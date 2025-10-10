대한매일상회 바로가기
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 12일

수정 2025-10-10 01:07
입력 2025-10-10 01:07
이미지 확대




48년생 : 귀인의 도움 받겠다.

60년생 : 사람을 가려서 사귀어라.

72년생 : 노력한 대가 있다.

84년생 : 참고 견뎌야 길하다

96년생 : 움직임이 크지 않은 날이다.



49년생 : 결단을 내려야 될 일 생긴다.

61년생 : 하는 일이 어렵다.

73년생 : 주머니 사정이 좋겠다.

85년생 : 일이 성취되고 급상승한다.

97년생 : 하는 일이 쉽게 풀리겠다.

호랑이

50년생 : 집안에 신경 써라.

62년생 : 손재수를 만들지 마라.

74년생 : 먼 거리 이동운 삼가라.

86년생 : 스트레스가 풀린다.

98년생 : 추진하는 일 성사 없다.

토끼

51년생 : 새롭게 기획하라.

63년생 : 축적된 일이 풀린다.

75년생 : 신수가 태평하다.

87년생 : 손재수가 있겠으니 주의하라.

99년생 : 고민은 시간이 해결해준다.



52년생 : 이름을 떨칠 운세다.

64년생 : 부지런히 뛰어라.

76년생 : 재물운이 왕성하다.

88년생 : 즐거운 일만 생각하라.

00년생 : 집안이 화목하다.



53년생 : 남에게 도움을 청하라.

65년생 : 활력이 넘치는 하루.

77년생 : 먹을 복이 많겠다.

89년생 : 과신하다가 망신살.

01년생 : 잔뜩 쌓인 긴장을 풀어라.



54년생 : 뜻대로 모든 일이 된다.

66년생 : 작은 이득이 있겠다.

78년생 : 지출도 많지만 수입도 많다.

90년생 : 방법을 바꾸어 보아라.

02년생 : 대인관계에 신경 쓰면 행운 있다.



43년생 : 무리하게 돌진하지 마라.

55년생 : 칭찬이 자자하다.

67년생 : 방법을 바꾸어 보아라.

79년생 : 이득이 있겠다.

91년생 : 오늘따라 마음이 포근해진다.

원숭이

44년생 : 급히 서두르지 마라.

56년생 : 즐거운 하루 된다.

68년생 : 선심 쓰면 얻음이 있겠다.

80년생 : 투자, 매매, 이동 대길.

92년생 : 정도를 걸어야 길한 운세.



45년생 : 원하는 것 이루지 못한다.

57년생 : 갈등 해소되고 생각밖에 재물 따른다.

69년생 : 웃어른께 조언을 청하라.

81년생 : 친구와의 불화가 있으니 주의.

93년생 : 새로운 일을 도모해도 좋다.



46년생 : 생각지도 않은 일 발생한다.

58년생 : 액운이 따르니 조심하라.

70년생 : 가까운 사람 덕에 행운 있다.

82년생 : 교섭거래 이루어지겠다.

94년생 : 솔직한 고백이 유리하다.

돼지

47년생 : 힘겨운 일은 삼가라.

59년생 : 성급하면 낭패 본다.

71년생 : 참는 자에게 복이 있겠다.

83년생 : 일이 잘 풀려 기쁨 넘친다.

95년생 : 절제해야 손재수가 없다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
