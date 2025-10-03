[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 7일
쥐
48년생 : 건강이 좋아진다.
60년생 : 고집은 행운을 날린다.
72년생 : 약속을 잘 지켜라.
84년생 : 집안에 좋은 일 생긴다.
96년생 : 가족으로부터 도움 받는다.
소
49년생 : 문서로부터 행운이 들어온다.
61년생 : 서두르면 실수 많다.
73년생 : 한가지 일을 밀고 나가라.
85년생 : 걱정이 없어진다.
97년생 : 막히는 일이 없겠다.
호랑이
50년생 : 귀가 얇아 탈이다.
62년생 : 남의 의견을 존중하라.
74년생 : 여행을 떠나면 행운 있다.
86년생 : 자업자득이다.
98년생 : 작은 고민거리가 생긴다.
토끼
51년생 : 대인관계를 원만히 하라.
63년생 : 약속을 지켜라.
75년생 : 꾸준히 노력해야 길하다.
87년생 : 분실수를 조심하라.
99년생 : 운이 상승된다.
용
52년생 : 작은 일로 큰 성과 있겠다.
64년생 : 어려움이 해소가 되는 날이다.
76년생 : 사람 만나기에 좋은 날이다.
88년생 : 알차고 뜻깊은 날이다.
00년생 : 최선을 다하라.
뱀
53년생 : 좋은 결과가 있는 날이다.
65년생 : 마음을 느긋하게 먹어라.
77년생 : 생활이 윤택해진다.
89년생 : 명예가 따른다.
01년생 : 운수 대통한 날이다.
말
54년생 : 다른 사람이 돕는다.
66년생 : 참고 인내하면 길하다.
78년생 : 신의를 중요시해야 길하다.
90년생 : 이득이 큰 하루다.
02년생 : 마음이 울적한 하루다.
양
43년생 : 고생이 끝났구나.
55년생 : 하루가 빛나는 날이다.
67년생 : 행운은 천천히 찾아드는구나.
79년생 : 신수가 좋은 날이다.
91년생 : 도움이 필요하다.
원숭이
44년생 : 남을 도와주겠다.
56년생 : 힘 쓴 만큼 노력의 대가가 있겠다.
68년생 : 절제하면 행운이 온다.
80년생 : 대화 속에서 행복을 얻겠다.
92년생 : 친구관계가 좋아지겠다.
닭
45년생 : 생각지도 않은 행운 있다.
57년생 : 한발 물러서면 행운이 있다.
69년생 : 분수에 맞게 행동하라.
81년생 : 기다림 속에 행운이 온다.
93년생 : 마음고생이 없겠다.
개
46년생 : 새로운 계획을 세워라.
58년생 : 뜻밖의 행운이 있다.
70년생 : 큰 결실이 있으니 기대하라.
82년생 : 작은 것도 소중히 하라.
94년생 : 일이 잘 해결되는구나.
돼지
47년생 : 행운의 날이다.
59년생 : 가족으로부터 도움 받는다.
71년생 : 걱정거리가 해소된다.
83년생 : 기대한 일이 성사된다.
95년생 : 예상 못한 시비가 벌어지겠다.
