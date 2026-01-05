[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 5일

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

48년생 : 부부 화합에 마음을 써라.60년생 : 경사가 있어 웃음이 난다.72년생 : 건강 상태 체크하라.84년생 : 오해가 풀린다.96년생 : 자신있게 추진하라.49년생 : 근심이 걷히니 숨이 놓인다.61년생 : 결과가 좋아 흐뭇하다.73년생 : 금전 들어올 일 생긴다.85년생 : 이동에 행운 따른다.97년생 : 노력하면 보람 느낀다.호랑이50년생 : 속단보다 관찰이 유리하다.62년생 : 타인의 말에 귀를 기울여라.74년생 : 작은 손해는 감수하라.86년생 : 내 몫은 내가 지켜야 한다.98년생 : 꾸준함이 필요하다.토끼51년생 : 비밀을 가볍게 다루지 마라.63년생 : 가정이 화기애애하다.75년생 : 고생 끝에 웃는구나.87년생 : 일마다 소득이 높다.99년생 : 크게 발전하는 운세다.52년생 : 방심은 금물, 안전이 우선이다.64년생 : 외출 계획은 여유 있게 잡아라.76년생 : 마음먹기에 달려있다.88년생 : 성급함을 줄이면 실수 없다.00년생 : 기본기로 승부해도 충분하다.53년생 : 말 조심을 해야 한다.65년생 : 이기심을 버려야 산다.77년생 : 노력의 보답이 찾아온다.89년생 : 가까운 이의 조언을 들어라.01년생 : 관계에서는 선을 지켜야 한다.54년생 : 마음 놓고 추진해도 좋다.66년생 : 인기 운이 오르는 날.78년생 : 수입이 늘어 활짝 웃는다.90년생 : 뜻밖의 일로 깜짝 놀란다.02년생 : 기본을 지켜야 한다.43년생 : 기대와 결과는 다를 수 있다.55년생 : 주변 조언을 새겨 들어라.67년생 : 균형잡기가 필요하다.79년생 : 재물 운이 반짝 비친다.91년생 : 무리한 약속은 줄여라.원숭이44년생 : 경솔함을 줄이면 도움 된다.56년생 : 바라던 일이 이루어진다.68년생 : 난관이 풀리니 다행이다.80년생 : 최선을 다하면 길이 보인다.92년생 : 작은 실수는 빠르게 수습하라.45년생 : 거동을 신중히 해야 한다.57년생 : 이동에 행운 따른다.69년생 : 수익도 크고 풍족한 하루.81년생 : 새로운 분야를 탐구해 보아라.93년생 : 천천히 가도 충분히 도착한다.46년생 : 노력하면 보람을 느낀다.58년생 : 한 걸음 물러서면 득이 된다.70년생 : 밤 외출은 삼가는 게 좋겠다.82년생 : 힘들면 주위에 도움 청하라.94년생 : 마무리에 최선 다하라.돼지47년생 : 지출이 과다하니 점검하라.59년생 : 도움 받아 일이 해결된다.71년생 : 전진하면 득이 된다.83년생 : 문서상의 이득이 있겠다.95년생 : 휴식이 필요한 날.