[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 1월 27일 화요일(음력 12월 9일, 신축일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

이미지 확대 AI가 알려주는 오늘의 운세

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026년 1월 27일 화요일(음력 12월 9일, 신축일)의 띠별 운세를 정리해 드립니다.오늘은 ‘하얀 소(신축)’의 날입니다. 묵묵히 일하는 소처럼 우직함과 예리한 판단력(하얀색/금)이 공존하는 날입니다. 요행을 바라기보다는 성실하게 땀 흘린 만큼 확실한 보상을 받는 하루가 될 것입니다.쥐띠 (자)소와 쥐는 좋은 짝입니다. 안정적인 기운이 흐르며, 노력한 것에 비해 더 큰 성과를 얻을 수 있는 운수 좋은 날입니다.1948년생: 건강 컨디션이 매우 좋습니다. 가벼운 외출로 활력을 찾으세요.1960년생: 기다리던 자금 회전이 풀리거나 금전적인 이득이 생깁니다.1972년생: 주변 사람들과 협력하면 어려운 일도 쉽게 해결됩니다. 팀워크가 빛납니다.1984년생: 직장에서 능력을 인정받을 기회가 옵니다. 적극적으로 의견을 내보세요.1996년생: 연애운이 상승합니다. 소개팅이나 미팅 제안이 들어오면 거절하지 마세요.소띠 (축)자신의 날을 맞아 주도권을 쥐게 됩니다. 다만, ‘소 고집’이라는 말처럼 융통성 없이 행동하면 주변과 마찰이 생길 수 있으니 유연함이 필요합니다.1949년생: 옛 지인을 만나 즐거운 시간을 보내거나 반가운 소식을 듣습니다.1961년생: 문서 운이 좋으니 계약이나 서류 관련 일을 처리하기에 적기입니다.1973년생: 너무 완벽하려고 애쓰지 마세요. 조금은 빈틈을 보이는 것이 인간적입니다.1985년생: 새로운 일을 벌이기보다는 현재 하는 일을 점검하고 다지는 것이 유리합니다.1997년생: 학업이나 취업 준비에 있어 집중력이 높아져 좋은 성과를 냅니다.호랑이띠 (인)겉으로는 평온해 보이나 속으로는 갈등이 있을 수 있습니다. 무리하게 일을 추진하기보다는 한 템포 쉬어가는 지혜가 필요합니다.1950년생: 가족이나 자녀 문제로 신경 쓸 일이 생길 수 있습니다. 대화로 푸세요.1962년생: 남의 떡이 커 보일 뿐, 내 손안의 행복이 가장 소중합니다.1974년생: 사소한 시비가 법적 문제로 비화될 수 있으니 감정 조절에 유의하세요.1986년생: 예상치 못한 지출이 발생할 수 있습니다. 지갑을 닫으세요.1998년생: 친구 사이라도 선을 지키는 것이 좋습니다. 예의를 갖추세요.토끼띠 (묘)분주하게 움직이지만 실속이 부족할 수 있습니다. 이것저것 손대기보다 한 가지 목표에 집중하는 것이 효율적입니다.1951년생: 환절기 건강 관리에 유의하세요. 따뜻한 물을 자주 마시는 것이 좋습니다.1963년생: 귀가 얇아지면 손해를 봅니다. 남의 말보다 자신의 판단을 믿으세요.1975년생: 직장에서 책임감이 무거워지는 날입니다. 차분하게 하나씩 해결하세요.1987년생: 연인이나 배우자에게 서운한 감정이 들 수 있습니다. 솔직하게 표현하세요.1999년생: 새로운 취미를 시작하거나 자신을 위한 투자를 하기에 좋은 날입니다.용띠 (진)경쟁심이 발동하는 날입니다. 선의의 경쟁은 성장의 밑거름이 되지만, 지나친 승부욕은 적을 만들 수 있습니다.1952년생: 아랫사람에게 너그러운 모습을 보이면 존경과 덕이 따릅니다.1964년생: 금전 흐름이 원활하지 않을 수 있으니 무리한 투자는 피하세요.1976년생: 동료와 비교하지 마세요. 당신은 당신만의 속도로 가고 있습니다.1988년생: 뜻밖의 장애물을 만날 수 있으나, 지혜롭게 극복할 수 있습니다.2000년생: 친구들과의 모임에서 리더 역할을 맡게 됩니다.뱀띠 (사)소띠와 합이 좋아 운세가 아주 좋습니다. 