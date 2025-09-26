대한매일상회 바로가기
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 27일

수정 2025-09-26 01:30
입력 2025-09-26 01:30
오늘의 운세
오늘의 운세




48년생 : 만사가 형통하다.

60년생 : 어려운 일도 쉽게 해결.

72년생 : 겸손하면 주변에서 칭찬이 떠나지 않는다.

84년생 : 때를 기다리면 행운 있다.

96년생 : 즐겁고 만족한 기쁨 누린다.



49년생 : 침착하게 행동함이 필요.

61년생 : 큰일을 성사해 내는 운세다.

73년생 : 마음먹은 일 성공한다.

85년생 : 바깥에서 활동하는 것이 유리하다.

97년생 : 모임에 나가면 인기 높다.

호랑이

50년생 : 편안한 마음으로 기다려라.

62년생 : 심신이 편안하니 즐겁다.

74년생 : 친한 사람에게 도움 얻는다.

86년생 : 주변의 도움으로 소망 이룬다.

98년생 : 매사 대길하며 재물이 들어온다.

토끼

51년생 : 좋은 기회가 오니 잡아라.

63년생 : 애쓴 만큼 소득도 생기겠다.

75년생 : 분수를 지키면 좋은 일 있다.

87년생 : 모든 일이 일사천리로 이루어진다.

99년생 : 걱정이 해결된다.



52년생 : 임기응변으로 상황이 극복된다.

64년생 : 경사스러운 일 생기겠다.

76년생 : 이득 있는 하루가 되겠다.

88년생 : 일이 순조롭게 풀려 나간다.

00년생 : 건강만 잘 지키면 큰 이득.



53년생 : 용기 내어 일을 시작하라.

65년생 : 노력만큼 성과 있다.

77년생 : 계획에 밝은 미래 보인다.

89년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.

01년생 : 바쁜 만큼 소득 있다.



54년생 : 어려움 없이 순조롭다.

66년생 : 하나의 행운도 놓치지 마라.

78년생 : 새로운 것에 도전하는 것이 좋다.

90년생 : 새로운 사람만 조심하면 행운수.

02년생 : 성공의 길로 들어선다.



43년생 : 집안이 화목하니 부러울 것 없구나.

55년생 : 근심거리가 해결된다.

67년생 : 금전적으로 여유가 생긴다.

79년생 : 모든 일 마음먹기에 달려있다.

91년생 : 바쁜 만큼 실속도 있구나.

원숭이

44년생 : 문제가 해결된다.

56년생 : 차츰 운이 상승세를 타는구나.

68년생 : 새로움을 꿈꾸어야 길하다.

80년생 : 재물이 넘쳐나는 기쁨이 있다.

92년생 : 희망의 미래가 보인다.



45년생 : 새로운 것 천천히 시작하라.

57년생 : 크게 발전하는 운세다

69년생 : 꾀하는 일마다 순조롭게 진행된다.

81년생 : 기쁜 일이 생길 것이다.

93년생 : 좋은 일이 시작된다.



46년생 : 상대의 의견을 존중하라.

58년생 : 고비가 해결된다.

70년생 : 시간과 노력을 아끼지 마라.

82년생 : 타인의 도움을 받아 일 해결된다.

94년생 : 뜻밖의 공명을 얻겠구나.

돼지

47년생 : 재물이 생기니 주변을 돕는데 사용하라.

59년생 : 마음이 평안한 하루.

71년생 : 운기가 상승하여 일이 잘 풀린다.

83년생 : 생각보다 일이 잘 진행된다.

95년생 : 주변에서 인기가 올라간다.
