뜻밖의 귀인이 나타나 힘을 보태주니 꽉 막혔던 근심이 사라집니다.1975년생: 팀워크가 눈부시게 빛을 발하는 날입니다. 협력하면 어려운 일도 척척 풀립니다.1987년생: 친구나 동료의 진심 어린 조언이 큰 도움이 됩니다. 열린 마음으로 수용하세요.1999년생: 당신의 다정한 매력 덕분에 인기가 많아지고 주변 사람들의 호감을 삽니다.용띠 (진)호랑이와 용은 서로 기싸움을 하는 관계(용호상박)입니다. 직장이나 모임에서 팽팽한 의견 충돌이 생길 수 있으니, 한 발 물러서는 부드러운 지혜가 필요합니다.1952년생: 쓸데없는 고집은 주변 사람을 피곤하게 합니다. 융통성을 발휘하세요.1964년생: 투자나 섣부른 금전 거래는 신중해야 합니다. 돌다리도 두들겨 보세요.1976년생: 직장에서 라이벌과 부딪칠 수 있으나, 정면 돌파보다는 우회가 유리합니다.1988년생: 연인과 주도권 싸움을 하지 마세요. 사랑하는 사이에는 져주는 것이 이기는 겁니다.2000년생: 학업이나 업무에 집중이 잘 안 되고 마음이 붕 뜰 수 있습니다. 책상 정리를 해보세요.뱀띠 (사)호랑이와 뱀은 서로 꼬이고 상처를 주기 쉬운 관계(인사형살)입니다. 섣부르게 행동하면 어이없는 실수가 따르고 구설수에 오를 수 있으니 언행을 각별히 조심하세요.1953년생: 건강, 특히 심혈관 계통에 유의하고 무리한 외출보다는 안정을 취하세요.1965년생: 믿었던 사람에게 섣불리 비밀을 털어놓지 마세요. 발 없는 말이 천 리 갑니다.1977년생: 일이 잘 풀리는 듯하다가 막판에 꼬일 수 있습니다. 끝까지 긴장을 놓지 마세요.1989년생: 말 한마디로 큰 오해를 살 수 있으니 가벼운 농담이나 험담은 절대 금물입니다.2001년생: 순간적인 유혹이나 욱하는 감정에 휩쓸리기 쉽습니다. 마음의 중심을 꽉 잡으세요.말띠 (오)호랑이와 말은 아주 훌륭한 합(삼합)을 이룹니다. 당신의 뜨거운 열정에 호랑이의 강력한 추진력이 더해져, 가로막는 장애물 없이 거침없이 나아가는 대길의 화요일입니다.1954년생: 가벼운 나들이나 외출을 하기에 아주 좋습니다. 좋은 기운을 듬뿍 받습니다.1966년생: 꼬였던 문제가 마법처럼 술술 풀리고 해결의 완벽한 실마리를 찾게 됩니다.1978년생: 직장에서 당신의 능력을 크게 인정받아 포상이나 칭찬 등 좋은 기회가 찾아옵니다.1990년생: 연애운이 몹시 활짝 핍니다. 솔로라면 운명 같은 이상형을 우연히 만날 수 있습니다.2002년생: 친구들과의 우정이 돈독해지고, 공부나 일에서도 놀라운 집중력을 십분 발휘합니다.양띠 (미)호랑이(나무)가 양(흙)을 극하면서도 묘하게 신경을 긁는 관계(귀문관살)입니다. 별일 아닌 일에도 까칠해지고 예민해질 수 있으니, 무조건 긍정적인 마인드 컨트롤이 필요합니다.1955년생: 금전 손실이나 분실 우려가 있으니 귀중품 단속을 철저히 하고 투자는 피하세요.1967년생: 주변 사람들과 불필요한 논쟁을 피하세요. 이겨도 결국 기분만 몹시 찝찝합니다.1979년생: 쏟아지는 일거리로 스트레스를 받을 수 있습니다. 차분하게 우선순위를 정하세요.1991년생: 연인에게 과도하게 집착하거나 꼬투리를 잡으면 사이가 급격히 서먹해집니다.2003년생: 남과 나를 비교하며 괜히 우울해하지 마세요. 