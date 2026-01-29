[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 29일
수정 2026-01-29 01:01
입력 2026-01-29 01:01
쥐
48년생 : 기회가 보이니 서둘러도 좋다.
60년생 : 위험한 약속은 취소하라.
72년생 : 늦은 귀가는 위험하다.
84년생 : 인내가 결실을 만든다.
96년생 : 시작이 반이다.
소
49년생 : 인간 관계로 즐거운 날.
61년생 : 금전 거래는 신중히 하라.
73년생 : 명예가 함께하는 날.
85년생 : 설레는 만남이 기다린다.
97년생 : 새로운 길이 환히 열린다.
호랑이
50년생 : 최선을 다했는지 점검하라.
62년생 : 큰 성과가 손에 잡힌다.
74년생 : 욕심을 줄이면 마음 편하다.
86년생 : 확장은 천천히 결정하라.
98년생 : 휴식이 필요한 날.
토끼
51년생 : 감사할 일이 생긴다.
63년생 : 기다리던 일이 성사된다.
75년생 : 가까운 사이일수록 예의 지켜라.
87년생 : 끝맺음에서 신중을 더하라.
99년생 : 가진 것을 잘 간수해야 한다.
용
52년생 : 하루종일 웃을 일 많다.
64년생 : 불필요한 관여는 참아라.
76년생 : 오해는 대화로 풀어라.
88년생 : 자만은 접고 겸손을 택하라.
00년생 : 베푼 만큼 돌아온다.
뱀
53년생 : 생각한 대로 일이 풀린다.
65년생 : 기다리던 일 실현된다.
77년생 : 꾸준히 해온 일에 소식 있다.
89년생 : 인정에 끌려 불필요한 지출하지 마라.
01년생 : 관계에는 균형이 필요하다.
말
54년생 : 기본을 지키면 득이 된다.
66년생 : 자만보다 겸손이 필요하다.
78년생 : 상대를 존중하면 길이 보인다.
90년생 : 괴롭던 일이 해결된다.
02년생 : 신중한 태도가 필요하다.
양
43년생 : 반가운 행운이 찾아온다.
55년생 : 성실함이 큰 소득을 가져다 준다.
67년생 : 먼 곳에서 좋은 소식이 온다.
79년생 : 빠른 결단이 필요하다.
91년생 : 휴식이 필요한 때.
원숭이
44년생 : 무리한 약속은 취소하라.
56년생 : 욕심을 덜면 재복이 온다.
68년생 : 너무 과신하지 말고 점검하라.
80년생 : 객관적인 판단이 필요하다.
92년생 : 고민하던 일 서서히 풀린다.
닭
45년생 : 기대하던 일이 성사된다.
57년생 : 뜻밖의 기쁨이 찾아온다.
69년생 : 분수를 지키면 편안하다.
81년생 : 거리두기로 관계를 지켜라.
93년생 : 기회를 놓치지 마라.
개
46년생 : 부드러운 태도가 유리하다.
58년생 : 지나친 걱정은 건강을 해친다.
70년생 : 사소한 시비는 무시하라.
82년생 : 갈등은 대화로 풀어라.
94년생 : 조금만 버티면 빛을 본다.
돼지
47년생 : 경솔한 말은 삼가라.
59년생 : 반가운 운이 스며든다.
71년생 : 새로운 일에 전망이 밝다.
83년생 : 뜬소문에 흔들리지 마라.
95년생 : 마무리에 힘을 더하라.
