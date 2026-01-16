메뉴
[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 18일

수정 2026-01-16 01:47
입력 2026-01-16 01:47
48년생 : 신수가 태평하다.

60년생 : 다정함이 관계를 살린다.

72년생 : 대화하면 고민이 풀리겠다.

84년생 : 나서는 것보다 관망하는 편이 낫다.

96년생 : 배우는 게 많은 하루.



49년생 : 움직이면 즐거움이 있는 날.

61년생 : 기운은 아껴 써야 한다.

73년생 : 여러 의견을 모아 참고하라.

85년생 : 노고가 많으나 곧 풀릴 것이다.

97년생 : 시작이 바르면 끝도 잘 된다.

호랑이

50년생 : 마음이 흔들려도 중심을 잡아라.

62년생 : 작은 일부터 경험을 쌓아보라.

74년생 : 결단은 신중히 내려야 한다.

86년생 : 생활에 변화가 필요하다.

98년생 : 조바심을 내려놓아라.

토끼

51년생 : 예상이 빗나가도 놀라지 마라.

63년생 : 우연한 기회로 안정 찾는다.

75년생 : 조급함을 내려놓아라.

87년생 : 마음의 부담이 사라진다.

99년생 : 맞대응하지 말고 자리를 피하라.



52년생 : 서두르지 않는 것이 지혜.

64년생 : 확신을 가져도 좋다.

76년생 : 문서 확인이 필요하다.

88년생 : 과음은 삼가고 몸을 살펴라.

00년생 : 가는 곳마다 길하다.



53년생 : 무리하지 말고 여유를 가져라.

65년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋다.

77년생 : 관계는 신중하게 맺어야 한다.

89년생 : 기쁜 일 생긴다.

01년생 : 달콤한 말에 넘어가지 마라.



54년생 : 금전 관리가 필요하다.

66년생 : 장기적인 관점이 이익을 키운다.

78년생 : 쓸데없는 일에 신경 쓰지 마라.

90년생 : 무난하고 조용한 하루.

02년생 : 마음의 여유가 실수를 줄여준다.



43년생 : 모든 건 마음먹기에 달렸다.

55년생 : 오늘은 결실이 보인다.

67년생 : 기회를 포착할 눈을 가져라.

79년생 : 정체감엔 정리정돈이 좋다.

91년생 : 한숨 쉬고 재정비하라.

원숭이

44년생 : 일이 꼬여도 차분히 풀어라.

56년생 : 건강 상태 꼼꼼하게 체크하라.

68년생 : 과욕은 내려두는 게 이롭다.

80년생 : 유흥에 빠지지 마라.

92년생 : 반가운 연락이 찾아온다.



45년생 : 뜻밖의 기쁨이 찾아온다.

57년생 : 이동과 변수에 여유로 대처하라.

69년생 : 사소한 시비는 흘려보내라.

81년생 : 좋은 인연에는 진심을 보여라.

93년생 : 주관을 또렷히 세워야 한다.



46년생 : 복이 고르게 깃드는 하루.

58년생 : 건강에 대한 자만은 금물.

70년생 : 말실수를 조심해야 한다.

82년생 : 새로운 전개가 시작된다.

94년생 : 쓸데없는 말은 흘려보내라.

돼지

47년생 : 이해심이 필요한 날.

59년생 : 반가운 소식이 찾아온다.

71년생 : 계획을 재점검하는 게 좋겠다.

83년생 : 새로운 것에 도전하기 좋은 날이다.

95년생 : 가벼운 운동이 필요하다.
