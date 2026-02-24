[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 24일

이미지 확대

48년생 : 따뜻한 배려가 복을 불러온다.60년생 : 아랫사람을 다정히 대하면 관계가 깊어진다.72년생 : 알맞은 투자로 작은 기쁨 생긴다.84년생 : 서서히 어려움이 물러가 숨이 트인다.96년생 : 휴식과 준비가 내일의 힘이 되어준다.49년생 : 믿는 방향대로 꾸준히 나아가라.61년생 : 여러 일에 마음 쓰기 전에 우선순위를 세워라.73년생 : 거래는 이익보다 신뢰를 먼저 보면 좋다.85년생 : 당황스러울수록 잠시 멈춰 숨 골라라.97년생 : 유혹이 보일 땐 나만의 기준을 지켜라.호랑이50년생 : 말보다 행동을 한 번 더 살펴보면 좋다.62년생 : 반가운 이를 만나 마음이 한결 밝아진다.74년생 : 뜻밖의 조력자가 나타나 힘이 된다.86년생 : 기쁨과 재물운이 함께 스며드는 날.98년생 : 진행하는 일과 수입이 자연스레 이어진다.토끼51년생 : 기회를 보면 가볍게 손을 들어라.63년생 : 지출은 줄이고 마음의 여유를 챙겨라.75년생 : 서로 돕는 마음이 좋은 결실을 부른다.87년생 : 새 일은 서두르지 말고 준비만 해둬라.99년생 : 차분한 태도로 밀면 안정된 성과가 난다.52년생 : 어려울 때일수록 친구가 큰 힘이 된다.64년생 : 사람들에게 인정받아 마음이 뿌듯하다.76년생 : 재물운이 도와 활력이 더해진다.88년생 : 약속은 꼭 지켜 신뢰를 굳혀라.00년생 : 말 한마디가 오해가 되지 않게 점검해라.53년생 : 걱정이 줄어들며 평온함이 찾아온다.65년생 : 투자 전 한 번 더 살피면 안정된다.77년생 : 약속에 차질이 보이면 미리 조율해라.89년생 : 새로운 일이 늘어나도 보람은 충분하다.01년생 : 의지를 담아 밀면 좋은 결과가 이어진다.54년생 : 마음이 흔들릴 땐 쉬어가는 것도 좋다.66년생 : 허세를 내려놓으면 재물이 더 편히 머문다.78년생 : 신중한 결정이 금전운을 살려준다.90년생 : 소중한 인연과의 관계가 더 깊어진다.02년생 : 분위기보다 분수를 지키면 한결 편안하다.43년생 : 서두르지 않아도 도착할 수 있다.55년생 : 사람을 고를 땐 마음을 천천히 열어라.67년생 : 마음이 안정되면 재물도 따라온다.79년생 : 인내가 길어질수록 스스로가 단단해진다.91년생 : 집안에 웃음이 번져 힘이 나는 하루.원숭이44년생 : 가까운 이와 오해가 생기면 먼저 풀어라.56년생 : 실패도 다음을 위한 밑거름이 된다.68년생 : 분수를 지키면 행운이 편히 머문다.80년생 : 몸과 마음을 돌보는 데 시간을 써라.92년생 : 다가오는 기회는 망설이지 말고 살펴봐라.45년생 : 말보다 행동으로 신뢰를 쌓아봐라.57년생 : 일 처리는 한 박자 느리게 가도 괜찮다.69년생 : 지금의 노력에 좋은 결실이 따르겠다.81년생 : 가벼운 농담도 때로는 줄이는 게 좋다.93년생 : 진지한 태도가 오히려 매력으로 보인다.46년생 : 성급한 마음이 들면 잠시 숨을 골라라.58년생 : 들뜬 기분은 건강 관리로 다독여 줘라.70년생 : 세상살이에도 한 발 물러섬이 도움이 된다.82년생 : 운이 오르는 때라 새 인연도 기대해볼 만하다.94년생 : 새로운 친구에게서 배울 점을 찾게 된다.돼지47년생 : 사람을 사귈 땐 마음의 기준을 지켜라.59년생 : 이동보다 머무름이 안정에 더 이롭다.71년생 : 가족과 따뜻한 시간을 보내기 좋은 날.83년생 : 노력의 대가가 서서히 결과로 드러난다.95년생 : 수고에 비해 이익이 적어도 경험은 남는다.