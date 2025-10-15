[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 15일

이미지 확대

48년생 : 막혔던 운이 풀린다.60년생 : 새 식구가 들어온다.72년생 : 얻는 것 많겠다.84년생 : 기쁜 소식이 온다.96년생 : 양보의 미덕을 보여라.49년생 : 운수 대통이다.61년생 : 기다리면 운이 따른다.73년생 : 집안에 근심, 걱정이 사라진다.85년생 : 자신 없는 일에 손대지 마라.97년생 : 친구와 여행을 계획해도 좋다.호랑이50년생 : 최선을 다하라.62년생 : 정해진 일은 바꾸지 마라.74년생 : 매사가 순조롭다.86년생 : 남을 생각하는 마음을 가져라.98년생 : 친구를 잘 사귀어야 한다.토끼51년생 : 상승세를 타니 포기하지 마라.63년생 : 작은 투자로 큰 소득 얻는다.75년생 : 전진은 보류하라.87년생 : 컨디션을 유지하라.99년생 : 변화를 가져보는 것이 좋다.52년생 : 욕심 버려라.64년생 : 자신을 과신하지 마라.76년생 : 일이 순조롭게 풀린다.88년생 : 분수를 지키고 일에 열중하라.00년생 : 자신의 능력이 되살아난다.53년생 : 신수가 태평해 안정된다.65년생 : 계획대로 밀어붙여라.77년생 : 의외로 즐거운 하루가 된다.89년생 : 최후까지 노력하라.01년생 : 비밀은 오래가지 않는다.54년생 : 지나친 이상을 버려라.66년생 : 과로하지 말고 안정하라.78년생 : 작은 소득 있겠다.90년생 : 잔재주를 부리지 마라.02년생 : 처음엔 어려우나 나중에 인정받는다.43년생 : 변동은 내일로 미루어라.55년생 : 중책을 맡겠구나.67년생 : 인기 상승이 예상된다.79년생 : 외출 시 사고를 주의하라.91년생 : 매사 일 처리 확실히 하라.원숭이44년생 : 즐거운 일이 생긴다.56년생 : 융통성을 발휘하면 재물 있겠다.68년생 : 타인을 도와 줄 일이 생긴다.80년생 : 사업에 운이 따른다.92년생 : 공부할 분위기를 만들어라.45년생 : 재물이 들어온다.57년생 : 언행을 신중히 하라.69년생 : 새로운 사람을 주의하라.81년생 : 계약건은 오늘 성사된다.93년생 : 즐거운 일이 생긴다.46년생 : 가정에 좋은 일 생긴다.58년생 : 건강을 체크하라.70년생 : 얻는 것이 많겠다.82년생 : 가족과의 화목에 신경 써라.94년생 : 계획은 적극적으로 추진하라.돼지47년생 : 원점에서 다시 시작하라.59년생 : 노력한 만큼 실적 있다.71년생 : 손댄 일 마무리에 힘써라.83년생 : 윗사람의 신임으로 운기 왕성.95년생 : 기쁜 일이 생기겠다.