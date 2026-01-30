[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 31일

이미지 확대

48년생 : 가벼운 이동에 행운 따른다.60년생 : 마음 가볍고 즐거운 하루.72년생 : 가족에게 웃을 일 생긴다.84년생 : 새로운 문이 열린다.96년생 : 조용히 착실하게 준비하라.49년생 : 무리한 일정은 조정하라.61년생 : 가정에 온기가 필요하다.73년생 : 금전 걱정은 줄여도 좋다.85년생 : 적극적인 태도가 기회를 부른다.97년생 : 좋은 기회를 놓치지 마라.호랑이50년생 : 성취와 보람이 함께한다.62년생 : 욕심을 덜면 순조롭다.74년생 : 일의 리듬이 안정적이다.86년생 : 소득이 좋으니 흐뭇하다.98년생 : 겸손하면 오히려 돋보인다.토끼51년생 : 경솔한 태도는 금물.63년생 : 바라던 일이 조용히 이뤄진다.75년생 : 새로운 시도에 적절하다.87년생 : 과장은 금물, 담백해야 한다.99년생 : 피곤해도 운의 흐름이 좋다.52년생 : 반가운 만남이 이어진다.64년생 : 균형을 지켜야 한다.76년생 : 언쟁은 피하고 미소를 택하라.88년생 : 큰 욕심을 버려야 한다.00년생 : 지금의 수고가 복이 된다.53년생 : 건강 상태 잘 체크하라.65년생 : 능력을 인정받아 기쁘다.77년생 : 소망은 다음을 기약하라.89년생 : 눈앞의 즐거움에 흔들리지 마라.01년생 : 현상유지에 힘써라.54년생 : 방심은 실수를 부른다.66년생 : 좋은 운이 서서히 다가온다.78년생 : 한박자 쉬어가도 좋다.90년생 : 계약은 꼼꼼하게 체크하라.02년생 : 걱정 없이 편안한 하루.43년생 : 타인의 말에 흔들리지 마라.55년생 : 자만심만 버리면 된다.67년생 : 투자한 만큼 보람이 따른다.79년생 : 이동과 이사에 유리하다.91년생 : 의심보다는 신뢰를 키워라.원숭이44년생 : 휴식이 약이다.56년생 : 긍정적인 태도가 필요하다.68년생 : 애정은 대화로 지켜라.80년생 : 협력하면 성과가 커진다.92년생 : 힘차게 능력 발휘하라.45년생 : 예상 못한 일이 일어난다.57년생 : 상대 의견을 존중하라.69년생 : 아랫사람과 조화를 이뤄라.81년생 : 성급하게 서두르지 마라.93년생 : 차분한 태도가 필요하다.46년생 : 외출은 조심, 안전을 지켜라.58년생 : 오만함은 내려두는 게 좋다.70년생 : 노력한 만큼 빛이 보인다.82년생 : 새로운 인연이 다가온다.94년생 : 평온한 기운이 머물겠다.돼지47년생 : 바쁜 가운데도 기쁨이 크다.59년생 : 분수를 지키면 복이 따른다.71년생 : 안전이 최우선이다.83년생 : 새로운 인연이 다가온다.95년생 : 기쁨과 재운이 함께한다.