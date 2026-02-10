[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 2월 11일 수요일(음력 12월 24일, 병진일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

이미지 확대 AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 2월 11일 수요일(음력 12월 24일, 병진일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘붉은 용(병진)’의 날입니다. 하늘의 태양(병화)이 땅의 용(진토)을 비추는 형상으로, 정열적이고 화려한 기운이 감도는 날입니다. 자신감이 넘치고 추진력이 강해지는 하루지만, 용이 승천하려다 자칫 오만해질 수 있으니 겸손한 태도를 유지하는 것이 행운을 지키는 비결입니다.쥐띠 (자)용과 쥐는 아주 좋은 합(삼합)을 이룹니다. 물이 흙을 만나 안정을 찾고, 당신의 지혜가 빛을 발하는 날입니다.1948년생: 아랫사람이나 자녀에게 경사가 생기거나 효도를 받습니다.1960년생: 그동안 공들였던 투자나 사업에서 좋은 결실을 맺습니다.1972년생: 직장에서 당신의 기획이나 아이디어가 채택되어 능력을 인정받습니다.1984년생: 동료들과 협력하면 시너지 효과가 큽니다. 리더십을 발휘해 보세요.1996년생: 연애운이 아주 좋습니다. 소개팅이나 미팅에서 매력을 발산하세요.소띠 (축)같은 흙의 기운끼리 부딪혀 답답함을 느낄 수 있습니다(파살). 일이 잘 풀리지 않더라도 조급해하지 말고 묵묵히 버티는 인내심이 필요합니다.1949년생: 소화기 계통이나 위장 건강을 조심하세요. 과식은 금물입니다.1961년생: 믿었던 사람에게 서운함을 느낄 수 있습니다. 기대를 낮추세요.1973년생: 직장에서 경쟁자가 나타나 마음이 불편할 수 있습니다.1985년생: 고집을 부리면 고립됩니다. 주변 사람의 조언을 귀담아들으세요.1997년생: 친구와 사소한 오해로 다툴 수 있습니다. 먼저 사과하면 풀립니다.호랑이띠 (인)용(흙)이 나무(호랑이)에게 재물이 되어주는 형국입니다. 활동적으로 움직일수록 금전운이 따르고 성과가 좋아집니다.1950년생: 반가운 손님이 찾아오거나 기쁜 소식을 듣게 됩니다.1962년생: 계약이나 매매 운이 좋습니다. 도장 찍을 일이 생길 수 있습니다.1974년생: 명예가 올라가고 사람들의 칭송을 받습니다. 어깨가 으쓱해집니다.1986년생: 새로운 도전을 하기에 좋은 날입니다. 망설이지 말고 시작하세요.1998년생: 학업이나 자기 계발에 있어 집중력이 높아지고 성과가 나옵니다.토끼띠 (묘)용과 토끼는 서로 해를 끼치는 관계(해살)입니다. 의도치 않게 남에게 상처를 주거나 배신을 당할 수 있으니 인간관계를 조심해야 합니다.1951년생: 가족 간에 불화가 생길 수 있으니 언행을 부드럽게 하세요.1963년생: 금전적인 손해를 볼 수 있으니 투자는 다음으로 미루세요.1975년생: 직장에서 상사의 핀잔을 들을 수 있습니다. 눈치껏 행동하세요.1987년생: 연인에게 비밀이 생기거나 오해가 쌓일 수 있습니다. 솔직함이 필요합니다.1999년생: 감정 기복이 심해질 수 있습니다. 마인드 컨트롤이 중요합니다.용띠 (진)자신의 날을 만났지만, 용 두 마리가 모이면(자형) 자존심 대결을 하거나 스스로를 볶아댈 수 있습니다. 마음을 비우고 여유를 가지세요.1952년생: 혈압 관리에 유의하고 흥분하는 일을 피하세요.1964년생: 형제나 가까운 지인과 금전 문제로 다툴 수 있습니다.1976년생: 일이 너무 많아 과로할 수 있습니다. 건강을 먼저 챙기세요.1988년생: 겉치레보다는 실속을 챙겨야 합니다. 