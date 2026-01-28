메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[김동완의 오늘의 운세 2026년 1월 28일

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-01-28 00:54
입력 2026-01-28 00:54
이미지 확대




48년생 : 지출 관리에 신경 써라.

60년생 : 다툼은 피하고 웃어넘겨라.

72년생 : 인내가 큰 결실을 만든다.

84년생 : 과한 확장은 잠시 멈춰라.

96년생 : 스스로 해결할 일 생긴다.



49년생 : 가족 소식에 미소가 난다.

61년생 : 계획을 차분히 점검하라.

73년생 : 자존감은 스스로 지켜야 한다.

85년생 : 판단은 느긋할수록 좋다.

97년생 : 너무 힘들면 주위에 도움 청하라.

호랑이

50년생 : 행운이 곁에서 미소 짓는다.

62년생 : 계약은 천천히 진행하라.

74년생 : 과한 무리는 금물.

86년생 : 실속을 챙겨야 한다.

98년생 : 사소한 일에 연연하지 마라.

토끼

51년생 : 희망의 소식이 다가온다.

63년생 : 명예가 빛나고 마음 가볍다.

75년생 : 반가운 일이 찾아온다.

87년생 : 미소로 하루가 시작된다.

99년생 : 집안에 기쁨이 넘친다.



52년생 : 기다림 끝에 복이 온다.

64년생 : 애정이 깊어져 든든하다.

76년생 : 위험한 투자는 미루어라.

88년생 : 시야를 넓히면 답이 보인다.

00년생 : 의욕적인 하루.



53년생 : 허둥대지 말고 대처하라.

65년생 : 부담되던 일이 가벼워진다.

77년생 : 현상 유지에 만족하라.

89년생 : 정정당당히 맞서라.

01년생 : 배려가 관계를 살려준다.



54년생 : 오해는 빨리 풀어라.

66년생 : 기대가 크면 실망도 크다.

78년생 : 사소한 시비도 무조건 피하라.

90년생 : 내실을 챙겨야 한다.

02년생 : 겁먹지 말고 당당히 맞서라.



43년생 : 무난한 하루가 지나간다.

55년생 : 가족에게 반가운 소식 들린다.

67년생 : 고통 뒤에 오는 기쁨이 크다.

79년생 : 절약이 필요하다.

91년생 : 마음먹기에 달려있다.

원숭이

44년생 : 재물과 기쁨이 다가온다.

56년생 : 도움의 손길이 반갑다.

68년생 : 날 선 말은 불필요하다.

80년생 : 걱정이 사라지니 기쁘다.

92년생 : 마음이 복잡해도 조금만 견뎌라.



45년생 : 현재 자리에서 최선을 다하라.

57년생 : 휴식이 먼저인 하루다.

69년생 : 위기를 기회로 바꾸겠다.

81년생 : 고생 끝에 보람이 크다.

93년생 : 천천히 해도 충분하다.



46년생 : 마무리에 집중하라.

58년생 : 분주해도 기본을 지켜라.

70년생 : 경사가 찾아와 기쁘다.

82년생 : 새로운 일은 잠시 보류.

94년생 : 상의하면 더 나은 길이 보인다.

돼지

47년생 : 뜻밖의 행운이 찾아온다.

59년생 : 한 번 더 점검해야 한다.

71년생 : 윗사람과 조심히 대화하라.

83년생 : 먼 외출은 되도록 피하라.

95년생 : 건강이 우선이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기