[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 2월 12일 목요일(음력 12월 25일, 정사일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

이미지 확대 AI가 알려주는 오늘의 운세

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026년 2월 12일 목요일(음력 12월 25일, 정사일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘붉은 뱀(정사)’의 날입니다. 타오르는 촛불처럼 은은하면서도 뜨거운 열정을 품은 뱀의 형상입니다. 화려한 언변과 예술적 감각이 돋보이는 날이지만, 불 같은 성격이 표출되면 주변과 마찰을 빚을 수 있으니 감정 조절이 관건인 하루입니다.쥐띠 (자)물(쥐)과 불(뱀)이 만나 긴장감이 감돕니다. 주변 환경이 급변하여 스트레스를 받을 수 있으니, 새로운 일을 벌이기보다 현재의 자리를 지키는 것이 유리합니다.1948년생: 건강, 특히 심혈관 계통에 유의하고 무리한 운동은 피하세요.1960년생: 금전적인 부탁을 받으면 단호하게 거절해야 후회가 없습니다.1972년생: 직장에서 과도한 업무로 야근할 수 있습니다. 우선순위를 잘 정하세요.1984년생: 부부나 연인 사이에 사소한 말다툼이 큰 싸움이 될 수 있습니다.1996년생: 예상치 못한 지출이 생길 수 있으니 비상금을 준비해 두세요.소띠 (축)뱀과 소는 찰떡궁합(삼합)입니다. 뱀의 불기운이 소를 도와주니, 귀인의 도움을 받아 만사형통하는 최고의 날입니다.1949년생: 집안에 경사가 생기고 자손에게 기쁜 소식을 듣습니다.1961년생: 문서 운이 좋아 계약이나 매매가 성사될 수 있습니다.1973년생: 직장에서 승진이나 포상 등 좋은 일이 생깁니다. 어깨가 으쓱해집니다.1985년생: 당신의 능력을 인정받고 리더십을 발휘하여 성과를 냅니다.1997년생: 연애운이 최상입니다. 마음에 드는 사람에게 고백하면 성공률 100%!호랑이띠 (인)뱀과 호랑이는 서로 으르렁거리는 형국(형살)입니다. 의욕이 앞서 실수를 하거나, 구설수에 휘말릴 수 있으니 언행을 각별히 조심해야 합니다.1950년생: 낙상 사고 등 부상을 조심하고, 급하게 서두르지 마세요.1962년생: 믿었던 사람에게 배신감을 느낄 수 있습니다. 비밀은 혼자만 간직하세요.1974년생: 운전 시 교통법규를 준수하고, 시비가 붙으면 피하는 게 상책입니다.1986년생: 직장에서 독단적인 행동은 적을 만듭니다. 동료와 협력하세요.1998년생: 친구와 절교할 수도 있는 위기가 올 수 있습니다. 자존심을 버리세요.토끼띠 (묘)나무(토끼)가 불(뱀)을 살려주니 창의력이 샘솟고 활기가 넘칩니다. 당신의 아이디어가 빛을 발하는 생산적인 하루입니다.1951년생: 마음이 편안하고 여유가 넘칩니다. 취미 생활을 즐겨보세요.1963년생: 뜻밖의 재물이 들어오거나 선물을 받을 수 있습니다.1975년생: 팀 프로젝트에서 중심 역할을 하여 좋은 성과를 냅니다.1987년생: 새로운 취미나 배움에 도전하기에 아주 좋은 날입니다.1999년생: 인기가 많아지고 주변 사람들의 호감을 사는 날입니다.용띠 (진)불(뱀)이 흙(용)을 생해주니 든든한 지원군을 얻은 격입니다. 주변의 도움으로 일을 쉽게 처리하고 좋은 결과를 얻습니다.1952년생: 명예운이 높아져 모임에서 추대를 받거나 칭찬을 듣습니다.1964년생: 사업상 좋은 계약이 성사되거나 투자 수익을 기대할 수 있습니다.1976년생: 협력자를 만나 일이 일사천리로 진행됩니다. 팀워크가 빛납니다.1988년생: 그동안 준비했던 일을 시작하기에 아주 좋은 타이밍입니다.2000년생: 시험 합격이나 취업 등 목표 달성의 기운이 강합니다.뱀띠 (사)자신의 날을 만났지만, 불이 두 개나 모이니 화력이 너무 강합니다. 