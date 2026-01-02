[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 3일

이미지 확대

48년생 : 주변 조언을 기꺼이 들어라.60년생 : 남의 일엔 선을 지켜라.72년생 : 좋은 시작이 기다리고 있다.84년생 : 마음의 짐이 가벼워진다.96년생 : 약속은 꼭 지켜라.49년생 : 고생 끝에 낙이 온다.61년생 : 인내가 결국 힘이다.73년생 : 당장은 어렵지만 곧 좋은 운이다.85년생 : 움직이면 새 길이 열린다.97년생 : 건강을 먼저 생각하라.호랑이50년생 : 건강 상태 꼼꼼하게 체크하라.62년생 : 협력하면 해결된다.74년생 : 친지와 소소한 기쁨을 나눠라.86년생 : 일 처리가 빨리 진행되겠다.98년생 : 말만 하지 말고 행동에 나서라.토끼51년생 : 오후부터 서서히 좋아진다.63년생 : 움직이면 해답이 있겠다.75년생 : 오해 부를 말은 금물.87년생 : 의외의 행운이 찾아온다.99년생 : 서운함은 금세 털어내라.52년생 : 뜻밖의 이득이 생긴다.64년생 : 복록의 문이 살짝 열린다.76년생 : 꼼꼼함이 오늘의 무기.88년생 : 뿌린 만큼 소득 얻는다.00년생 : 기본을 지키면 안전하다.53년생 : 자만심을 버려야 한다.65년생 : 이사, 이동은 순조롭다.77년생 : 뜻밖의 재운이 다가온다.89년생 : 행복한 소식이 찾아온다.01년생 : 작은 약속도 성실히 지켜라.54년생 : 느긋함이 필요한 날.66년생 : 의지를 가지면 길이 열린다.78년생 : 작은 요행수가 있겠다.90년생 : 기다리던 소식 들린다.02년생 : 서두르지 말아야 한다.43년생 : 건강 회복의 기운이 있다.55년생 : 매매 운이 반짝 빛난다.67년생 : 몸 상태를 먼저 살펴라.79년생 : 참는 것이 이기는 것이다.91년생 : 컨디션 관리가 중요한 날.원숭이44년생 : 마음의 부담이 사라진다.56년생 : 반가운 일이 생기겠다.68년생 : 급격한 변화 있을 수.80년생 : 혼자만의 시간이 도움 된다.92년생 : 느린 호흡이 효율을 올린다.45년생 : 약속은 반드시 지켜 신뢰 얻어라.57년생 : 일의 흐름이 순조롭다.69년생 : 성급함을 줄이면 득이 크다.81년생 : 목표를 세워 꾸준히 나아가라.93년생 : 기본기를 다져야 할 때.46년생 : 서두르면 실수하니 천천히 하라.58년생 : 이동은 불리하다.70년생 : 너무 오래 망설이지 마라.82년생 : 조급해하지 않아도 된다.94년생 : 대화는 부드럽게 마무리하라.돼지47년생 : 거래는 꼼꼼히 살피면 길하다.59년생 : 노력의 대가가 찾아온다.71년생 : 주위의 인정 받아 설움 풀린다.83년생 : 정도를 지키면 행운 따른다.95년생 : 마음의 안정을 먼저 챙겨라.