[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 8일

수정 2026-01-08 01:11
입력 2026-01-08 01:11
이미지 확대




48년생 : 조언은 듣되 판단은 천천히 하라.

60년생 : 마음의 안정이 가장 중요하다.

72년생 : 기대는 낮추고 기본을 지켜라.

84년생 : 마음이 흔들리면 잠시 쉬어라.

96년생 : 기초를 튼튼히 해두어야 한다.



49년생 : 오늘은 가정의 평안이 우선.

61년생 : 해묵은 감정을 풀어라.

73년생 : 안정이 답이다.

85년생 : 가까운 이와 속 깊은 대화가 필요하다.

97년생 : 꾸준한 노력이 필요하다.

호랑이

50년생 : 오후에는 일이 잘 풀린다.

62년생 : 가벼운 만남에 시간 쓰지 마라.

74년생 : 무리는 금물, 안전이 최우선이다.

86년생 : 밤 외출은 가급적 피하라.

98년생 : 오늘은 한발 물러서도 괜찮다.

토끼

51년생 : 짧은 산책이 행운 부른다.

63년생 : 힘들수록 용기를 내라.

75년생 : 막힘은 서서히 풀리겠다.

87년생 : 물러서지 말고 전진해야 한다.

99년생 : 꾸준함이 가장 든든한 무기.



52년생 : 일찍 귀가하라.

64년생 : 바쁘지만 곧 한숨 돌린다.

76년생 : 실력을 보일 기회가 열린다.

88년생 : 조급해할 필요가 없다.

00년생 : 너무 큰 것을 바라지 마라.



53년생 : 투자한 만큼 성과가 있다.

65년생 : 이해하려는 마음이 관계를 살린다.

77년생 : 다른 사람 말에 휘둘리지 마라.

89년생 : 참고 견디는 것이 상책이다.

01년생 : 시비는 일단 피하라.



54년생 : 기다리는 게 좋겠다.

66년생 : 남의 것을 탐하지 마라.

78년생 : 대책은 빠를수록 유리하다.

90년생 : 겸손이 오늘의 큰 힘이다.

02년생 : 자신의 일을 발설하지 마라.



43년생 : 현상 유지에 만족하라.

55년생 : 금전 흐름이 원활하다.

67년생 : 의외로 일이 술술 풀린다.

79년생 : 행운의 하루.

91년생 : 뜻한 바가 조용히 이루어진다.

원숭이

44년생 : 희망을 놓지 마라.

56년생 : 매듭은 확실히 지어야 한다.

68년생 : 재산 문제는 서두르지 마라.

80년생 : 허욕을 탐하는 자를 멀리하라.

92년생 : 꾸준함이 불안함을 덜어낸다.



45년생 : 감언이설에 넘어가지 마라.

57년생 : 믿음을 주고받아야 관계가 단단해진다.

69년생 : 맡은 일에 충실하면 길하다.

81년생 : 소지품을 잘 챙기면 탈이 없다.

93년생 : 급격한 변화가 찾아오겠다.



46년생 : 기본을 지켜야 한다.

58년생 : 앞장서지 말고 흐름을 살펴보아라.

70년생 : 선입견을 버리면 도움 된다.

82년생 : 도움 받으면 감사로 답하라.

94년생 : 협력하면 일이 빨라진다.

돼지

47년생 : 대립은 피하는 게 좋다.

59년생 : 용기 낸 한 걸음이 길을 연다.

71년생 : 남의 말을 함부로 옮기지 마라.

83년생 : 자기 것을 철저히 지켜라.

95년생 : 땀 흘리면 보람을 느낀다.
