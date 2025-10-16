[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 16일

이미지 확대

48년생 : 다음 기회를 기다려라.60년생 : 구설수에서 벗어나지 못한다.72년생 : 재물복이 들어오는구나.84년생 : 크게 인정받겠다.96년생 : 느긋한 마음 가져도 좋다.49년생 : 호주머니가 두둑하다.61년생 : 언행에 조심하라.73년생 : 투자하면 이득이 있다.85년생 : 가는 곳마다 이익 있겠다.97년생 : 일이 잘 추진된다.호랑이50년생 : 서서히 길운이 들어온다.62년생 : 여유를 가져야 건강 유지.74년생 : 화기애애한 운세가 온다.86년생 : 중도에 포기하면 큰 손해.98년생 : 여행운이 있다.토끼51년생 : 반드시 경사가 있다.63년생 : 길한 운세가 꾸준히 진행된다.75년생 : 인기가 폭발하니 즐겁다.87년생 : 너무 서두르지 말아야 한다.99년생 : 가족들이 힘 합쳐 행운 부른다.52년생 : 근심이 없어지고 기쁨 찾아온다.64년생 : 새로운 일을 추진해 보아라.76년생 : 마음을 열고 대하라.88년생 : 몸과 마음이 편안한 하루.00년생 : 일이 더디게 풀린다.53년생 : 운은 점차 풀린다.65년생 : 하던 일을 충실히 해야겠다.77년생 : 정신적으로 여유를 느끼겠다.89년생 : 도움의 손길을 찾아라.01년생 : 좋은 기회가 다가온다.54년생 : 들뜬 기분에 사로잡히지 마라.66년생 : 사교성이 필요하다.78년생 : 차츰 운이 열린다.90년생 : 일찍 귀가함이 좋겠다.02년생 : 의견을 고집하지 마라.43년생 : 공연히 화를 내지 마라.55년생 : 무난한 하루다.67년생 : 머물러 있지 말고 뛰어라.79년생 : 먼저 양보함이 좋다.91년생 : 좋은 운에도 함정이 있다.원숭이44년생 : 운기가 차츰 밝아진다.56년생 : 상대의 의견을 받아들여라.68년생 : 작지만 시비가 생기니 조심하라.80년생 : 우연한 만남이 있겠다.92년생 : 가정화목에 힘써라.45년생 : 즐거운 일이 생기겠다.57년생 : 뜻하지 않은 행복 있다.69년생 : 가까운 사람의 도움을 받겠다.81년생 : 이동에 행운이 따른다.93년생 : 매사 매듭을 잘 지어라.46년생 : 재복이 굴러 들어오는구나.58년생 : 재물운이 다가온다.70년생 : 초지일관하는 마음으로 나가라.82년생 : 생각보다 쉽게 풀린다.94년생 : 여러 사람의 도움을 받는구나.돼지47년생 : 냉정하게 일을 처리하라.59년생 : 윗사람의 혜택 입게 된다.71년생 : 생활의 변화를 가져라.83년생 : 사람 사귈 때 신중을 기해야 길하다.95년생 : 차분한 휴식이 필요하다.