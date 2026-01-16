메뉴
[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 16일

수정 2026-01-16 01:47
입력 2026-01-16 01:47
이미지 확대




48년생 : 바쁜 하루가 되겠다.

60년생 : 방심 말고 기본을 지켜라.

72년생 : 들뜬 감정은 가라앉혀라.

84년생 : 몸 상태를 세심히 살펴라.

96년생 : 휴식이 우선이다.



49년생 : 능력을 차분히 펼쳐라.

61년생 : 방법을 바꾸어도 좋다.

73년생 : 마무리에 정성을 더하라.

85년생 : 이동은 미루는 게 좋다.

97년생 : 과감한 결단이 요구된다.

호랑이

50년생 : 정직함이 최선이다.

62년생 : 너그러움이 관계를 살린다.

74년생 : 자신을 낮추면 편해진다.

86년생 : 분수를 지키면 안전하다.

98년생 : 자신의 판단을 믿어라.

토끼

51년생 : 귀가 얇으면 손해 본다.

63년생 : 격한 감정은 누그러뜨려라.

75년생 : 자만보다 겸손이 이롭다.

87년생 : 기다리는 것이 행운을 가져다준다.

99년생 : 평정심이 필요한 때.



52년생 : 감정적으로 해결하지 마라.

64년생 : 작은 희생이 필요하다.

76년생 : 한 가지에만 매달리지 마라.

88년생 : 원칙을 지켜라.

00년생 : 지금은 쉬어야 할 때다.



53년생 : 화합이 필요한 날.

65년생 : 현상 유지가 최선일 수 있다.

77년생 : 새 길을 천천히 모색하라.

89년생 : 돈 욕심 많은 벗은 멀리하라.

01년생 : 복이 스며드는 하루.



54년생 : 매매는 서두르지 말라.

66년생 : 사람 일로 마음 조이지 마라.

78년생 : 변동운이 좋으니 움직여라.

90년생 : 먼 곳에서 연락이 있다.

02년생 : 매듭은 차분히 지어라.



43년생 : 계산은 분명히 해두어라.

55년생 : 허풍은 나중에 곤란 겪는다.

67년생 : 용기를 내어 한걸음 전진하라.

79년생 : 길운에도 겸손을 잃지 마라.

91년생 : 경솔함보다 차분함이 좋다.

원숭이

44년생 : 안심하고 계획대로 가라.

56년생 : 용기 잃지 말고 힘을 내라.

68년생 : 언쟁은 피하는 게 좋다.

80년생 : 초조해하면 될 일도 안 된다.

92년생 : 말 한마디를 아껴보라.



45년생 : 무리한 추진은 위험하다.

57년생 : 현재에 충실한 태도가 필요하다.

69년생 : 분위기에 휩쓸리지 마라.

81년생 : 지금은 휴식이 약이다.

93년생 : 원하는 일이라면 속도를 늦춰라.



46년생 : 남의 말에도 배울 것이 있다.

58년생 : 변덕은 손해를 부르기 쉽다.

70년생 : 허영을 버리면 여유 생긴다.

82년생 : 손실 뒤 회복을 믿어보라.

94년생 : 지인과 상의함이 좋겠다.

돼지

47년생 : 움츠리지 말고 정정당당히 나서라.

59년생 : 한결같은 마음이 필요하다.

71년생 : 약속은 반드시 지켜라.

83년생 : 생각해 둔 일은 빨리 진행하라.

95년생 : 몸과 마음에 활기가 돈다.
