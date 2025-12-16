[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 16일

이미지 확대

48년생 : 안심하고 추진하면 결과가 따른다.60년생 : 순조롭게 흐르니 흐름을 유지하라.72년생 : 작은 오해가 생길 수 있으니 말 조심.84년생 : 지출과 소비를 계획적으로 관리하라.96년생 : 먼저 나서기보단 상황 관망이 유리하다.49년생 : 예상치 못한 변화가 생긴다.61년생 : 돌발 상황에 대비함이 좋다.73년생 : 양보와 배려가 결국 이득이 된다.85년생 : 바라던 일에서 성과를 본다.97년생 : 감정적 대응은 손해를 부른다.호랑이50년생 : 반가운 소식이 들린다.62년생 : 베풀수록 운이 강해진다.74년생 : 인간관계를 부드럽게 유지하라.86년생 : 노력의 보상이 서서히 찾아온다.98년생 : 주변과의 조화를 우선해야 좋은 흐름.토끼51년생 : 집안에 평안이 찾아든다.63년생 : 새로운 일의 시작은 신중하라.75년생 : 쓸데없는 간섭은 피하라.87년생 : 도와주는 이가 나타난다.99년생 : 여유 있는 태도가 길을 연다.52년생 : 조용한 기쁨이 깃든다.64년생 : 집안에 경사 운이 들어온다.76년생 : 분실물이나 손재를 조심하라.88년생 : 상대의 불만은 흘려보내도 된다.00년생 : 겉보다 속을 챙기는 태도가 필요.53년생 : 오늘의 일은 내일로 미루는 것이 이롭다.65년생 : 문서나 계약은 두 번 확인하라.77년생 : 작은 소망이 이루어진다.89년생 : 평온한 마음이 행운을 부른다.01년생 : 불필요한 감정 소비는 줄여라.54년생 : 좋은 소식을 듣게 된다.66년생 : 예상치 못한 일이 생긴다.78년생 : 새로운 인연이 다가온다.90년생 : 연달아 고비가 있을 수 있다.02년생 : 쉬어가며 방향을 점검하라.43년생 : 베품이 행운을 부른다.55년생 : 스스로에게 여유를 허락하라.67년생 : 주변과의 약속이 즐겁게 이루어진다.79년생 : 신용이 가장 중요한 날.91년생 : 감정 정리가 우선되어야 한다.원숭이44년생 : 불필요한 참견은 피하라.56년생 : 흐름이 서서히 좋아진다.68년생 : 침착함이 문제를 해결한다.80년생 : 물건 분실 주의.92년생 : 말보다 행동이 더 영향력 있다.45년생 : 이동은 유리하지 않다.57년생 : 정신이 맑고 운이 따른다.69년생 : 지나친 욕심은 손해를 부른다.81년생 : 혼자 해결해야 하는 일이 생긴다.93년생 : 마음을 안정시키는 것이 우선.46년생 : 먼 곳에서 기쁜 소식이 있다.58년생 : 수입이 넉넉해진다.70년생 : 마음이 한결 가벼워진다.82년생 : 재물 운이 여러 방면으로 열린다.94년생 : 무리하지 않아도 자연스럽게 풀린다.돼지47년생 : 맴돌기만 하지 말고 여유를 가져라.59년생 : 새로운 사람과의 인연이 생긴다.71년생 : 약속과 믿음을 잘 지켜라.83년생 : 시비를 피하면 무탈하다.95년생 : 조용한 관망이 길을 연다.