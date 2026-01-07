[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 7일

이미지 확대

48년생 : 끝까지 성의를 보여라.60년생 : 냉철한 판단력이 필요한 날.72년생 : 과신하지 말고 한 번 더 확인하라.84년생 : 생활에 정리정돈이 필요하다.96년생 : 제안은 천천히 검토하라.49년생 : 휴식이 반드시 필요하다.61년생 : 힘들수록 용기를 내라.73년생 : 피로엔 휴식이 가장 좋은 약이다.85년생 : 안정이 우선.97년생 : 현상 유지에 노력하라.호랑이50년생 : 갈등은 한발 물러서면 풀린다.62년생 : 속도를 조절하라.74년생 : 안전을 먼저 챙겨라.86년생 : 일이 그런대로 진행되어 간다.98년생 : 한 번 더 생각하고 움직여라.토끼51년생 : 예상이 빗나가니 계획도 변경되겠다.63년생 : 먼저 다가서면 마음이 열린다.75년생 : 대범하게 임하라.87년생 : 가족의 화합 위해 애써야겠다.99년생 : 때만 기다리면 된다.52년생 : 베푼 만큼 이득이 돌아온다.64년생 : 활기차게 행동하라.76년생 : 마음을 정리하면 길이 보인다.88년생 : 중요한 약속이 생긴다.00년생 : 기본을 지키면 일이 풀린다.53년생 : 문서는 차분히 두 번 확인하라.65년생 : 확장은 미루는 게 좋다.77년생 : 자신의 노력에 달려있다.89년생 : 시비는 피하는 게 상책.01년생 : 새로운 사람을 만나겠다.54년생 : 건강만 지키면 충분히 좋다.66년생 : 마무리를 꼼꼼하게 하라.78년생 : 맹진은 금물, 속도를 낮추어라.90년생 : 새로운 만남에 신경 써라.02년생 : 운세가 밝아지니 표정도 밝다.43년생 : 여러 사람의 의견을 받아들여라.55년생 : 절제하면 복이 오래 머문다.67년생 : 계획대로 잘 풀리겠다.79년생 : 우연한 만남이 이루어진다.91년생 : 솔직하게 고백하는 것이 유리하다.원숭이44년생 : 마음을 열면 길이 넓어진다.56년생 : 욕심을 덜면 복이 머문다.68년생 : 신중함이 필요한 날.80년생 : 분수를 지키는 게 좋겠다.92년생 : 기본에 충실하면 칭찬 따른다.45년생 : 소소한 즐거움이 하루를 채운다.57년생 : 가벼운 산책이 필요하다.69년생 : 신중함이 필요한 날.81년생 : 돌다리도 두드리며 진행하라.93년생 : 과신하지 말고 사실을 확인하라.46년생 : 피곤하니 일단 쉬어라.58년생 : 겸손해야 인정받는다.70년생 : 시작했으면 마무리도 깔끔히 하라.82년생 : 기회를 잘 포착하라.94년생 : 약속은 연기될 수 있겠다.돼지47년생 : 적극적으로 처리하면 길하다.59년생 : 사소한 다툼은 웃음으로 넘겨라.71년생 : 수입이 좋아지니 즐겁구나.83년생 : 차분히 두드리면 문이 열린다.95년생 : 반가운 소식이 머지 않았다.