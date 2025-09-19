대한매일상회 바로가기
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 20일

수정 2025-09-19 01:35
입력 2025-09-19 01:35
이미지 확대




48년생 : 작은 것이 쌓여 커다란 행운 된다.

60년생 : 일이 순조롭게 풀려 나간다.

72년생 : 편안한 마음으로 기다려라.

84년생 : 좋은 기회가 오니 잡아라.

96년생 : 이득 있는 하루가 되겠다.



49년생 : 집안에 부귀가 가득하겠다.

61년생 : 작은 이득 있겠다.

73년생 : 모든 일이 일사천리로 이루어진다.

85년생 : 자중하고 분수 지키면 대길.

97년생 : 노력의 대가 반드시 얻겠다.

호랑이

50년생 : 먼 곳에서 기쁜 소식 있겠다.

62년생 : 막혔던 일이 서서히 풀리겠다.

74년생 : 행동이 차분하면 길하다.

86년생 : 운이 열려 이득이 많이 생긴다.

98년생 : 애쓴 만큼 소득도 생기겠다.

토끼

51년생 : 서둘지 않아도 풀린다.

63년생 : 마음먹은 일 성공한다.

75년생 : 때를 기다리면 행운 있다.

87년생 : 순리에 맞게 행동하면 명예 있다.

99년생 : 일이 성취되고 운이 상승한다.



52년생 : 즐겁고 만족한 기쁨 누린다.

64년생 : 기다림보다 움직이는 것이 좋겠다.

76년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋겠다.

88년생 : 기다리던 일에 기회가 찾아온다.

00년생 : 이동이나 변동은 유리하다.



53년생 : 아랫사람에게 맡겨두면 행운 있다.

65년생 : 여행할 수 있으면 좋겠다.

77년생 : 의욕은 넘치나 행동은 신중히.

89년생 : 솔직한 고백이 유리하다.

01년생 : 잃는 것 있지만 얻음도 있다.



54년생 : 곧 좋은 운이 들어온다.

66년생 : 신수가 좋으니 행운 있겠다.

78년생 : 자존심만 억제하면 행운 있다.

90년생 : 어려움 없이 순조롭다.

02년생 : 마음에 안정을 찾는다.



43년생 : 복이 충만하고 신수 좋다.

55년생 : 여러 사람 사이에 존경받는다.

67년생 : 재물운이 찾아오니 수입 크겠다.

79년생 : 주머니 사정이 좋아진다.

91년생 : 부지런히 움직이면 큰 성과 있다.

원숭이

44년생 : 서두르지 말고 해결하라.

56년생 : 신수가 태평하니 걱정은 별로 없다.

68년생 : 찬사를 듣겠다.

80년생 : 주변에서 인기 좋겠구나.

92년생 : 맡은 일에 충실하라.



45년생 : 경사스러운 일 생기겠다.

57년생 : 친지와 즐거움 나눈다.

69년생 : 아랫사람으로부터 도움 얻는다.

81년생 : 작은 이득 있다.

93년생 : 능률 오르고 소득 높겠다.



46년생 : 베푼 만큼 소득이 돌아온다.

58년생 : 순리대로 행하면 행운 넘친다.

70년생 : 부귀를 겸비한 하루다.

82년생 : 희망의 빛이 보인다.

94년생 : 여러 사람과 만나 기쁨 나눈다.

돼지

47년생 : 어려움 없이 순조롭다.

59년생 : 곧 좋은 운이 들어온다.

71년생 : 하는 일 잘되는구나.

83년생 : 은인의 도움이 있겠다.

95년생 : 모든 일이 쉽게 이루어지니 기쁘구나.
