[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 3일

수정 2025-10-03 02:35
입력 2025-10-03 02:35
이미지 확대




48년생 : 겸손의 미덕을 보이면 길하다.

60년생 : 절대 안정이 필요한 날이다.

72년생 : 금전낭비를 조심하라.

84년생 : 다툼수 있으니 매사 주의하라.

96년생 : 차근차근 처리하라.



49년생 : 사람 만나는 일이 좋겠다.

61년생 : 가까운 여행도 좋겠다.

73년생 : 가족에게 신경 써야 한다.

85년생 : 금전적으로 어려움 있겠다.

97년생 : 신중하라.

호랑이

50년생 : 뜻밖의 행운을 얻는다.

62년생 : 베풀면서 근신하라.

74년생 : 좋은 관계를 맺도록 하라.

86년생 : 기분 좋은 하루다.

98년생 : 솔직하게 처신하면 좋은 결과 있다.

토끼

51년생 : 나의 위치를 지켜라.

63년생 : 작은 일에도 정성을 다하라.

75년생 : 남을 원망하지 마라.

87년생 : 부담 가는 일을 하지 마라.

99년생 : 이름을 떨칠 운세다.



52년생 : 어려움 없이 순조롭게 풀린다.

64년생 : 기쁨이 있는 하루이다.

76년생 : 자존심 버리면 행운 있다

88년생 : 마음을 안정시켜라.

00년생 : 일을 크게 벌이지 마라.



53년생 : 한 가지 취미를 가져라.

65년생 : 무조건 좋다고 하지 마라.

77년생 : 작은 이익 있겠다.

89년생 : 가족간의 화합이 필요하다.

01년생 : 과감한 결단이 필요하다.



54년생 : 변화를 가져라.

66년생 : 계획한 일을 차분히 처리하라.

78년생 : 부부화목에 신경 써라.

90년생 : 부족한 만큼 공부하라.

02년생 : 분위기에 휩쓸리지 마라.



43년생 : 근심이 사라지는 하루이다.

55년생 : 매사에 복병이 숨어있다.

67년생 : 기쁜 하루가 되겠다.

79년생 : 기다리면 운이 따른다.

91년생 : 매사 결과가 좋게 나온다.

원숭이

44년생 : 자기 것을 철저히 지켜라.

56년생 : 남의 말에 귀 기울여라.

68년생 : 믿다가 큰코 다친다.

80년생 : 혼자서 애태우게 되겠구나.

92년생 : 말을 꾸미지 마라.



45년생 : 재물운 있겠다.

57년생 : 목표가 크면 만사가 엉킨다.

69년생 : 기회가 왔을 때 잡아라.

81년생 : 주변의 시샘에 신경 쓰지 마라.

93년생 : 갑작스런 변동은 성과 없다.



46년생 : 뜻을 낮게 세워라.

58년생 : 분수를 지키면 길하다.

70년생 : 일을 너무 서두르지 마라.

82년생 : 방심하다 실패한다.

94년생 : 애정운이 좋은 날.

돼지

47년생 : 적극성이 부족하다.

59년생 : 남의 말을 함부로 하지 마라.

71년생 : 마음먹기에 달려있다.

83년생 : 분실 주의하라.

95년생 : 즐거운 일이 생기겠다.