경쟁심이 지나쳐 질투를 하거나 다툼이 생길 수 있으니 마음을 비우세요.1953년생: 고집을 부리면 고립됩니다. 주변 사람들의 의견을 경청하세요.1965년생: 동업 제안이 들어오면 신중하게 검토해야 합니다. 손해 볼 수 있습니다.1977년생: 직장에서 동료와 성과를 놓고 경쟁할 수 있습니다. 페어플레이 하세요.1989년생: 연인에게 집착하거나 의심하면 사이가 멀어집니다.2001년생: 충동적인 행동이나 소비는 후회를 부릅니다. 자제력이 필요합니다.말띠 (오)뱀과 말은 같은 불의 기운으로 열정이 넘칩니다. 사교성이 좋아져 대인관계가 넓어지고 즐거운 시간을 보냅니다.1954년생: 반가운 손님이 찾아오거나 멀리서 소식이 들려옵니다.1966년생: 영업이나 서비스업 종사자는 매출이 오르는 기쁨이 있습니다.1978년생: 당신의 매력을 발산할 기회가 옵니다. 모임의 주인공이 되어보세요.1990년생: 친구들과의 여행이나 모임이 행운을 가져다줍니다.2002년생: 솔로라면 소개팅에서 이상형을 만날 수 있는 날입니다.양띠 (미)불(뱀)이 흙(양)을 따뜻하게 해주니 안정적이고 평온한 하루입니다. 노력한 만큼의 대가가 따르는 정직한 날입니다.1955년생: 건강이 호전되고 기력이 솟아납니다. 가벼운 나들이를 추천합니다.1967년생: 귀인의 도움으로 재물운이 상승합니다. 소소한 횡재수도 있습니다.1979년생: 직장에서 능력을 인정받고 상사에게 칭찬을 듣습니다.1991년생: 짝사랑하던 사람과 가까워지거나 연인과 사랑이 깊어집니다.2003년생: 학업 성취도가 높고 공부가 재미있어지는 날입니다.원숭이띠 (신)뱀과 원숭이는 합(合)이기도 하고 형(刑)이기도 합니다. 처음에는 의기투합하여 시작하지만 끝이 안 좋을 수 있으니 맺고 끊음을 확실히 해야 합니다.1956년생: 남의 일에 참견했다가 덤터기를 쓸 수 있습니다. 못 본 척하세요.1968년생: 이성 문제로 구설수에 오를 수 있으니 처신을 바르게 해야 합니다.1980년생: 일이 잘 풀리는 듯하다가 막힐 수 있습니다. 끝까지 방심 금물.1992년생: 연인과 다툼과 화해를 반복할 수 있습니다. 감정 소모가 큽니다.2004년생: 친구와의 약속이 변경되거나 취소될 수 있습니다. 유연하게 대처하세요.닭띠 (유)뱀과 닭은 최상의 파트너(삼합)입니다. 완벽한 호흡을 자랑하며 재물운과 명예운을 모두 거머쥐는 대길의 날입니다.1957년생: 자녀에게 효도를 받거나 집안에 경사가 생깁니다.1969년생: 하는 일마다 순조롭게 풀리니 콧노래가 절로 나옵니다.1981년생: 직장에서 승진이나 보너스 등 좋은 소식을 기대해도 좋습니다.1993년생: 당신의 능력을 마음껏 펼칠 수 있는 무대가 마련됩니다.2005년생: 시험이나 면접에서 실력 발휘를 제대로 하여 좋은 결과를 얻습니다.개띠 (술)뱀과 개는 서로 원망하는 관계(원진)입니다. 이유 없이 짜증이 나고 상대방이 미워 보일 수 있습니다. 오늘은 혼자만의 시간을 갖는 게 좋습니다.1958년생: 가족에게 화풀이하지 마세요. 나중에 후회합니다.1970년생: 믿었던 사람에게 섭섭한 마음이 들 수 있습니다. 기대를 낮추세요.1982년생: 직장에서 억울한 누명을 쓰거나 오해를 받을 수 있습니다.1994년생: 연인에게 상처 주는 말을 할 수 있습니다. 입을 무겁게 하세요.2006년생: 집중력이 떨어지고 잡생각이 많아지는 날입니다. 휴식이 필요합니다.돼지띠 (해)오늘은 뱀과 돼지가 정면으로 충돌하는 날(상충살)입니다. 물과 불의 싸움이라 사고수가 있고 이동 중에 탈이 날 수 있으니 매사 조심하세요.1959년생: 장거리 이동이나 여행은 피하는 것이 좋습니다. 낙상 주의.1971년생: 금전 거래는 절대 금물입니다. 빌려주지도 말고 빌리지도 마세요.1983년생: 직장에서 상사와 마찰이 생길 수 있습니다. 무조건 참는 것이 이깁니다.1995년생: 운전 시 시비가 붙을 수 있으니 양보 운전 하세요.2007년생: 친구와 절교할 수도 있는 큰 싸움이 될 수 있습니다. 말을 아끼세요.