[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 9일

48년생 : 분주한 하루가 된다.60년생 : 이익이 있으니 기분 좋은 하루가 된다.72년생 : 나태해지기 쉬우니 힘껏 노력하는 게 좋다.84년생 : 일을 함부로 벌이지 않는 게 좋다.96년생 : 칭찬받을 일이 생긴다.49년생 : 오해를 받기 쉬우니 언행에 조심하는 것이 좋다.61년생 : 아랫사람의 의견을 들어보는 것도 좋겠다.73년생 : 생각지 않은 기쁨이 있다.85년생 : 일이 잘 풀려나간다.97년생 : 문서 관계에 주의하는 게 좋다.호랑이50년생 : 자신을 낮추는 것이 유리하다.62년생 : 우정에 금이 가기 쉬우니 조심하는 게 좋다.74년생 : 재물이 다소 줄어들 수 있다.86년생 : 인정받지 못해도 참는 게 좋다.98년생 : 어렵던 일들이 사라지고 밝은 기운이 온다.토끼51년생 : 융통성을 발휘하는 게 좋다.63년생 : 욕심이 더 큰 욕심을 부른다.75년생 : 가정의 평안을 지키는 것이 길하다.87년생 : 대인 관계에 신중하는 게 좋다.99년생 : 만사형통.52년생 : 심신이 피곤한 하루다.64년생 : 가까운 사람의 도움을 받는다.76년생 : 가는 곳마다 막힘이 크다.88년생 : 진실성 있게 사람을 대하는 게 좋다.00년생 : 하는 일마다 잘되고 화기애애하다.53년생 : 목소리를 낮추는 게 좋다.65년생 : 무난한 하루가 된다.77년생 : 자신감으로 밀어붙이면 해결된다.89년생 : 건강보다 소중한 것이 없다.01년생 : 재물과 명예가 함께한다.54년생 : 매사에 여유를 가지는 게 좋다.66년생 : 본분을 태만히 하지 않는 게 좋다.78년생 : 모든 것이 수월해지고 행운이 온다.90년생 : 일에 박차를 가하는 게 좋다.02년생 : 사람이 많이 모인 곳을 피하는 게 좋다.43년생 : 복이 있지만 이기심은 버리는 게 좋다.55년생 : 욕심이 너무 지나쳐 어려움이 있다.67년생 : 좋은 결과가 찾아온다.79년생 : 무리한 전진은 실패를 가져온다.91년생 : 작은 것에 만족하는 게 좋다.원숭이44년생 : 칭송받는 하루.56년생 : 방심하다가 큰 낭패를 볼 수 있다.68년생 : 진심으로 대하면 복이 온다.80년생 : 남의 말을 함부로 하지 않는 게 좋다.92년생 : 매사 받기보다는 도움을 주는 게 좋다.45년생 : 이동은 되도록 삼가는 게 좋다.57년생 : 큰 행운이 있다.69년생 : 이사는 좋지 않다.81년생 : 몸과 마음을 깨끗이 하는 게 좋다.93년생 : 마음을 비우는 것이 좋다.46년생 : 겸손하면 재물이 들어온다.58년생 : 동업하면 결과가 나쁠 수 있다.70년생 : 어려운 사람을 도와주는 게 좋다.82년생 : 소신대로 행동하는 게 좋다.94년생 : 일의 매듭을 확실히 하는 게 좋다.돼지47년생 : 마음먹은 대로 이루어진다.59년생 : 행동을 신중히 하는 게 좋다.71년생 : 그동안 노력한 만큼 성과가 있다.83년생 : 작은 목표를 세우면 이루어진다.95년생 : 재물을 구하려다 어려움을 겪을 수 있다.