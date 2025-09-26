대한매일상회 바로가기
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 28일

수정 2025-09-26 01:30
입력 2025-09-26 01:30
이미지 확대




48년생 : 행운은 천천히 찾아드는구나.

60년생 : 뜻밖의 횡재를 할 수 있겠다.

72년생 : 이득이 많은 하루.

84년생 : 운기가 서서히 호전되어 풀린다.

96년생 : 노력이 바로 성공의 지름길이다.



49년생 : 모든 일이 순조롭게 풀려간다.

61년생 : 망설이지 말고 일을 시작해라.

73년생 : 사업운이 좋은 날이다.

85년생 : 재물과 인기가 함께 한다.

97년생 : 귀인의 도움 많이 받겠다.

호랑이

50년생 : 기쁜 일이 넘친다.

62년생 : 많은 사람이 도와주는구나.

74년생 : 기대하던 일이 큰 성과 거둔다.

86년생 : 성실하게 노력하라. 인정받는다.

98년생 : 잘못을 인정하면 해결된다.

토끼

51년생 : 많은 사람의 도움이 있겠다.

63년생 : 열심히 뛴 만큼 소득이 있다.

75년생 : 호전의 기미가 보인다.

87년생 : 경사스러운 일 생기겠다.

99년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.



52년생 : 좋은 하루 보내겠다.

64년생 : 근심이 없어지고 기쁨이 찾아온다.

76년생 : 바쁜 만큼 실속 있다.

88년생 : 이웃과 함께 하는 것이 길하다.

00년생 : 매사 순조롭게 흐르는구나.



53년생 : 행운이 찾아온다.

65년생 : 장기적인 목적의 투자가 좋다.

77년생 : 신념을 가지고 열심히 노력하라.

89년생 : 투자에도 운이 상승하는 날이다.

01년생 : 하루가 짧은 날이다.



54년생 : 건강에 신경 써야 한다.

66년생 : 옛것을 지켜라 그러면 득이 된다.

78년생 : 가족간의 화합을 도모하라.

90년생 : 재물이 넘쳐나는 기쁨이 있다.

02년생 : 뜻밖의 기쁜 일 생긴다.



43년생 : 아랫사람으로부터 좋은 소식 있다.

55년생 : 행운과 이익이 많이 발생한다.

67년생 : 사람들이 많이 모여드는구나.

79년생 : 꾀하는 일마다 순조롭게 진행된다.

91년생 : 기쁜 일이 생길 것이다.

원숭이

44년생 : 기쁨이 넘쳐나며 재수가 좋다.

56년생 : 신수가 태평하니 걱정별로 없다.

68년생 : 상대 의견을 존중하라.

80년생 : 귀인의 도움으로 소원을 성취한다.

92년생 : 마음의 여유가 필요하다.



45년생 : 서서히 귀한 운이 다가온다.

57년생 : 고통은 서서히 물러간다.

69년생 : 자리를 지키면 원하는 것을 얻을 수 있다.

81년생 : 재물이 생기면 주변을 도와라.

93년생 : 실속이 있는 하루.



46년생 : 심신을 편안히 하라.

58년생 : 순리에 맞게 행동하면 좋은 일 있다.

70년생 : 근심이 눈 녹듯 사라진다.

82년생 : 운이 상승하는 시기.

94년생 : 뜻밖의 횡재를 할 수 있겠다.

돼지

47년생 : 서두르지 말라. 좋은 일이 있을 것이다.

59년생 : 조바심 낼 필요 없이 일 해결된다.

71년생 : 일이 그런 대로 진행되어간다.

83년생 : 즐거운 일이 생긴다.

95년생 : 느긋한 마음으로 모든 일을 준비하라.
Copyright ⓒ 서울신문
