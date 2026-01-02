메뉴
[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 2일

수정 2026-01-02 01:08
입력 2026-01-02 01:08
이미지 확대




48년생 : 약속은 꼭 지켜 신뢰 쌓으라.

60년생 : 집안에 반가운 소식 들린다.

72년생 : 컨디션이 서서히 좋아진다.

84년생 : 고집은 잠시 내려놓아라.

96년생 : 차분히 순서를 지켜라.



49년생 : 하나에 몰입하면 힘이 난다.

61년생 : 걱정이 가벼워진다.

73년생 : 막힘 없이 술술 풀린다.

85년생 : 문서 운이 반짝 비친다.

97년생 : 서두르지 말고 점검하라.

호랑이

50년생 : 가벼운 나들이도 좋다.

62년생 : 자책은 그만 하는 게 좋다.

74년생 : 작은 고민은 금세 사그라든다.

86년생 : 귀가 얇다면 한 번 더 생각을.

98년생 : 기다리는 소식은 늦더라도 찾아온다.

토끼

51년생 : 꾸준함이 열쇠다.

63년생 : 분실 주의. 가방을 챙겨라.

75년생 : 상승 흐름이니 컨디션 좋다.

87년생 : 관계는 부드럽게 이어가라.

99년생 : 뱉은 말에는 책임을 져야 한다.



52년생 : 성과의 문이 활짝 열린다.

64년생 : 알찬 하루가 된다.

76년생 : 최선을 다한 만큼 웃을 일 생긴다.

88년생 : 행복은 가까이에 있다.

00년생 : 욕심을 줄이면 속이 편하다.



53년생 : 생활이 한층 넉넉해진다.

65년생 : 명예가 뒤따르니 기쁘다.

77년생 : 행운의 기운이 반짝인다.

89년생 : 좋은 결과가 기대된다.

01년생 : 마음을 가볍게 가져보아라.



54년생 : 신의를 지키면 복이 온다.

66년생 : 이득이 커서 웃음이 난다.

78년생 : 잠시 쉬었다 갈 때.

90년생 : 도움의 손길이 다가온다.

02년생 : 서두르지 말아야 한다.



43년생 : 환한 기운이 스며든다.

55년생 : 이득이 크니 기분 좋다.

67년생 : 좋은 운세가 이어진다.

79년생 : 도움을 청해도 괜찮다.

91년생 : 기대는 낮추고 준비하라.

원숭이

44년생 : 덕을 쌓은 만큼 보답이 온다.

56년생 : 절제하면 복이 온다.

68년생 : 대화로 문제 해결.

80년생 : 근심 있지만 결국 잘 풀린다.

92년생 : 말보다 행동이 설득력 있다.



45년생 : 어려운 만큼 보람도 크다.

57년생 : 기다림 끝에 기회가 온다.

69년생 : 마음 고생이 줄어든다.

81년생 : 뜻밖의 운이 찾아오겠다.

93년생 : 기본에 충실하면 득이 크다.



46년생 : 뜻밖의 행운이 슬며시 온다.

58년생 : 작은 것도 소중히 대하라.

70년생 : 일의 매듭이 잘 지어진다.

82년생 : 새 계획을 꼼꼼하게 세워라.

94년생 : 휴식이 약이다.

돼지

47년생 : 흐름이 좋으니 무난하다.

59년생 : 걱정이 풀리니 마음 가볍다.

71년생 : 시비는 되도록 피하라.

83년생 : 좋은 만남이 있을 운.

95년생 : 마음의 여유가 복을 부른다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
