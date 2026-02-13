[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 13일

이미지 확대

48년생 : 인기가 높아져 마음이 들뜰 수 있다.60년생 : 새 마음으로 일상을 정돈하기 좋다.72년생 : 고집은 줄이고 대화를 조금 더 늘려라.84년생 : 여유 있는 태도가 주변을 편안하게 한다.96년생 : 기대했던 만큼의 성과가 찾아온다.49년생 : 다 된 일도 끝까지 살피면 더 안전하다.61년생 : 추진력 있게 나아가면 성과가 뒤따른다.73년생 : 가는 길마다 작은 이득이 함께한다.85년생 : 반가운 소식이 찾아와 웃음이 난다.97년생 : 노력의 결실이 빛나며 자신감이 커진다.호랑이50년생 : 가족과 상의하면 마음이 한결 가벼워진다.62년생 : 분수를 지키면 흐름이 온화해진다.74년생 : 만족스러운 결과가 찾아와 안도하겠다.86년생 : 내 몫은 잘 지키되 욕심은 조금 줄여라.98년생 : 실수는 빠르게 인정하는 게 좋다.토끼51년생 : 비밀스러운 일은 신중히 다뤄야겠다.63년생 : 기대가 크면 속도를 조금 늦춰봐라.75년생 : 잠시 쉬어가도 흐름에는 큰 지장 없다.87년생 : 한 길을 꾸준히 가면 좋은 결실이 온다.99년생 : 마음을 나누면 관계가 한층 더 깊어진다.52년생 : 지금의 흐름을 그대로 지켜도 무난하다.64년생 : 마음을 기쁘게 하는 소식이 들려온다.76년생 : 말 한마디에도 부드러움을 담아라.88년생 : 마음의 여유가 오늘 하루를 넉넉히 지킨다.00년생 : 심신이 편안해 자기 관리가 잘 되는 날.53년생 : 마음이 어수선하면 잠시 자리를 비워봐라.65년생 : 새로운 각오가 하루를 새롭게 비춘다.77년생 : 사람들과의 관계가 부드럽게 이어진다.89년생 : 재물운이 따라와 마음이 든든하다.01년생 : 쌓인 감정은 천천히 풀어내라.54년생 : 계획이 지연돼도 조급해하지 마라.66년생 : 속도는 늦지만 능률이 서서히 오른다.78년생 : 남의 것을 부러워하기보다 나를 돌봐라.90년생 : 말과 행동은 한 번 더 살피면 안전하다.02년생 : 하루가 끝날수록 스스로가 자랑스러워진다.43년생 : 전진보다 잠시 머무는 편이 유리한 날.55년생 : 사소한 시비는 웃으며 넘기는 게 좋다.67년생 : 초조함이 올라오면 깊게 숨을 쉬어라.79년생 : 단계별로 나아가면 부담이 훨씬 줄어든다.91년생 : 언쟁은 피하는 편이 낫다.원숭이44년생 : 다소 힘들어도 스스로 해결할 힘이 있다.56년생 : 충분한 검토 후 시작하면 마음이 놓인다.68년생 : 에너지가 올라 활기찬 하루가 되겠다.80년생 : 자신감을 가지고 계획을 밀어붙여라.92년생 : 가족과 함께하는 시간이 큰 위로가 된다.45년생 : 고집을 누그러뜨리면 길이 넓어진다.57년생 : 소극적인 태도가 오늘은 마음을 편히 한다.69년생 : 가벼운 말은 줄이고 진심만 전해라.81년생 : 한 번에 다 가지 못해도 조금씩 얻으면 된다.93년생 : 잃는 듯해도 나중엔 경험으로 남겠다.46년생 : 맡은 역할에 충실하면 신뢰가 깊어진다.58년생 : 반가운 소식이 찾아와 웃음짓게 된다.70년생 : 서두르지 말고 여유를 가져라.82년생 : 욕심은 숨기고 성실함만 드러내면 좋다.94년생 : 기대하던 결실이 눈앞에 다가오는 기운.돼지47년생 : 약속을 지키면 신뢰가 단단해진다.59년생 : 운기가 좋아 마음이 한결 가벼워진다.71년생 : 복된 기운이 저절로 들어오는 날.83년생 : 미루던 일은 오늘 가볍게 정리해라.95년생 : 남의 일엔 깊게 끼어들지 않는 편이 좋다.