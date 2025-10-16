대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 16일

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-10-16 02:49
입력 2025-10-16 02:49
이미지 확대




48년생 : 다음 기회를 기다려라.

60년생 : 구설수에서 벗어나지 못한다.

72년생 : 재물복이 들어오는구나.

84년생 : 크게 인정받겠다.

96년생 : 느긋한 마음 가져도 좋다.



49년생 : 호주머니가 두둑하다.

61년생 : 언행에 조심하라.

73년생 : 투자하면 이득이 있다.

85년생 : 가는 곳마다 이익 있겠다.

97년생 : 일이 잘 추진된다.

호랑이

50년생 : 서서히 길운이 들어온다.

62년생 : 여유를 가져야 건강 유지.

74년생 : 화기애애한 운세가 온다.

86년생 : 중도에 포기하면 큰 손해.

98년생 : 여행운이 있다.

토끼

51년생 : 반드시 경사가 있다.

63년생 : 길한 운세가 꾸준히 진행된다.

75년생 : 인기가 폭발하니 즐겁다.

87년생 : 너무 서두르지 말아야 한다.

99년생 : 가족들이 힘 합쳐 행운 부른다.



52년생 : 근심이 없어지고 기쁨 찾아온다.

64년생 : 새로운 일을 추진해 보아라.

76년생 : 마음을 열고 대하라.

88년생 : 몸과 마음이 편안한 하루.

00년생 : 일이 더디게 풀린다.



53년생 : 운은 점차 풀린다.

65년생 : 하던 일을 충실히 해야겠다.

77년생 : 정신적으로 여유를 느끼겠다.

89년생 : 도움의 손길을 찾아라.

01년생 : 좋은 기회가 다가온다.



54년생 : 들뜬 기분에 사로잡히지 마라.

66년생 : 사교성이 필요하다.

78년생 : 차츰 운이 열린다.

90년생 : 일찍 귀가함이 좋겠다.

02년생 : 의견을 고집하지 마라.



43년생 : 공연히 화를 내지 마라.

55년생 : 무난한 하루다.

67년생 : 머물러 있지 말고 뛰어라.

79년생 : 먼저 양보함이 좋다.

91년생 : 좋은 운에도 함정이 있다.

원숭이

44년생 : 운기가 차츰 밝아진다.

56년생 : 상대의 의견을 받아들여라.

68년생 : 작지만 시비가 생기니 조심하라.

80년생 : 우연한 만남이 있겠다.

92년생 : 가정화목에 힘써라.



45년생 : 즐거운 일이 생기겠다.

57년생 : 뜻하지 않은 행복 있다.

69년생 : 가까운 사람의 도움을 받겠다.

81년생 : 이동에 행운이 따른다.

93년생 : 매사 매듭을 잘 지어라.



46년생 : 재복이 굴러 들어오는구나.

58년생 : 재물운이 다가온다.

70년생 : 초지일관하는 마음으로 나가라.

82년생 : 생각보다 쉽게 풀린다.

94년생 : 여러 사람의 도움을 받는구나.

돼지

47년생 : 냉정하게 일을 처리하라.

59년생 : 윗사람의 혜택 입게 된다.

71년생 : 생활의 변화를 가져라.

83년생 : 사람 사귈 때 신중을 기해야 길하다.

95년생 : 차분한 휴식이 필요하다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기