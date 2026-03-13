[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 15일

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

48년생 : 정도를 지키면 행운이 따른다.60년생 : 신체 리듬을 잘 조절하는 것이 좋겠다.72년생 : 마음먹기에 따라 달려있다.84년생 : 실수를 저지르지 않도록 조심하라.96년생 : 일이 성사되지 않을 수 있다.49년생 : 뜻하지 않은 기쁜 소식이 있다.61년생 : 친구와 만나 기쁨을 나눈다.73년생 : 근신하는 것이 행운을 부른다.85년생 : 자신의 생각을 밀고 나가는 게 좋다.97년생 : 적극적인 자세로 임하는 게 좋다.호랑이50년생 : 주변의 도움으로 어려움이 극복된다.62년생 : 부드러운 자세가 유리하다.74년생 : 진도가 나가지 않아 답답할 수 있다.86년생 : 마음의 여유를 가지는 게 좋다.98년생 : 마음먹은 대로 이루어진다.토끼51년생 : 언행에 신경을 쓰는 편이 좋겠다.63년생 : 새로운 인연은 경계하라.75년생 : 현상 유지에 힘써라.87년생 : 끝마무리를 중요하게 생각해야 한다.99년생 : 일을 시작하면 결실이 크다.52년생 : 집안이 화평하다.64년생 : 어려움이 좋은 기회로 바뀔 수 있다.76년생 : 당장 일이 성사되기 어렵다.88년생 : 옛것을 과감히 버리는 게 좋다.00년생 : 걱정거리가 많은 날이다.53년생 : 근심이 사라진다.65년생 : 너무 서두르지 않는 게 좋다.77년생 : 인정받고 수입이 늘어간다.89년생 : 주변의 도움을 받아 잘 진행된다.01년생 : 일하는 데 막힘이 전혀 없다.54년생 : 다른 사람의 말에 현혹되지 않는 게 좋다.66년생 : 인내하는 마음이 필요하다.78년생 : 금전 지출을 삼가는 게 좋겠다.90년생 : 성공이 눈앞에 있다.02년생 : 행운이 다가온다.43년생 : 변동수가 생기니 잘 대처하는 게 좋다.55년생 : 현재의 위치에 만족하는 게 좋다.67년생 : 현재에 충실한 것이 좋다.79년생 : 은인의 도움이 있다.91년생 : 재물운이 좋다.원숭이44년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋다.56년생 : 여유를 가져야 행운이 있다.68년생 : 부부 화합이 최선임을 깨닫는 게 좋다.80년생 : 하는 모든 일이 잘 된다.92년생 : 재물운이 좋아 소득이 많다.45년생 : 남에게 의지하면 좋은 일이 생긴다.57년생 : 모든 일은 마음먹기에 달렸다.69년생 : 대화로 푸는 게 좋다.81년생 : 최선을 다해 노력하는 게 좋다.93년생 : 친한 친구와의 화합이 있다.46년생 : 관용을 베푸는 게 좋다.58년생 : 행운이 따르는 날이다.70년생 : 변동운이 있다.82년생 : 성공의 열쇠를 얻게 되는 날이다.94년생 : 귀인의 도움이 있어 실속이 있다.돼지47년생 : 양보의 미덕을 보이는 게 좋다.59년생 : 매사 뜻한 대로 된다.71년생 : 티끌 모아 태산이다.83년생 : 고민이 해결된다.95년생 : 주위 사람과 마음을 맞추는 게 좋다.