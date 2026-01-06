메뉴
[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 6일

수정 2026-01-06 00:21
입력 2026-01-06 00:21
이미지 확대




48년생 : 작은 약속이어도 지켜야 한다.

60년생 : 지인의 도움 받아 문제 해결.

72년생 : 새 인연에는 속도 조절이 필요하다.

84년생 : 어려움이 차츰 줄어든다.

96년생 : 바쁜 만큼 실속도 있다.



49년생 : 오랜 체증이 가시는구나.

61년생 : 베푼 만큼 돌아온다.

73년생 : 추진하는 일이 잘 성사된다.

85년생 : 익숙한 길이 안전하다.

97년생 : 생각하지 못한 행운 얻는다.

호랑이

50년생 : 같은 말도 부드럽게 전달하라.

62년생 : 잠시 멈추면 답이 더 잘 보인다.

74년생 : 질질 끌던 일 해결된다.

86년생 : 칭찬 한마디가 행운 부른다.

98년생 : 중심을 세우면 덜 흔들린다.

토끼

51년생 : 좋은 기회가 오니 잡아라.

63년생 : 추진하는 일이 잘 성사된다.

75년생 : 원만하게 풀릴 것이다.

87년생 : 수고 끝에 웃음이 따라온다.

99년생 : 오늘의 선택이 내일을 결정한다.



52년생 : 무리하면 손해 본다.

64년생 : 사람을 가려 만나야 한다.

76년생 : 작은 실수는 곧장 바로잡아라.

88년생 : 자존심보다 실익을 택해야 한다.

00년생 : 휴식이 최고의 투자다.



53년생 : 급한 일일수록 숨 고르기가 필요하다.

65년생 : 근심은 대화로 나누면 줄어든다.

77년생 : 투자보다 절제가 어울리는 날.

89년생 : 서두르지 않으면 실수 없다.

01년생 : 서서히 희망이 보인다.



54년생 : 한번 더 점검하라.

66년생 : 복이 충만하고 신수가 좋다.

78년생 : 감동은 작은 배려에서 온다.

90년생 : 바쁘면 행운 따른다.

02년생 : 조용히 실천하라.



43년생 : 믿는 이와 상의하면 길이 보인다.

55년생 : 작은 비밀도 철저히 지켜라.

67년생 : 도움을 받았다면 꼭 답례하라.

79년생 : 집안이 화평하구나.

91년생 : 판단은 내일로 미뤄도 괜찮다.

원숭이

44년생 : 기쁜 소식 있으나 겸손하라.

56년생 : 새로운 기회가 열리겠다.

68년생 : 확장은 천천히 하는 게 좋다.

80년생 : 뜻대로 일이 진행되어 간다.

92년생 : 전화위복의 시기.



45년생 : 조용하고 평탄한 하루.

57년생 : 이동은 미루는 것이 좋다.

69년생 : 자금 사정이 풀린다.

81년생 : 아량을 베풀면 관계가 좋아진다.

93년생 : 서서히 희망이 보인다.



46년생 : 협조자가 나타난다.

58년생 : 걱정스러운 일이 해결된다.

70년생 : 가벼운 말이 큰 오해를 부른다.

82년생 : 적절한 때를 기다려야 한다.

94년생 : 힘들수록 용기를 내라.

돼지

47년생 : 생각한 대로 풀린다.

59년생 : 베풀면 열 배로 돌아온다.

71년생 : 꾸준함이 열쇠.

83년생 : 정도를 걸어야 길하다.

95년생 : 마음을 열고 대화하라.