당신만의 페이스를 사랑하세요.원숭이띠 (신)오늘은 호랑이와 원숭이가 정면으로 쾅 충돌하는 날(상충살)입니다. 변화와 변동이 몹시 심하고, 예기치 못한 사고수나 억울한 다툼수가 있으니 매사 양보하고 안전을 최우선으로 하세요.1956년생: 장거리 운전이나 위험한 외출은 피하는 것이 좋습니다. 낙상 사고를 조심하세요.1968년생: 부부 싸움이 크게 번질 수 있으니 욱하는 성질을 죽이고 무조건 한 발 물러서세요.1980년생: 직장 동료나 윗사람과 껄끄러운 마찰이 생길 수 있습니다. 정면충돌은 무조건 피하세요.1992년생: 계획했던 약속이나 일이 어긋날 수 있습니다. 쿨하게 넘기는 여유를 가지세요.2004년생: 친구와 감정싸움으로 크게 다툴 수 있습니다. 거친 말을 절대 입 밖으로 내지 마세요.닭띠 (유)호랑이와 닭은 서로를 몹시 예민하게 만드는 관계(원진살)입니다. 괜히 눈에 거슬리고 짜증이 확 치밀어 오를 수 있으니, 남을 신경 쓰기보다 나만의 공간에서 마음을 다스려야 합니다.1957년생: 신경성 불면증이나 소화불량을 조심하세요. 따뜻한 차를 마시며 푹 쉬는 것이 보약입니다.1969년생: 가까운 가족이나 친척에게 섭섭한 마음이 들어도 오늘은 겉으로 티 내지 마세요.1981년생: 자신의 능력을 지나치게 과시하다가 오히려 망신을 당할 수 있으니 겸손함이 무기입니다.1993년생: 연인과 쓸데없는 감정 소모를 피하세요. 오늘은 적당히 거리를 두고 각자 쉬는 것도 방법입니다.2005년생: 충동적인 행동이나 기분 전환을 핑계로 한 쇼핑은 지갑에 큰 타격을 줍니다.개띠 (술)호랑이와 개는 눈빛만 봐도 아는 훌륭한 파트너(삼합)입니다. 든든한 지원군을 얻거나 직장 동료와 완벽하게 협력하여 최고의 성과를 냅니다. 신뢰가 단단하게 쌓이는 몹시 기분 좋은 날입니다.1958년생: 마음이 한없이 편안하고 가정이 화목하니 이보다 더 든든하고 바랄 것이 없습니다.1970년생: 귀인의 적극적인 도움으로 재물운이 크게 상승하고 계약이 매끄럽게 성사됩니다.1982년생: 직장에서 당신의 묵직한 책임감과 성실함을 인정받아 윗사람의 굳건한 신뢰를 얻습니다.1994년생: 직장 선배나 인생 멘토의 조언이 피가 되고 살이 됩니다. 열린 마음으로 흡수하세요.2006년생: 학업 성취도가 눈에 띄게 높아지고 노력한 만큼 주변에서 큰 칭찬을 받는 날입니다.돼지띠 (해)호랑이와 돼지는 찰떡같이 잘 맞는 단짝(육합)입니다. 서로를 깊이 이해하고 도와주니 모든 일이 순조롭게 풀리지만, 너무 편안한 나머지 끝마무리에 방심하면 실수가 생길 수 있으니 꼼꼼함은 유지하세요.1959년생: 주변 사람들과 점심이나 따뜻한 차를 나누며 정을 쌓기에 최적인 날입니다.1971년생: 뜻밖의 소소한 횡재수나 기분 좋은 선물이 들어와 하루 종일 미소가 지어집니다.1983년생: 반짝이는 아이디어가 번뜩 떠올라 업무에 적용하면 모두가 감탄할 결과를 냅니다.1995년생: 마음에 드는 이성이 있다면 주저하지 말고 핑계를 대서라도 솔직하게 다가가 보세요.2007년생: 컨디션이 날아갈 듯 가볍고 의욕이 솟구치니 무엇을 해도 즐겁고 능률이 쑥쑥 오릅니다.