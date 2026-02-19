[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 19일

이미지 확대

48년생 : 마음을 다독이며 차분한 하루를 보내라.60년생 : 몸과 마음이 편안해 안정을 느낀다.72년생 : 불필요한 조바심은 내려놓아도 괜찮다.84년생 : 맡은 일에 정성을 다하면 좋은 평을 듣는다.96년생 : 충동적인 행동은 줄이는 게 좋다.49년생 : 이동 계획에 작은 변수가 생길 수 있다.61년생 : 작은 이득도 바른 방법으로 얻으면 편안하다.73년생 : 집안에 웃음 번져 기분 좋은 날.85년생 : 기쁜 일들이 이어져 마음이 든든하다.97년생 : 복과 명예가 쌓이니 감사한 마음을 가져라.호랑이50년생 : 새로운 인연은 천천히 가까워지는 게 좋다.62년생 : 말 한마디가 오래 남을 수 있으니 조심하라.74년생 : 함께 하자는 제안은 충분히 검토해도 늦지 않다.86년생 : 지금 흐름을 유지하는 편이 안정에 도움이 된다.98년생 : 그동안 준비하던 일에서 눈에 띄는 성과가 난다.토끼51년생 : 경건한 마음이 하루를 차분히 지켜준다.63년생 : 바쁘지만 휴식도 함께 챙기면 좋겠다.75년생 : 주변의 도움으로 막힌 일이 풀릴 수 있다.87년생 : 과한 욕심은 줄이는 게 좋다.99년생 : 계획은 여유를 두고 세우면 마음이 편안하다.52년생 : 하던 일이 점점 활기를 띠는 흐름이다.64년생 : 성공의 기쁨이 찾아와 보람이 크다.76년생 : 기대가 크면 속도를 조금 늦춰도 좋다.88년생 : 실천으로 옮기면 성과가 분명히 보인다.00년생 : 욕심만 줄이면 월급 같은 복이 넘친다.53년생 : 믿음으로 가정을 돌보면 평안이 깊어진다.65년생 : 반가운 소식이 찾아와 마음이 흐뭇하다.77년생 : 바라던 수확을 얻게 되는 기운이다.89년생 : 한 사람을 향한 마음은 천천히 표현하라.01년생 : 일의 흐름이 활발해져 의욕이 생긴다.54년생 : 주변 도움으로 마음이 든든해진다.66년생 : 작은 행운이 곳곳에 숨어있는 날.78년생 : 답답했던 흐름에서 벗어나 숨이 트인다.90년생 : 가까운 이와 작은 오해는 대화로 풀어라.02년생 : 인내가 필요하지만 그만큼 성장하는 날.43년생 : 이웃과 함께하는 시간이 큰 힘이 된다.55년생 : 작은 기회라도 놓치지 않으면 득이 있다.67년생 : 동료와의 친분이 큰 도움이 되는 시기.79년생 : 조금만 더 노력하면 만족스러운 결실이 온다.91년생 : 들뜨기 쉬운 날이니 언행을 조심해야 한다.원숭이44년생 : 중요한 일은 가까운 이와 의논해라.56년생 : 계획보다 속도가 늦어도 방향은 맞다.68년생 : 겸손한 태도가 좋은 평가로 이어진다.80년생 : 건강 신호를 느끼면 바로 점검하라.92년생 : 지출이 많아지기 쉬우니 기록을 남겨라.45년생 : 남을 따라하기보다 나만의 길을 점검하라.57년생 : 재물운이 좋아 기분 좋은 여유가 생긴다.69년생 : 이름을 알릴 기회가 다가오는 흐름이다.81년생 : 새로 시작하는 일이 순조롭게 풀려 간다.93년생 : 도전한 만큼 성과가 보이는 날.46년생 : 규모를 줄이면 마음이 한결 편안해진다.58년생 : 시간과 정성을 아끼지 마라.70년생 : 예상 밖의 이익이 생길 수 있는 날.82년생 : 다툼이 보인다면 조용히 자리를 피하는 게 좋다.94년생 : 차분히 지내면 하루가 부드럽게 흘러간다.돼지47년생 : 힘들던 마음이 서서히 풀려나간다.59년생 : 자존심보다 부드러운 말이 더 큰 힘이 된다.71년생 : 마음이 흔들려도 감정에만 머물지 마라.83년생 : 하고 싶은 말을 따뜻하게 표현해라.95년생 : 바라는 일이 성사되어 만족감이 커진다.