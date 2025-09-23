대한매일상회 바로가기
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 23일

수정 2025-09-23 02:57
입력 2025-09-23 02:57
이미지 확대




48년생 : 일이 잘 풀려 기쁨 넘친다.

60년생 : 쉽게 풀리니 걱정 마라.

72년생 : 휴식은 행운의 열쇠.

84년생 : 새로운 일을 도모해도 좋다.

96년생 : 적극적으로 해결해나가라.



49년생 : 매사 뜻한 대로 되는구나.

61년생 : 꾸준히 노력하라. 더없이 행운이 온다

73년생 : 바깥에서 활동하는 것이 유리하다.

85년생 : 문제가 해결된다.

97년생 : 노력한 만큼의 대가를 얻을 것이다.

호랑이

50년생 : 새로운 것 천천히 시작하라.

62년생 : 재물이 들어와 쌓인다.

74년생 : 가족과 즐거운 시간을 되도록 가져라.

86년생 : 모든 일이 해결된다.

98년생 : 일이 순조롭게 잘 풀린다.

토끼

51년생 : 행운과 이익이 많이 발생한다.

63년생 : 낙심하지 말고 인내심을 가져라.

75년생 : 좋은 일이 생긴다.

87년생 : 조금만 기다려라 행운이 찾아온다.

99년생 : 좋은 신수이니 활발히 움직여라.



52년생 : 여유를 가지고 행동하라.

64년생 : 승승장구하겠구나.

76년생 : 어려움이 해소된다.

88년생 : 움직인 만큼 기쁨 있다.

00년생 : 가장 소중한 하루가 된다.



53년생 : 노력과 투자를 아끼지 말라.

65년생 : 느긋한 마음으로 모든 일을 준비하라.

77년생 : 적극적인 자세로 나가라.

89년생 : 실속에 맞는 계획을 세워라.

01년생 : 몸과 마음을 편안하게 하라.



54년생 : 도와줄 사람이 많다.

66년생 : 다른 사람과 협조 잘하라.

78년생 : 좋은 일이 생기는 날.

90년생 : 일이 곧 풀릴 것이다.

02년생 : 주변에서 인기가 올라간다.



43년생 : 기다리는 것이 행운 가져다준다.

55년생 : 귀인의 도움으로 소원을 성취한다.

67년생 : 느긋한 마음은 성공하기 쉽다.

79년생 : 차근차근 실행함이 좋겠다.

91년생 : 서두르지 말라. 좋은 일이 있을 것이다.

원숭이

44년생 : 목적한바 성취한다.

56년생 : 자리를 지키면 원하는 것을 얻을 수 있다.

68년생 : 옛것을 지켜라 그러면 득이 된다.

80년생 : 내실만 갖춘다면 행운 따른다.

92년생 : 기쁨이 넘쳐나며 재수가 좋다.



45년생 : 투자에도 운이 상승하는 날이다.

57년생 : 자존심만 버린다면 희망 있다.

69년생 : 쉽게 풀리니 걱정 마라.

81년생 : 안달한다고 일이 풀리는 건 아니다.

93년생 : 많은 이득이 생기겠다.



46년생 : 집안에 부귀가 가득하구나.

58년생 : 많은 이득이 생기겠다.

70년생 : 신념을 가지고 열심히 노력하라.

82년생 : 길운이 서서히 다가온다.

94년생 : 모든 일이 뜻대로 된다.

돼지

47년생 : 모든 일이 형통하리라.

59년생 : 재물이 풍요롭다.

71년생 : 기쁜 소식 있겠다.

83년생 : 일의 마무리를 잘해라.

95년생 : 꼬이기 시작하는 문제가 해결된다.
