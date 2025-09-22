[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 22일

이미지 확대

48년생 : 서로 돕고 협조해야 성과 있다.60년생 : 마음의 안정을 찾는다.72년생 : 좋은 소식이 들리겠구나.84년생 : 먼 곳에서 좋은 소식이 있다.96년생 : 언행에 조심해야 하겠다.49년생 : 집안이 화평하고 기쁨이 넘친다.61년생 : 좋은 기운이 회복된다.73년생 : 노력한 만큼 대가 있다.85년생 : 대인관계가 좋아진다.97년생 : 시간활용을 잘하면 이득이 생긴다.호랑이50년생 : 소망했던 일 해결.62년생 : 집안이 화평해진다.74년생 : 이동이사에 행운 따른다.86년생 : 현재의 이익 보단 미래를 생각하라.98년생 : 행동이 차분하면 길하다.토끼51년생 : 집안에 부귀가 가득하겠다.63년생 : 모든 일이 뜻대로 된다.75년생 : 좋은 기회가 있겠다.87년생 : 소신껏 하면 기회 잡는다.99년생 : 이동이나 변동은 유리하다.52년생 : 재물이 생기겠구나.64년생 : 계획한대로 운이 상승한다.76년생 : 주변에서 인기 좋겠구나.88년생 : 기다리면 운이 따른다.00년생 : 쉽게 풀리니 걱정 마라.53년생 : 기다리던 소식이 들린다.65년생 : 어려울 때 귀인이 도와준다.77년생 : 움츠림 보단 정정당당히 나서라.89년생 : 노력한 만큼 대가 있다.01년생 : 몸과 마음이 편안하고 걱정 없다.54년생 : 투자운이 따른다.66년생 : 운세가 호전된다.78년생 : 사업은 남쪽으로 추진해야 대길.90년생 : 기쁜 소식이 가득하다.02년생 : 일을 추진하면 얻는 것 있겠다.43년생 : 기다리던 소식이 들린다.55년생 : 마음먹은 대로 이루어진다.67년생 : 몸과 마음이 편안하고 걱정 없다.79년생 : 꿈과 희망이 클수록 얻는 게 많다.91년생 : 노력한 만큼의 대가를 얻을 것이다.원숭이44년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.56년생 : 재물이 들어와 쌓인다.68년생 : 주변에서 인기가 올라간다.80년생 : 경솔한 행동은 금물이다.92년생 : 생각지도 못한 행운을 얻는다.45년생 : 기쁜 친구를 만나게 된다.57년생 : 일이 순조롭게 풀려나간다.69년생 : 한발 물러서면 행운이 있다.81년생 : 지나치게 걱정 마라.93년생 : 친구와 상의함이 좋겠다.46년생 : 경사스러운 일 생기겠다.58년생 : 이득이 있는 하루가 되겠다.70년생 : 계획한대로 운이 상승한다.82년생 : 마음을 가라앉히면 횡재수 있다.94년생 : 기쁨이 집안 가득하겠다.돼지47년생 : 기다리던 소식이 들린다.59년생 : 자식으로 인한 행복 있겠다.71년생 : 소망이 이루어지겠다.83년생 : 하던 일 계속하는 것 좋다.95년생 : 대인관계에 힘써라.