[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 6일

48년생 : 작은 약속이어도 지켜야 한다.60년생 : 지인의 도움 받아 문제 해결.72년생 : 새 인연에는 속도 조절이 필요하다.84년생 : 어려움이 차츰 줄어든다.96년생 : 바쁜 만큼 실속도 있다.49년생 : 오랜 체증이 가시는구나.61년생 : 베푼 만큼 돌아온다.73년생 : 추진하는 일이 잘 성사된다.85년생 : 익숙한 길이 안전하다.97년생 : 생각하지 못한 행운 얻는다.호랑이50년생 : 같은 말도 부드럽게 전달하라.62년생 : 잠시 멈추면 답이 더 잘 보인다.74년생 : 질질 끌던 일 해결된다.86년생 : 칭찬 한마디가 행운 부른다.98년생 : 중심을 세우면 덜 흔들린다.토끼51년생 : 좋은 기회가 오니 잡아라.63년생 : 추진하는 일이 잘 성사된다.75년생 : 원만하게 풀릴 것이다.87년생 : 수고 끝에 웃음이 따라온다.99년생 : 오늘의 선택이 내일을 결정한다.52년생 : 무리하면 손해 본다.64년생 : 사람을 가려 만나야 한다.76년생 : 작은 실수는 곧장 바로잡아라.88년생 : 자존심보다 실익을 택해야 한다.00년생 : 휴식이 최고의 투자다.53년생 : 급한 일일수록 숨 고르기가 필요하다.65년생 : 근심은 대화로 나누면 줄어든다.77년생 : 투자보다 절제가 어울리는 날.89년생 : 서두르지 않으면 실수 없다.01년생 : 서서히 희망이 보인다.54년생 : 한번 더 점검하라.66년생 : 복이 충만하고 신수가 좋다.78년생 : 감동은 작은 배려에서 온다.90년생 : 바쁘면 행운 따른다.02년생 : 조용히 실천하라.43년생 : 믿는 이와 상의하면 길이 보인다.55년생 : 작은 비밀도 철저히 지켜라.67년생 : 도움을 받았다면 꼭 답례하라.79년생 : 집안이 화평하구나.91년생 : 판단은 내일로 미뤄도 괜찮다.원숭이44년생 : 기쁜 소식 있으나 겸손하라.56년생 : 새로운 기회가 열리겠다.68년생 : 확장은 천천히 하는 게 좋다.80년생 : 뜻대로 일이 진행되어 간다.92년생 : 전화위복의 시기.45년생 : 조용하고 평탄한 하루.57년생 : 이동은 미루는 것이 좋다.69년생 : 자금 사정이 풀린다.81년생 : 아량을 베풀면 관계가 좋아진다.93년생 : 서서히 희망이 보인다.46년생 : 협조자가 나타난다.58년생 : 걱정스러운 일이 해결된다.70년생 : 가벼운 말이 큰 오해를 부른다.82년생 : 적절한 때를 기다려야 한다.94년생 : 힘들수록 용기를 내라.돼지47년생 : 생각한 대로 풀린다.59년생 : 베풀면 열 배로 돌아온다.71년생 : 꾸준함이 열쇠.83년생 : 정도를 걸어야 길하다.95년생 : 마음을 열고 대화하라.