[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 2일

48년생 : 약속은 꼭 지켜 신뢰 쌓으라.60년생 : 집안에 반가운 소식 들린다.72년생 : 컨디션이 서서히 좋아진다.84년생 : 고집은 잠시 내려놓아라.96년생 : 차분히 순서를 지켜라.49년생 : 하나에 몰입하면 힘이 난다.61년생 : 걱정이 가벼워진다.73년생 : 막힘 없이 술술 풀린다.85년생 : 문서 운이 반짝 비친다.97년생 : 서두르지 말고 점검하라.호랑이50년생 : 가벼운 나들이도 좋다.62년생 : 자책은 그만 하는 게 좋다.74년생 : 작은 고민은 금세 사그라든다.86년생 : 귀가 얇다면 한 번 더 생각을.98년생 : 기다리는 소식은 늦더라도 찾아온다.토끼51년생 : 꾸준함이 열쇠다.63년생 : 분실 주의. 가방을 챙겨라.75년생 : 상승 흐름이니 컨디션 좋다.87년생 : 관계는 부드럽게 이어가라.99년생 : 뱉은 말에는 책임을 져야 한다.52년생 : 성과의 문이 활짝 열린다.64년생 : 알찬 하루가 된다.76년생 : 최선을 다한 만큼 웃을 일 생긴다.88년생 : 행복은 가까이에 있다.00년생 : 욕심을 줄이면 속이 편하다.53년생 : 생활이 한층 넉넉해진다.65년생 : 명예가 뒤따르니 기쁘다.77년생 : 행운의 기운이 반짝인다.89년생 : 좋은 결과가 기대된다.01년생 : 마음을 가볍게 가져보아라.54년생 : 신의를 지키면 복이 온다.66년생 : 이득이 커서 웃음이 난다.78년생 : 잠시 쉬었다 갈 때.90년생 : 도움의 손길이 다가온다.02년생 : 서두르지 말아야 한다.43년생 : 환한 기운이 스며든다.55년생 : 이득이 크니 기분 좋다.67년생 : 좋은 운세가 이어진다.79년생 : 도움을 청해도 괜찮다.91년생 : 기대는 낮추고 준비하라.원숭이44년생 : 덕을 쌓은 만큼 보답이 온다.56년생 : 절제하면 복이 온다.68년생 : 대화로 문제 해결.80년생 : 근심 있지만 결국 잘 풀린다.92년생 : 말보다 행동이 설득력 있다.45년생 : 어려운 만큼 보람도 크다.57년생 : 기다림 끝에 기회가 온다.69년생 : 마음 고생이 줄어든다.81년생 : 뜻밖의 운이 찾아오겠다.93년생 : 기본에 충실하면 득이 크다.46년생 : 뜻밖의 행운이 슬며시 온다.58년생 : 작은 것도 소중히 대하라.70년생 : 일의 매듭이 잘 지어진다.82년생 : 새 계획을 꼼꼼하게 세워라.94년생 : 휴식이 약이다.돼지47년생 : 흐름이 좋으니 무난하다.59년생 : 걱정이 풀리니 마음 가볍다.71년생 : 시비는 되도록 피하라.83년생 : 좋은 만남이 있을 운.95년생 : 마음의 여유가 복을 부른다.