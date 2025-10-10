대한매일상회 바로가기
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 11일

수정 2025-10-10 01:07
입력 2025-10-10 01:07
이미지 확대




48년생 : 뜻대로 풀려 나간다.

60년생 : 가끔 손해도 감수하라.

72년생 : 새 일을 시작해도 좋겠다.

84년생 : 마음이 들떠있으면 일이 안 된다.

96년생 : 중용을 지키면 행운 있다.



49년생 : 명예가 따른다.

61년생 : 순리를 따르면 대길하다.

73년생 : 귀인의 도움으로 소득 있다.

85년생 : 계획대로 추진하라.

97년생 : 어려운 사람과 함께 하라.

호랑이

50년생 : 다투는 일을 삼가라.

62년생 : 가정 일에 신경 써라.

74년생 : 준비에 만전을 기하라.

86년생 : 기초부터 다시 하라.

98년생 : 길한 운세이니 재물이 풍족하겠다.

토끼

51년생 : 신뢰를 쌓아야 나중이 길하다.

63년생 : 곧 해결되겠다.

75년생 : 참는 자에게 행운이 들어온다.

87년생 : 여행은 피곤할 뿐이다.

99년생 : 분수를 지켜라.



52년생 : 이동이나 변동수가 있겠다.

64년생 : 방심은 금물이다.

76년생 : 매사 활기가 있는 하루다.

88년생 : 소득이 있겠다.

00년생 : 오해가 풀리고 소식 온다.



53년생 : 움직이면 이득 온다.

65년생 : 양보하라.

77년생 : 겸손해하면 재운 따른다.

89년생 : 굴러온 복을 차내는 격이다.

01년생 : 소신껏 하면 기회 잡는다.



54년생 : 운이 상승하는 하루이다.

66년생 : 인내하고 기다려라.

78년생 : 순리에 따라야 행운 온다.

90년생 : 얻는 것이 없는 날이다.

02년생 : 신용이 생명이다.



43년생 : 모든 일을 신중히 하라.

55년생 : 서두르다 망친다.

67년생 : 이득이 별로 없는 날이다.

79년생 : 매사 적극적으로 대처하라.

91년생 : 생활에 여유를 가져라.

원숭이

44년생 : 사람과 대화로 풀어라.

56년생 : 걱정 없는 날이다.

68년생 : 적극적으로 대처하라.

80년생 : 선택을 잘하라.

92년생 : 한 발짝 물러서면 행운이 따른다.



45년생 : 서두르지 마라.

57년생 : 노력하는 자에게 길이 열린다.

69년생 : 상황판단을 잘하라.

81년생 : 분실을 주의해야겠다.

93년생 : 헛된 꿈은 망신수만 따른다.



46년생 : 재물운이 강한 날이다.

58년생 : 무리하면 손해만 본다.

70년생 : 자기 관리에 힘써라.

82년생 : 검소함이 제일이다.

94년생 : 옛것에 얽매이지 마라.

돼지

47년생 : 정신적으로 여유를 가져라.

59년생 : 운기가 도래하는 날이다.

71년생 : 지금 일에 큰 기대 마라.

83년생 : 일찍 귀가함이 좋다.

95년생 : 일이 순조롭다.
