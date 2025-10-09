대한매일상회 바로가기
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 9일

수정 2025-10-09 03:53
입력 2025-10-09 03:53
48년생 : 즐거운 마음으로 하루를 시작하라.

60년생 : 변동수 있으니 주의하라.

72년생 : 매사 걱정하지 마라.

84년생 : 최선을 다하면 길하다.

96년생 : 상대의 높이에 맞추어라.



49년생 : 재운은 있으나 분실에 주의하라.

61년생 : 소신껏 행동하면 대길.

73년생 : 양보하면 얻겠다.

85년생 : 욕심은 화를 부른다.

97년생 : 자신감 있게 밀고 나가라.

호랑이

50년생 : 언행에 조심해야 하겠다.

62년생 : 주변 사람의 의견을 무시하지 마라.

74년생 : 유대관계에 힘써라.

86년생 : 부모님께 안부 전화하라.

98년생 : 만복이 깃든다.

토끼

51년생 : 철저히 계획을 세워라.

63년생 : 대인관계를 주의하라.

75년생 : 일을 버리면 구설수 있다.

87년생 : 매사 적극성을 가져라.

99년생 : 타인에게 도움 청하라.



52년생 : 자존심이 상하겠다.

64년생 : 언행을 조심하라.

76년생 : 상대방의 의견을 존중하라.

88년생 : 외출시 건강 조심하라.

00년생 : 노력한 만큼의 대가가 있다.



53년생 : 조급한 마음을 갖지 마라.

65년생 : 서두르지 말아야 길하다.

77년생 : 서로간의 이해가 필요.

89년생 : 있는 그대로 보여줘라.

01년생 : 일의 성과가 오르겠다.



54년생 : 절대 안정이 필요한 날이다.

66년생 : 차근차근 처리하라.

78년생 : 다툼수 있으니 매사 주의하라.

90년생 : 금전낭비를 조심하라.

02년생 : 가까운 여행도 좋겠다.



43년생 : 신중하라.

55년생 : 금전적으로 어려움 있겠다.

67년생 : 매사를 가볍게 처신하지 마라.

79년생 : 마음을 편히 가져야 길하다.

91년생 : 뜻밖의 행운을 얻는다.

원숭이

44년생 : 이동수를 조심하라.

56년생 : 행운이 따르는 좋은 날이다.

68년생 : 기분 좋은 하루다.

80년생 : 좋은 관계를 맺도록 하라.

92년생 : 나의 위치를 지켜라.



45년생 : 작은 일에도 정성을 다하라.

57년생 : 많은 생각을 하지 마라.

69년생 : 이름을 떨칠 운세다.

81년생 : 과다지출을 조심하라.

93년생 : 부담 가는 일을 하지 마라.



46년생 : 어려움 없이 순조롭게 풀린다.

58년생 : 기쁨이 있는 하루이다.

70년생 : 자존심 버리면 행운 있다.

82년생 : 마음을 안정시켜라.

94년생 : 일을 크게 벌이지 마라.

돼지

47년생 : 경거망동하지 마라.

59년생 : 작은 이익 있겠다.

71년생 : 가족간의 화합이 필요하다.

83년생 : 과감한 결단이 필요하다.

95년생 : 언행에 신경 써야 하겠다.
Copyright ⓒ 서울신문
