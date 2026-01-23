메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 24일

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-01-23 01:13
입력 2026-01-23 01:13
이미지 확대




48년생 : 순조로운 흐름이 이어진다.

60년생 : 원하던 일 이루어진다.

72년생 : 베푸는 마음이 복이 된다.

84년생 : 매사 신중함이 안전하다.

96년생 : 잠시 휴식하는 게 좋다.



49년생 : 귀인을 만나 힘이 난다.

61년생 : 마음 놓고 추진해도 좋다.

73년생 : 하루가 유쾌하게 흘러간다.

85년생 : 경쟁에서도 미소를 지켜라.

97년생 : 집안에 기쁜 일 생긴다.

호랑이

50년생 : 관계에 균형이 필요하다.

62년생 : 안정을 찾으면 길이 보인다.

74년생 : 목표를 정하고 천천히 가라.

86년생 : 스트레스는 바로 풀어야 한다.

98년생 : 성과가 보이니 흐뭇하다.

토끼

51년생 : 금전 거래는 금물.

63년생 : 분실을 주의해야 한다.

75년생 : 좋은 기회는 준비된 자에게 온다.

87년생 : 뜻밖의 수입이 반갑다.

99년생 : 마음을 가다듬는 하루.



52년생 : 여유가 지혜를 불러온다.

64년생 : 과신하지 말고 점검하라.

76년생 : 위축되지 말고 재정비하라.

88년생 : 사소한 시비는 흘려보내라.

00년생 : 피로가 풀려 마음이 가볍다.



53년생 : 소소한 이익이 생긴다.

65년생 : 문서 확인을 꼼꼼히 하라.

77년생 : 긍정적인 마음가짐이 필요하다.

89년생 : 남의 몫은 욕심내지 마라.

01년생 : 언쟁은 피하는 게 좋다.



54년생 : 심신이 편안한 날.

66년생 : 마음이 한결 가벼워진다.

78년생 : 열린 마음이 인연을 부른다.

90년생 : 화해는 빠를수록 좋다.

02년생 : 바라던 일이 가까워진다.



43년생 : 마음의 문을 활짝 열어라.

55년생 : 꼼꼼함이 안전을 지켜준다.

67년생 : 실망도 잠시, 다시 올라선다.

79년생 : 가정에 온기가 필요하다.

91년생 : 앞장서는 것보다 관망이 유리하다.

원숭이

44년생 : 마음이 복잡해도 잠시 참아라.

56년생 : 참고 견디면 길이 열린다.

68년생 : 책임감이 필요한 날.

80년생 : 허황된 기대는 내려놓아라.

92년생 : 조금만 참으면 복이 온다.



45년생 : 주변 환경을 점검하라.

57년생 : 가족과의 대화가 필요하다.

69년생 : 재운이 다가오니 감사하라.

81년생 : 사람들과의 관계 좋아진다.

93년생 : 새로운 일은 잠시 보류하라.



46년생 : 변화가 생겨도 중심을 지켜라.

58년생 : 옳다 싶으면 담대히 가라.

70년생 : 확실한 결단이 필요하다.

82년생 : 과음은 줄이고 몸을 살펴라.

94년생 : 작은 실천이 큰 힘이 된다.

돼지

47년생 : 뜻했던 일이 지연될 수 있다.

59년생 : 이동에는 작은 복이 따른다.

71년생 : 재운이 찾아오니 웃음이 난다.

83년생 : 타인을 인정하면 편안해진다.

95년생 : 소소한 만남이 힘이 된다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기