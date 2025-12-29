[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 29일
수정 2025-12-29 00:56
입력 2025-12-29 00:56
쥐
48년생 : 오늘은 마음이 가벼우니 하는 일마다 여유롭다.
60년생 : 사람들의 신뢰를 얻으니 평판이 좋아진다.
72년생 : 생활의 리듬을 다시 정돈하면 운이 살아난다.
84년생 : 움직임에 활기가 생기니 의욕이 커진다.
96년생 : 방향은 남쪽이 유리, 동쪽은 조심할 것.
소
49년생 : 천천히 다가오는 복을 맞이할 준비를 하라.
61년생 : 마음을 단정히 하면 결과가 단단해진다.
73년생 : 재물 기운이 스며들 듯 조용히 오른다.
85년생 : 욕심을 부리지 않아도 일은 순조롭다.
97년생 : 오늘은 흐름에 몸을 맡기면 무리가 없다.
호랑이
50년생 : 집안 분위기가 온화해지니 마음도 따뜻해진다.
62년생 : 작은 행운이 연달아 쌓인다.
74년생 : 느긋함을 유지하면 흐름이 안정된다.
86년생 : 새로운 일은 천천히 살피고 접근하라.
98년생 : 사소한 바람도 행운을 부를 수 있다.
토끼
51년생 : 마음을 고요히 하는 것이 복을 부른다.
63년생 : 신뢰할 사람을 잘 분별해야 한다.
75년생 : 새 일은 작게, 천천히 시작하는 것이 좋다.
87년생 : 관계를 부드럽게 하면 문이 열린다.
99년생 : 한 걸음 더 내딛는 용기가 필요한 날.
용
52년생 : 집안에 기쁜 기운이 감돈다.
64년생 : 상황을 크게 바라보면 흔들리지 않는다.
76년생 : 도와줄 이가 생기니 흐름이 편안하다.
88년생 : 순수한 마음이 사람을 끌어당긴다.
00년생 : 활발한 활동이 새로운 기회를 만든다.
뱀
53년생 : 사람 대하는 일은 성의가 중요하다.
65년생 : 도움을 받는다면 감사함을 표현하라.
77년생 : 마무리가 오늘의 핵심이다.
89년생 : 휴식 없이 움직이면 피곤이 쌓인다.
01년생 : 바쁨 속에서도 중심을 잃지 말라.
말
54년생 : 일이 더디니 마음을 천천히 쓸 것.
66년생 : 내일로 이어지는 희망이 보인다.
78년생 : 뜻밖의 즐거운 일이 기다린다.
90년생 : 주변에서 좋은 소식이 들려온다.
02년생 : 자신에게 무리가 가지 않는 선에서 움직여라.
양
43년생 : 말 한마디가 오해를 만들 수도 있다.
55년생 : 준비된 일은 순조롭게 흘러간다.
67년생 : 믿고 밀고 가는 것이 오늘의 정답.
79년생 : 보이지 않는 힘이 도와주는 시기다.
91년생 : 작게 시작한 일이 크게 이어진다.
원숭이
44년생 : 북동 방향에 좋은 흐름이 있다.
56년생 : 몸과 마음이 서서히 가벼워진다.
68년생 : 나눌수록 행운이 더 커진다.
80년생 : 마음이 복잡할수록 속도를 줄여라.
92년생 : 새로운 단계에 올라설 기회가 온다.
닭
45년생 : 난관이 있어도 쉽게 풀린다.
57년생 : 듣던 반가운 소식이 현실이 된다.
69년생 : 천천히 모은 것이 큰 성과가 된다.
81년생 : 상승 기운이 강하니 자신감을 가지라.
93년생 : 오늘은 휴식도 좋은 선택이다.
개
46년생 : 새로운 시각으로 바라보면 길이 열린다.
58년생 : 이름과 명예가 돋보인다.
70년생 : 계획은 단단하게 다듬어야 한다.
82년생 : 실속보다 과정에 집중하라.
94년생 : 기대를 줄이면 마음이 가벼워진다.
돼지
47년생 : 이동보다는 쉬어가는 날로 두라.
59년생 : 상황을 세밀하게 살피는 것이 유리하다.
71년생 : 사람을 잘 가려야 복이 지켜진다.
83년생 : 재물운이 들어오니 크진 않아도 이롭다.
95년생 : 가까운 사람과 나눈 대화에서 해답이 나온다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지