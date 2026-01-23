[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 23일

이미지 확대

48년생 : 바라던 일 순조롭게 이루어진다.60년생 : 하던 일을 꾸준히 이어가라.72년생 : 수고 뒤에 보람이 따른다.84년생 : 오후 흐름이 더 유리하다.96년생 : 성의를 보이면 길이 열린다.49년생 : 행운이 손짓하니 준비하라.61년생 : 맑게 갠 하늘처럼 환하다.73년생 : 모임에서 귀한 인연을 만난다.85년생 : 협동하면 이로운 날.97년생 : 침착함이 가장 큰 무기가 된다.호랑이50년생 : 고비가 오지만 잘 넘길 수 있다.62년생 : 분주함만큼 소득 따른다.74년생 : 확고함이 필요한 날.86년생 : 애정이 깊어져 마음이 따뜻하다.98년생 : 의욕이 올라 활력이 돌겠다.토끼51년생 : 재수가 트여 가뿐하다.63년생 : 웃음이 번질 일 많다.75년생 : 투자 판단은 신중히 하라.87년생 : 계획하던 일 이루어진다.99년생 : 인정에 치우치지 말아야 한다.52년생 : 숨고르기가 필요하다.64년생 : 끈기가 결실을 부른다.76년생 : 우연한 인연이 다가온다.88년생 : 주도적으로 길을 헤쳐나가라.00년생 : 복이 다가오니 흐뭇하다.53년생 : 길흉이 섞여도 중심을 지켜라.65년생 : 꼼꼼함이 실수를 줄여준다.77년생 : 작은 행운이 스며든다.89년생 : 반가운 소식이 찾아온다.01년생 : 변화에 유연하게 대처하라.54년생 : 위기를 기회로 바꿀 수 있다.66년생 : 가족 화합이 큰 복을 부른다.78년생 : 잠시 쉬며 고단함을 풀어라.90년생 : 흐름이 순조로우니 흐뭇하다.02년생 : 피곤하면 잠시 멈춰도 좋다.43년생 : 반가운 인연이 찾아온다.55년생 : 절제가 필요한 날.67년생 : 재물 흐름이 좋으니 기쁘다.79년생 : 하는 일마다 잘 진행된다.91년생 : 바라는 바 이루어진다.원숭이44년생 : 밝은 얼굴이 복을 부른다.56년생 : 형편에 맞춰 계획하라.68년생 : 윗사람의 조언이 큰 힘이 된다.80년생 : 뛴 만큼 결실이 따라온다.92년생 : 배움에 몰입하기에 좋은 날.45년생 : 끈기가 빛을 발한다.57년생 : 투자 흐름을 점검하라.69년생 : 이동, 변화가 순조로운 날.81년생 : 좋은 결실을 손에 넣는다.93년생 : 차분한 계획이 필요하다.46년생 : 화합이 복을 더해준다.58년생 : 잔잔한 하루임에 만족하라.70년생 : 마음을 나눌 일이 생긴다.82년생 : 하던 일을 꾸준히 이어가라.94년생 : 오해는 대화로 풀어라.돼지47년생 : 장거리 여행은 미루는 게 좋다.59년생 : 복이 충만해 마음이 환하다.71년생 : 자중하는 자세가 필요하다.83년생 : 의견 차이는 부드럽게 해소하라.95년생 : 정리 정돈이 필요하다.