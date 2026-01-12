[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 12일

이미지 확대

48년생 : 하루가 한결 유쾌하다.60년생 : 사소한 시비는 피해가라.72년생 : 순서대로 하면 수월하다.84년생 : 가벼운 언행을 피하라.96년생 : 지금에 충실하면 좋다.49년생 : 생각을 정리하고 움직여라.61년생 : 막혔던 일이 시원히 풀린다.73년생 : 불필요한 지출은 줄여라.85년생 : 사람을 가볍게 대하지 마라.97년생 : 쉬운 길만 찾다가 꼬일 수 있다.호랑이50년생 : 오늘은 차분함이 필요하다.62년생 : 반가운 기쁨이 찾아온다.74년생 : 무조건 좋다고 하지 마라.86년생 : 어려워도 방법은 있다.98년생 : 흔들림 없이 중심을 지켜라.토끼51년생 : 꾸짖음보다 이해를 택하라.63년생 : 작은 말다툼을 크게 키우지 마라.75년생 : 감정적으로 해결하지 마라.87년생 : 때를 기다리면 유리하다.99년생 : 지나친 욕심은 내려놓아라.52년생 : 마음이 넉넉하니 복도 깃든다.64년생 : 풀리지 않던 일이 정리된다.76년생 : 갈등의 불씨를 조심하라.88년생 : 너무 앞장서지 마라.00년생 : 계획된 일을 차분히 처리하라.53년생 : 마음을 가다듬고 마무리 잘하라.65년생 : 문서는 한 번 더 살펴보아라.77년생 : 시기 질투는 버리는 것이 좋다.89년생 : 바쁠수록 소득이 따른다.01년생 : 금전 거래는 철저히.54년생 : 작은 변화가 활력을 준다.66년생 : 계획은 차분히 진행하라.78년생 : 분위기에 휩쓸리지 마라.90년생 : 부모님께 안부 전화 필요하다.02년생 : 예상 밖 변수에 대비하라.43년생 : 이동을 줄이고 안정하라.55년생 : 구설을 피하려면 일찍 귀가하라.67년생 : 달갑지 않은 소식이 있다.79년생 : 가벼운 나들이도 괜찮다.91년생 : 과신은 실패를 부를 수 있다.원숭이44년생 : 분수를 지키는 것이 현명하다.56년생 : 금전 흐름이 답답할 수 있다.68년생 : 투자만큼 성과가 기대된다.80년생 : 익숙한 것을 지키면 이롭다.92년생 : 건강 관리가 필요하다.45년생 : 주변과 조화롭게 지내라.57년생 : 서둘러 포기하지 마라.69년생 : 변동이 잦아 주의가 필요하다.81년생 : 도움 줄 이를 찾아보아라.93년생 : 복록이 서서히 차오른다.46년생 : 살림살이가 나아진다.58년생 : 분수를 지키면 편안하다.70년생 : 투자는 신중히 접근하라.82년생 : 일의 능률이 올라 즐겁다.94년생 : 지출이 줄어 한숨 던다.돼지47년생 : 자녀에게 기쁜 소식.59년생 : 근심은 이내 사라진다.71년생 : 돌아가는 길이 이로울 수 있다.83년생 : 뛴 만큼 보람이 따른다.95년생 : 함께하는 일에 운이 있다.