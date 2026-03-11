[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 11일
쥐
좋은 색상 : 청색
좋은 숫자 : 0 3 7
좋은 방향 : 남쪽
48년생 : 주변 사람의 도움이 크다.
60년생 : 마음의 여유를 갖는 것이 좋겠다.
72년생 : 중요한 계획은 추진된다.
84년생 : 성공의 기운이 맴돈다.
96년생 : 친구의 꼬임에 넘어가지 않는 게 좋다.
소
좋은 색상 : 황색
좋은 숫자 : 0 1 5
좋은 방향 : 남동쪽
49년생 : 이동을 하면 마음이 안정된다.
61년생 : 새로운 것을 시도하지 않는 게 좋다.
73년생 : 우유부단하다 재물을 잃을 수 있다.
85년생 : 경사로운 일이 있다.
97년생 : 서로의 이해가 필요하다.
호랑이
좋은 색상 : 녹색
좋은 숫자 : 2 5 8
좋은 방향 : 서쪽
50년생 : 아랫사람으로 인한 지출이 있을 수 있다.
62년생 : 관망하는 것이 유리하다.
74년생 : 성실하게 임하면 뜻밖의 재물운이 있다.
86년생 : 윗사람의 견해에 따르는 게 좋다.
98년생 : 공적인 일에 신경 쓰는 게 좋다.
토끼
좋은 색상 : 백색
좋은 숫자 : 1 6 9
좋은 방향 : 남서쪽
51년생 : 말을 조심하는 게 좋다.
63년생 : 걱정거리가 생길 수 있다.
75년생 : 자신의 맡은 바 최선을 다하는 게 좋다.
87년생 : 도약의 밑거름이 찾아온다.
99년생 : 절제하는 것이 길하다.
용
좋은 색상 : 회색
좋은 숫자 : 0 3 7
좋은 방향 : 동쪽
52년생 : 귀인의 도움으로 일이 해결된다.
64년생 : 마음의 안정을 찾는 게 좋다.
76년생 : 너무 믿다가 큰 코를 다칠 수 있다.
88년생 : 작은 희생이 따르지만 복이 넘친다.
00년생 : 바쁜 하루가 된다.
뱀
좋은 색상 : 회색
좋은 숫자 : 0 3 7
좋은 방향 : 동쪽
53년생 : 앞장서 뽐내지 않는 게 좋다.
65년생 : 서두르다 건강을 해칠 수 있다.
77년생 : 소망하는 일이 이루어진다.
89년생 : 귀인의 덕을 보게 된다.
01년생 : 자신의 자리를 굳게 지키는 게 좋다.
말
좋은 색상 : 회색
좋은 숫자 : 4 6 9
좋은 방향 : 남동쪽
54년생 : 기쁜 일이 기다린다.
66년생 : 돈 거래를 신중하게 하는 게 좋다.
78년생 : 부족하면 배우는 것이 좋다.
90년생 : 약속이 연기될 수 있다.
02년생 : 근심이 사라진다.
양
좋은 색상 : 청색
좋은 숫자 : 1 5 8
좋은 방향 : 남서쪽
43년생 : 집안에 기쁨이 가득하다.
55년생 : 주변으로부터 큰 도움을 받는다.
67년생 : 명예운이 강한 날이다.
79년생 : 서서히 빛을 발한다.
91년생 : 마음대로 일이 풀리지 않을 수 있다.
원숭이
좋은 색상 : 청색
좋은 숫자 : 0 1 6
좋은 방향 : 서쪽
44년생 : 참는 것이 좋다.
56년생 : 적은 투자로 큰 소득이 있다.
68년생 : 마음고생이 많지만 인내하는 게 좋다.
80년생 : 진실된 마음으로 사랑을 표현하는 게 좋다.
92년생 : 가족과 화합하면 대성공한다.
닭
좋은 색상 : 청록색
좋은 숫자 : 2 6 9
좋은 방향 : 남서쪽
45년생 : 무리한 행동은 가급적 삼가는 게 좋다.
57년생 : 이동수가 좋으니 움직이는 것이 길하다.
69년생 : 물건을 잘 간수하는 게 좋다.
81년생 : 뿌린 만큼 소득이 있다.
93년생 : 이 기회를 놓치지 않는 게 좋다.
개
좋은 색상 : 백색
좋은 숫자 : 1 4 7
좋은 방향 : 북동쪽
46년생 : 명예가 드높다.
58년생 : 믿는 사람에게 발등을 찍힐 수 있다.
70년생 : 귀인을 만난다.
82년생 : 주변의 말을 귀담아 듣는 것이 좋겠다.
94년생 : 과도한 투자는 손해를 부른다.
돼지
47년생 : 운이 태평하다.
59년생 : 이동운은 별로 좋지 않다.
71년생 : 시비가 생길 수 있으니 조심하는 게 좋다.
83년생 : 의견 대립을 해소하는 게 좋다.
95년생 : 자신의 주관대로 행동하는 게 좋다.
