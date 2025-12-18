메뉴
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 18일

수정 2025-12-18 01:03
입력 2025-12-18 01:03
이미지 확대




48년생 : 오해가 풀리며 마음이 한결 가벼워진다.

60년생 : 계획을 실천하기 좋은 흐름이다.

72년생 : 갈피를 잡고 한 길로 밀어붙이는 것이 유리하다.

84년생 : 상황을 정확히 판단하는 안목이 필요하다.

96년생 : 말보다 행동이 더 중요한 날이다.



49년생 : 오래 엉킨 고민들이 차츰 풀린다.

61년생 : 문서·서류 관련하여 한 번 더 검토하라.

73년생 : 앞으로 나아가는 힘이 생긴다.

85년생 : 새로운 인연을 통해 활기가 생긴다.

97년생 : 조급해하지 말고 동행자를 살펴라.

호랑이

50년생 : 무리한 계획은 조정을 요한다.

62년생 : 주변에서 도움을 받게 될 운.

74년생 : 일은 잠시 보류하고 흐름을 관찰하라.

86년생 : 작심삼일을 경계하고 꾸준함을 지켜라.

98년생 : 감정 컨트롤이 중요한 날이다.

토끼

51년생 : 분위기에 휩쓸리지 않는 것이 유리하다.

63년생 : 희망적인 기운이 가득한 날이다.

75년생 : 맡은 일을 끝까지 성실하게 이어가라.

87년생 : 가까운 거리의 가벼운 외출은 길하다.

99년생 : 소통에서 진심을 담아야 한다.



52년생 : 움직임에 길운이 따른다.

64년생 : 준비 중인 일에 기회가 찾아온다.

76년생 : 새로운 분야에 귀를 기울여라.

88년생 : 운기가 서서히 피어오른다.

00년생 : 말보다 실천이 깊은 인정을 이끈다.



53년생 : 반가운 사람이 찾아오겠다.

65년생 : 건강이 회복되며 기운이 오른다.

77년생 : 작지만 바랐던 소원이 이루어진다.

89년생 : 양보가 길을 여는 날이다.

01년생 : 실속을 챙기는 태도가 유리하다.



54년생 : 약속을 성실히 지키는 것이 복을 부른다.

66년생 : 노력한 만큼 결실이 생긴다.

78년생 : 집안에 기쁜 기운이 들어온다.

90년생 : 성장과 발전의 문이 열린다.

02년생 : 무리보다 꾸준함이 이득을 준다.



43년생 : 인내를 잃지 말라.

55년생 : 금전운이 상승선에 올라선다.

67년생 : 급하게 서두르면 실수하기 쉽다.

79년생 : 의외의 횡재운이 들어온다.

91년생 : 감정에 휘둘리지 말고 차분하게.

원숭이

44년생 : 막힘이 사라지고 흐름이 트인다.

56년생 : 한 가지에 집중할수록 성과가 크다.

68년생 : 타인의 말을 귀하게 여겨라.

80년생 : 짧은 여행이 기분 전환이 된다.

92년생 : 지혜롭게 유연함을 택하라.



45년생 : 새로운 일을 무리하게 시작하지 마라.

57년생 : 작은 고민이 생길 수 있다.

69년생 : 활기 넘치며 추진력 상승.

81년생 : 인간관계를 부드럽게 유지하라.

93년생 : 상황을 한 템포 늦춰 보는 것이 좋다.



46년생 : 노력의 결실은 반드시 있다.

58년생 : 상승 기류가 들어오니 마음이 가볍다.

70년생 : 새로운 시도를 두려워하지 마라.

82년생 : 운이 서서히 높아진다.

94년생 : 주춤하지 말고 자신감 있게 움직여라.

돼지

47년생 : 느긋함이 지혜가 된다.

59년생 : 의미 있는 하루가 된다.

71년생 : 그동안의 어려움이 풀린다.

83년생 : 윗사람의 조언이 길운을 부른다.

95년생 : 감정적 결정은 피해야 한다.