귀인의 도움으로 막혔던 일이 뚫리고 순풍을 탄 배처럼 나아갑니다.1953년생: 집안에 웃음꽃이 피는 경사가 생깁니다.1965년생: 명예운이 따르니 이름을 알리거나 칭찬을 듣게 됩니다.1977년생: 직장이나 사업에서 좋은 제안을 받게 됩니다. 긍정적으로 검토하세요.1989년생: 짝사랑하던 사람과 이어지거나 연인 관계가 더욱 깊어집니다.2001년생: 시험이나 면접 운이 좋습니다. 자신감을 가지고 임하세요.말띠 (오)오늘은 소와 말이 서로 해를 끼치는 날(원진살)이라 감정 기복이 심할 수 있습니다. 타인을 원망하기보다 내 마음을 다스려야 합니다.1954년생: 괜한 오해를 살 수 있으니 불필요한 말은 삼가는 것이 좋습니다.1966년생: 믿었던 도끼에 발등 찍힐 수 있습니다. 사람을 너무 믿지 마세요.1978년생: 업무상 스트레스가 많을 수 있습니다. 잠시 산책하며 머리를 식히세요.1990년생: 연인과 사소한 말다툼이 큰 싸움으로 번질 수 있으니 주의하세요.2002년생: 충동적인 행동은 후회를 부릅니다. 매사 신중하게 결정하세요.양띠 (미)소와 양이 부딪치는 날(충돌)입니다. 변화와 변동이 많고 예기치 않은 일이 발생할 수 있으니 안전제일입니다.1955년생: 낙상 사고나 가벼운 부상을 조심해야 합니다. 계단을 주의하세요.1967년생: 계획했던 일이 틀어질 수 있습니다. 플랜 B를 준비하세요.1979년생: 부부간에 갈등이 생기면 자존심을 버리고 먼저 양보하세요.1991년생: 직장에서 이동수나 부서 변동 등의 이야기가 나올 수 있습니다.2003년생: 친구들과의 약속이 깨지거나 소외감을 느낄 수 있는 하루입니다.원숭이띠 (신)토생금(흙이 금을 낳음)의 이치로 주변의 지원을 받는 날입니다. 아이디어가 샘솟고 일이 순조롭게 진행됩니다.1956년생: 마음이 편안하고 여유가 넘치는 하루입니다. 취미 생활을 즐기세요.1968년생: 귀인이 나타나 도움을 주니 어려움이 눈 녹듯 사라집니다.1980년생: 재물운이 좋으니 소소한 횡재수를 기대해 봐도 좋습니다.1992년생: 당신의 재능과 끼를 마음껏 발산할 수 있는 무대가 마련됩니다.2004년생: 공부면 공부, 놀이면 놀이, 모든 면에서 의욕이 넘칩니다.닭띠 (유)소띠와 가장 합이 좋은 날 중 하나입니다. 노력 이상의 결실을 맺을 수 있는 최고의 하루가 될 것입니다.1957년생: 집안에 재물이 들어오거나 자녀에게 좋은 일이 생깁니다.1969년생: 사업가는 매출이 오르고 직장인은 승진 기운이 있습니다.1981년생: 모든 일이 계획대로 착착 진행되니 콧노래가 나옵니다.1993년생: 솔로 탈출의 기회입니다. 마음에 드는 이성이 있다면 대시하세요.2005년생: 친구들 사이에서 인기가 많아지고 즐거운 시간을 보냅니다.개띠 (술)소와 개는 서로 형살(조정, 수술 등)의 관계입니다. 사소한 시비나 구설수에 휘말릴 수 있으니 언행을 각별히 조심해야 합니다.1958년생: 건강 검진이나 병원 갈 일이 생길 수 있습니다. 건강을 챙기세요.1970년생: 은혜를 원수로 갚는 사람이 있을 수 있습니다. 보증이나 금전 거래 금물.1982년생: 자신이 한 말에 책임을 져야 할 일이 생깁니다. 신중하게 말하세요.1994년생: 억울한 일이 있어도 오늘은 참고 넘기는 것이 훗날을 위해 좋습니다.2006년생: 집중력이 떨어질 수 있으니 무리한 학습 계획은 피하세요.돼지띠 (해)흐르는 물처럼 무난하고 평탄한 하루입니다. 특별한 사건 사고 없이 안정적인 흐름을 보입니다.1959년생: 주변 사람들과 음식을 나누며 정을 쌓기에 좋은 날입니다.1971년생: 금전운이 서서히 풀리기 시작합니다. 희망을 가지세요.1983년생: 직장에서 중간 역할을 잘 수행하여 인정을 받습니다.1995년생: 여행을 떠나거나 새로운 경험을 하기에 적합한 날입니다.2007년생: 컨디션이 좋고 머리가 맑아 무엇을 해도 잘 되는 날입니다.