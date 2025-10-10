[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 11일

이미지 확대

48년생 : 뜻대로 풀려 나간다.60년생 : 가끔 손해도 감수하라.72년생 : 새 일을 시작해도 좋겠다.84년생 : 마음이 들떠있으면 일이 안 된다.96년생 : 중용을 지키면 행운 있다.49년생 : 명예가 따른다.61년생 : 순리를 따르면 대길하다.73년생 : 귀인의 도움으로 소득 있다.85년생 : 계획대로 추진하라.97년생 : 어려운 사람과 함께 하라.호랑이50년생 : 다투는 일을 삼가라.62년생 : 가정 일에 신경 써라.74년생 : 준비에 만전을 기하라.86년생 : 기초부터 다시 하라.98년생 : 길한 운세이니 재물이 풍족하겠다.토끼51년생 : 신뢰를 쌓아야 나중이 길하다.63년생 : 곧 해결되겠다.75년생 : 참는 자에게 행운이 들어온다.87년생 : 여행은 피곤할 뿐이다.99년생 : 분수를 지켜라.52년생 : 이동이나 변동수가 있겠다.64년생 : 방심은 금물이다.76년생 : 매사 활기가 있는 하루다.88년생 : 소득이 있겠다.00년생 : 오해가 풀리고 소식 온다.53년생 : 움직이면 이득 온다.65년생 : 양보하라.77년생 : 겸손해하면 재운 따른다.89년생 : 굴러온 복을 차내는 격이다.01년생 : 소신껏 하면 기회 잡는다.54년생 : 운이 상승하는 하루이다.66년생 : 인내하고 기다려라.78년생 : 순리에 따라야 행운 온다.90년생 : 얻는 것이 없는 날이다.02년생 : 신용이 생명이다.43년생 : 모든 일을 신중히 하라.55년생 : 서두르다 망친다.67년생 : 이득이 별로 없는 날이다.79년생 : 매사 적극적으로 대처하라.91년생 : 생활에 여유를 가져라.원숭이44년생 : 사람과 대화로 풀어라.56년생 : 걱정 없는 날이다.68년생 : 적극적으로 대처하라.80년생 : 선택을 잘하라.92년생 : 한 발짝 물러서면 행운이 따른다.45년생 : 서두르지 마라.57년생 : 노력하는 자에게 길이 열린다.69년생 : 상황판단을 잘하라.81년생 : 분실을 주의해야겠다.93년생 : 헛된 꿈은 망신수만 따른다.46년생 : 재물운이 강한 날이다.58년생 : 무리하면 손해만 본다.70년생 : 자기 관리에 힘써라.82년생 : 검소함이 제일이다.94년생 : 옛것에 얽매이지 마라.돼지47년생 : 정신적으로 여유를 가져라.59년생 : 운기가 도래하는 날이다.71년생 : 지금 일에 큰 기대 마라.83년생 : 일찍 귀가함이 좋다.95년생 : 일이 순조롭다.