대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 30일

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-09-30 02:36
입력 2025-09-30 02:36
이미지 확대




48년생 : 주변에서 인기가 올라간다.

60년생 : 노력한 만큼의 대가를 얻을 것이다.

72년생 : 분주한 하루 되겠다.

84년생 : 서둘러 행운을 잡아라.

96년생 : 몸과 마음이 편안하고 걱정 없다.



49년생 : 운기가 서서히 호전되어 풀린다.

61년생 : 생각지 못한 행운을 얻는다.

73년생 : 부지런히 움직이면 큰 성과 있다.

85년생 : 불안해하지 않아도 된다.

97년생 : 일찍 귀가하면 기쁜 일.

호랑이

50년생 : 우연히 행운이 따른다.

62년생 : 매사 순조롭게 흐르는구나.

74년생 : 겸손함이 길하다.

86년생 : 자신을 낮추면 도움 받는다.

98년생 : 가정에 경사가 있다.

토끼

51년생 : 하루종일 좋은 일이 넘친다.

63년생 : 꾸준히 노력하라. 더없이 행운이 온다.

75년생 : 여유를 가지고 행동하라.

87년생 : 구하는 일마다 성사된다.

99년생 : 지나친 걱정을 하고 있다.



52년생 : 소망하던 일 이루겠다.

64년생 : 협동하면 성과가 크다.

76년생 : 단거리 여행은 대길.

88년생 : 기쁨이 넘쳐나며 재수가 좋다.

00년생 : 운기가 상승하여 일이 잘 풀린다.



53년생 : 모든 일이 일사천리로 이루어진다.

65년생 : 움직인 만큼 기쁨 있다.

77년생 : 부동산은 유리하다.

89년생 : 시비를 조심하라.

01년생 : 선심을 쓰면 얻음이 크겠다.



54년생 : 마음을 열고 대화하라.

66년생 : 문서, 금전에서 얻는 것 생기겠다.

78년생 : 바깥에서 활동하면 운수대통.

90년생 : 일이 순조롭게 풀려 나간다.

02년생 : 적극적인 자세로 나가라.



43년생 : 몸과 마음을 편안하게 하라.

55년생 : 행운은 천천히 찾아드는구나.

67년생 : 재력 명예를 얻는 운세

79년생 : 일이 잘 풀려 기쁨 넘친다.

91년생 : 인내하면 큰 성과 얻는다.

원숭이

44년생 : 집안에 좋은 일이 있다.

56년생 : 문서에서 이득을 본다.

68년생 : 즐겁고 만족한 기쁨 누린다.

80년생 : 생각보다 일이 잘 진행된다.

92년생 : 계획했던 일이 이루어진다.



45년생 : 무난한 하루가 되겠다.

57년생 : 집안이 화평해진다.

69년생 : 어려울 때 귀인이 도와준다.

81년생 : 일이 성취되고 운이 급상승한다.

93년생 : 노력을 아끼지 마라.



46년생 : 기쁜 소식이 가득하다.

58년생 : 수입이 좋은날이다.

70년생 : 가는 곳마다 행운이 따른다.

82년생 : 철저히 계획을 세우면 얻는다.

94년생 : 생각지도 못한 행운을 얻는다.

돼지

47년생 : 노력과 투자를 아끼지 말라.

59년생 : 빛을 보는 대길의 날.

71년생 : 좋은 기운이 넘친다.

83년생 : 작은 일로 큰 성과 있겠다.

95년생 : 고민은 시간이 해결한다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기