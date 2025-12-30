메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 30일

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-12-30 01:03
입력 2025-12-30 01:03
이미지 확대




48년생 : 작은 수입이라도 꾸준히 들어온다.

60년생 : 휴식이 여유를 만들고 여유가 복을 부른다.

72년생 : 기회가 스며드니 마음을 열어두라.

84년생 : 감정적인 발언은 피하는 것이 유리하다.

96년생 : 섣부르게 드러내기보다 조용한 성취가 좋다.



49년생 : 사람을 너무 믿으면 후회가 남는다.

61년생 : 무리한 확대보다 안정 유지가 길하다.

73년생 : 경험 많은 사람의 조언이 큰 도움이 된다.

85년생 : 진행 중인 일을 그대로 이어가면 된다.

97년생 : 중심을 잡으면 흔들림 없는 하루.

호랑이

50년생 : 힘든 시기는 서서히 지나간다.

62년생 : 의견 충돌은 피하는 것이 이롭다.

74년생 : 고집은 상황을 답답하게 만든다.

86년생 : 조용히 관망할수록 유리한 날이다.

98년생 : 한 박자 쉬는 마음이 결과를 부드럽게 한다.

토끼

51년생 : 인간관계에서 신중함이 필요하다.

63년생 : 욕심보다 균형이 더 큰 결실을 만든다.

75년생 : 몸이 쉽게 피로하니 속도를 조절하라.

87년생 : 말보다 태도에 무게를 두라.

99년생 : 서둘 수록 실수가 보인다.



52년생 : 감정 기복은 천천히 가라앉는다.

64년생 : 재물이 들어오나 관리가 핵심이다.

76년생 : 자신의 역할을 명확히 할 때 인정받는다.

88년생 : 관용이 갈등을 줄인다.

00년생 : 조급함보다 속도 조절이 길하다.



53년생 : 계획대로 흐름이 이어진다.

65년생 : 무리한 진행은 위험하다.

77년생 : 오늘은 멈춤이 이득이 되는 시기.

89년생 : 판단은 느긋할수록 명확해진다.

01년생 : 걱정만으로는 해결되지 않는다, 정리부터.



54년생 : 필요 없는 언쟁은 피하는 것이 길하다.

66년생 : 마음이 가벼워지니 결과도 맑다.

78년생 : 성취가 있으니 자신감을 지녀라.

90년생 : 꾸준한 추진이 빛을 발한다.

02년생 : 집중이 성과를 만든다.



43년생 : 복과 이익이 잔잔하게 들어온다.

55년생 : 마음이 복잡하면 결정을 미뤄라.

67년생 : 가까운 사람과의 소통이 중요하다.

79년생 : 방향 전환이 좋은 결과를 낸다.

91년생 : 움직임이 곧 기회를 만든다.

원숭이

44년생 : 작은 성과들이 모여 안정이 만들어진다.

56년생 : 지금의 흐름을 그대로 유지하라.

68년생 : 조정과 협상이 유리한 날이다.

80년생 : 너무 서두르지 말고 흐름을 보라.

92년생 : 소망이 서서히 형태를 갖춘다.



45년생 : 적절한 도움을 받는 날이다.

57년생 : 욕심을 줄이면 일이 자연스럽게 풀린다.

69년생 : 새롭게 시작하기 좋은 기운.

81년생 : 우연한 인연이 이어질 수 있다.

93년생 : 기회를 보면 주저하지 말라.



46년생 : 절제 속에 안정이 있다.

58년생 : 마무리에 힘을 실으면 결과가 선명하다.

70년생 : 상대의 말 속에 해답이 있다.

82년생 : 작지만 실속 있는 소득이 있다.

94년생 : 감정에 휘둘리지 않는 것이 관건이다.

돼지

47년생 : 마음의 균형이 자리를 잡는다.

59년생 : 겸손이 좋은 운을 머물게 한다.

71년생 : 지나친 욕심은 흐름을 막는다.

83년생 : 새로운 관계 속에서 배움이 있다.

95년생 : 관계에 시간과 정성을 들이면 보답이 온다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기