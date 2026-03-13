메뉴
[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 15일

수정 2026-03-13 01:51
입력 2026-03-13 01:51
이미지 확대




48년생 : 정도를 지키면 행운이 따른다.

60년생 : 신체 리듬을 잘 조절하는 것이 좋겠다.

72년생 : 마음먹기에 따라 달려있다.

84년생 : 실수를 저지르지 않도록 조심하라.

96년생 : 일이 성사되지 않을 수 있다.



49년생 : 뜻하지 않은 기쁜 소식이 있다.

61년생 : 친구와 만나 기쁨을 나눈다.

73년생 : 근신하는 것이 행운을 부른다.

85년생 : 자신의 생각을 밀고 나가는 게 좋다.

97년생 : 적극적인 자세로 임하는 게 좋다.

호랑이

50년생 : 주변의 도움으로 어려움이 극복된다.

62년생 : 부드러운 자세가 유리하다.

74년생 : 진도가 나가지 않아 답답할 수 있다.

86년생 : 마음의 여유를 가지는 게 좋다.

98년생 : 마음먹은 대로 이루어진다.

토끼

51년생 : 언행에 신경을 쓰는 편이 좋겠다.

63년생 : 새로운 인연은 경계하라.

75년생 : 현상 유지에 힘써라.

87년생 : 끝마무리를 중요하게 생각해야 한다.

99년생 : 일을 시작하면 결실이 크다.



52년생 : 집안이 화평하다.

64년생 : 어려움이 좋은 기회로 바뀔 수 있다.

76년생 : 당장 일이 성사되기 어렵다.

88년생 : 옛것을 과감히 버리는 게 좋다.

00년생 : 걱정거리가 많은 날이다.



53년생 : 근심이 사라진다.

65년생 : 너무 서두르지 않는 게 좋다.

77년생 : 인정받고 수입이 늘어간다.

89년생 : 주변의 도움을 받아 잘 진행된다.

01년생 : 일하는 데 막힘이 전혀 없다.



54년생 : 다른 사람의 말에 현혹되지 않는 게 좋다.

66년생 : 인내하는 마음이 필요하다.

78년생 : 금전 지출을 삼가는 게 좋겠다.

90년생 : 성공이 눈앞에 있다.

02년생 : 행운이 다가온다.



43년생 : 변동수가 생기니 잘 대처하는 게 좋다.

55년생 : 현재의 위치에 만족하는 게 좋다.

67년생 : 현재에 충실한 것이 좋다.

79년생 : 은인의 도움이 있다.

91년생 : 재물운이 좋다.

원숭이

44년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋다.

56년생 : 여유를 가져야 행운이 있다.

68년생 : 부부 화합이 최선임을 깨닫는 게 좋다.

80년생 : 하는 모든 일이 잘 된다.

92년생 : 재물운이 좋아 소득이 많다.



45년생 : 남에게 의지하면 좋은 일이 생긴다.

57년생 : 모든 일은 마음먹기에 달렸다.

69년생 : 대화로 푸는 게 좋다.

81년생 : 최선을 다해 노력하는 게 좋다.

93년생 : 친한 친구와의 화합이 있다.



46년생 : 관용을 베푸는 게 좋다.

58년생 : 행운이 따르는 날이다.

70년생 : 변동운이 있다.

82년생 : 성공의 열쇠를 얻게 되는 날이다.

94년생 : 귀인의 도움이 있어 실속이 있다.

돼지

47년생 : 양보의 미덕을 보이는 게 좋다.

59년생 : 매사 뜻한 대로 된다.

71년생 : 티끌 모아 태산이다.

83년생 : 고민이 해결된다.

95년생 : 주위 사람과 마음을 맞추는 게 좋다.
