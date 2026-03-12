메뉴
[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 12일

수정 2026-03-12 01:09
입력 2026-03-12 01:09
48년생 : 돈을 빌려주거나 빌리지 않는 게 좋다.

60년생 : 집안에 기쁨이 넘친다.

72년생 : 자신의 맡은 일에 충실하는 게 좋다.

84년생 : 서두르지 않는 게 좋다.

96년생 : 다툼이 있을 수 있다.



49년생 : 타인에게 부탁하지 않는 게 좋다.

61년생 : 금전운이 좋은 하루다.

73년생 : 마음이 심란할 수 있다.

85년생 : 가족과 함께 시간을 보내는 게 좋다.

97년생 : 처음은 힘들지만 마침내 성공한다.

호랑이

50년생 : 순조로운 하루를 보내게 된다.

62년생 : 작은 노력으로 큰 성공을 거둔다.

74년생 : 새로운 길을 모색하는 게 좋겠다.

86년생 : 분수를 잃으면 불행이 따를 수 있다.

98년생 : 의견 다툼이 예상된다.

토끼

51년생 : 언행을 조심하는 게 좋다.

63년생 : 너무 앞서나가지 않는 것이 길하다.

75년생 : 중요한 일은 천천히 하는 게 좋다.

87년생 : 큰 성과가 있으니 행운이 있다.

99년생 : 노력한 만큼 성과가 있다.



52년생 : 계약이나 보증은 서지 않는 게 좋다.

64년생 : 뜻밖의 소식이 들려온다.

76년생 : 상대를 알고 행동하는 게 좋다.

88년생 : 분수를 지키면 길하다.

00년생 : 속 시원히 푸는 게 좋다.



53년생 : 씀씀이가 커질 수 있다.

65년생 : 이동수를 조심하는 게 좋다.

77년생 : 계약 등으로 이득이 생긴다.

89년생 : 도움을 받을 일이 있으면 받는 게 좋다.

01년생 : 사람 만나는 일에 좋은 일이 있다.



54년생 : 기분이 상쾌한 하루다.

66년생 : 실력이 부족해도 당황하지 않는 게 좋다.

78년생 : 의견 충돌이 생긴다.

90년생 : 일의 순서를 찾아 실행하는 게 좋다.

02년생 : 마음의 괴로움이 곧 해결된다.



43년생 : 사소한 일일수록 더욱 주의를 기울이는 게 좋다.

55년생 : 건강을 챙기는 것이 좋겠다.

67년생 : 무리하다가 손해를 볼 수 있다.

79년생 : 기쁜 소식이 있다.

91년생 : 피하지 말고 배짱 있게 하는 게 좋다.

원숭이

44년생 : 주위 사람에게 도움을 받는다.

56년생 : 상대를 얕보지 않는 게 좋다.

68년생 : 실속은 가까운 곳에 있다.

80년생 : 포기하지 말고 밀고 나가는 게 좋다.

92년생 : 매사에 확실히 임하는 게 좋다.



45년생 : 건강보다 소중한 것은 없음을 명심하는 게 좋다.

57년생 : 일을 벌이면 귀인이 도와주므로 좋다.

69년생 : 명예운이 따르는 날이다.

81년생 : 만사가 형통하다.

93년생 : 행운이 찾아오는 하루이다.



46년생 : 기분 좋은 하루가 된다.

58년생 : 나중에 손실이 생길 수 있다.

70년생 : 신뢰를 얻어 만사가 좋다.

82년생 : 경쟁하는 일은 절대 피하는 게 좋다.

94년생 : 뜻한 바를 이룬다.

돼지

47년생 : 주위의 말에 현혹되지 않는 게 좋다.

59년생 : 자신을 탓하지 않는 게 좋다.

71년생 : 바라던 일이 이루어진다.

83년생 : 대인 관계에 신경 쓰는 게 좋다.

95년생 : 용기 내어 행동하면 성공한다.