화려함 뒤에 허무함이 있습니다.2000년생: 친구와 경쟁하려 하지 말고 상생의 길을 찾으세요.뱀띠 (사)불(태양)이 뱀의 열정을 돕는 날입니다. 지혜롭고 차분하게 처신하면 주변의 도움을 받아 원하는 것을 얻습니다.1953년생: 건강이 호전되고 기력이 솟아납니다. 가벼운 운동을 추천합니다.1965년생: 뜻밖의 횡재수나 선물이 들어올 수 있습니다.1977년생: 직장에서 승진이나 좋은 평가를 받을 기회가 옵니다.1989년생: 짝사랑하던 사람과 가까워지거나 연인과 사랑이 깊어집니다.2001년생: 시험 합격이나 성적 향상 등 노력의 결실을 봅니다.말띠 (오)화려한 용의 날을 맞아 말의 활동력이 더욱 빛을 발합니다. 바쁘게 움직이는 만큼 소득이 따르는 활기찬 하루입니다.1954년생: 여행이나 나들이를 떠나기에 아주 좋은 날입니다.1966년생: 사업가는 매출이 쑥쑥 오르고 새로운 거래처를 뚫습니다.1978년생: 당신의 능력을 마음껏 펼칠 수 있는 무대가 마련됩니다.1990년생: 솔로라면 모임이나 파티에서 인기인이 됩니다.2002년생: 친구들과의 우정이 돈독해지고 즐거운 추억을 만듭니다.양띠 (미)용과 양은 서로 미묘하게 불편한 관계입니다. 일이 잘 풀리다가도 막힐 수 있으니 끝까지 긴장을 늦추지 마세요.1955년생: 낙상 사고 등 부상을 조심하고 급하게 서두르지 마세요.1967년생: 문서나 계약 관련 일은 꼼꼼하게 확인해야 후회가 없습니다.1979년생: 직장에서 구설수에 휘말릴 수 있으니 입을 무겁게 하세요.1991년생: 연인에게 집착하거나 질투하면 사이가 멀어집니다.2003년생: 공부가 손에 잡히지 않고 잡생각이 많아지는 날입니다.원숭이띠 (신)용과 원숭이는 최고의 파트너(삼합)입니다. 당신의 재주와 용의 힘이 만나니 시너지 효과가 대단합니다. 만사형통의 날입니다.1956년생: 귀인이 나타나 어려움을 해결해주니 근심이 사라집니다.1968년생: 재물운이 상승하여 주머니가 두둑해집니다.1980년생: 직장에서 리더십을 발휘하여 성과를 내고 인정을 받습니다.1992년생: 당신의 끼와 재능을 발산할 기회가 옵니다. 무대에 서세요.2004년생: 친구들 사이에서 인기가 많아지고 즐거운 시간을 보냅니다.닭띠 (유)용과 닭은 아주 좋은 합(육합)을 이룹니다. 서로 부족한 점을 채워주며 일이 술술 풀리는 기분 좋은 수요일입니다.1957년생: 집안에 경사가 생기거나 자녀가 기쁜 소식을 전합니다.1969년생: 사업상 중요한 계약이 성사되거나 좋은 파트너를 만납니다.1981년생: 미혼이라면 결혼 이야기가 오가거나 좋은 배필을 만날 운입니다.1993년생: 직장에서 승승장구하는 날입니다. 자신감을 가지세요.2005년생: 학업이나 아르바이트에서 칭찬을 듣고 보람을 느낍니다.개띠 (술)오늘은 용과 개가 정면으로 충돌하는 날(상충살)입니다. 변화와 변동이 심하고, 예기치 못한 사고나 다툼이 생길 수 있으니 매사 조심하세요.1958년생: 건강 검진을 받거나 병원에 갈 일이 생길 수 있습니다.1970년생: 금전 손실이 우려되니 보증이나 투자는 절대 금물입니다.1982년생: 직장에서 상사와 마찰이 생길 수 있습니다. 무조건 참으세요.1994년생: 연인과 이별수가 비치니 감정적인 싸움은 피해야 합니다.2006년생: 친구와 절교할 수도 있는 위기가 올 수 있습니다. 말을 아끼세요.돼지띠 (해)물(돼지)과 흙(용)이 섞이니 다소 혼탁해질 수 있습니다. 생각이 많아지고 머리가 복잡할 수 있으니 단순하게 생각하는 것이 좋습니다.1959년생: 남의 말에 일희일비하지 말고 주관을 지키세요.1971년생: 겉치레보다는 내실을 다지는 것이 중요합니다.1983년생: 직장에서 동료와 경쟁하기보다 협력하는 것이 이득입니다.1995년생: 마음에 드는 이성이 있어도 오늘은 관망하는 것이 좋습니다.2007년생: 혼자만의 시간을 가지며 차분하게 마음을 정리해 보세요.