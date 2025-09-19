[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 20일
수정 2025-09-19 01:35
입력 2025-09-19 01:35
쥐
48년생 : 작은 것이 쌓여 커다란 행운 된다.
60년생 : 일이 순조롭게 풀려 나간다.
72년생 : 편안한 마음으로 기다려라.
84년생 : 좋은 기회가 오니 잡아라.
96년생 : 이득 있는 하루가 되겠다.
소
49년생 : 집안에 부귀가 가득하겠다.
61년생 : 작은 이득 있겠다.
73년생 : 모든 일이 일사천리로 이루어진다.
85년생 : 자중하고 분수 지키면 대길.
97년생 : 노력의 대가 반드시 얻겠다.
호랑이
50년생 : 먼 곳에서 기쁜 소식 있겠다.
62년생 : 막혔던 일이 서서히 풀리겠다.
74년생 : 행동이 차분하면 길하다.
86년생 : 운이 열려 이득이 많이 생긴다.
98년생 : 애쓴 만큼 소득도 생기겠다.
토끼
51년생 : 서둘지 않아도 풀린다.
63년생 : 마음먹은 일 성공한다.
75년생 : 때를 기다리면 행운 있다.
87년생 : 순리에 맞게 행동하면 명예 있다.
99년생 : 일이 성취되고 운이 상승한다.
용
52년생 : 즐겁고 만족한 기쁨 누린다.
64년생 : 기다림보다 움직이는 것이 좋겠다.
76년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋겠다.
88년생 : 기다리던 일에 기회가 찾아온다.
00년생 : 이동이나 변동은 유리하다.
뱀
53년생 : 아랫사람에게 맡겨두면 행운 있다.
65년생 : 여행할 수 있으면 좋겠다.
77년생 : 의욕은 넘치나 행동은 신중히.
89년생 : 솔직한 고백이 유리하다.
01년생 : 잃는 것 있지만 얻음도 있다.
말
54년생 : 곧 좋은 운이 들어온다.
66년생 : 신수가 좋으니 행운 있겠다.
78년생 : 자존심만 억제하면 행운 있다.
90년생 : 어려움 없이 순조롭다.
02년생 : 마음에 안정을 찾는다.
양
43년생 : 복이 충만하고 신수 좋다.
55년생 : 여러 사람 사이에 존경받는다.
67년생 : 재물운이 찾아오니 수입 크겠다.
79년생 : 주머니 사정이 좋아진다.
91년생 : 부지런히 움직이면 큰 성과 있다.
원숭이
44년생 : 서두르지 말고 해결하라.
56년생 : 신수가 태평하니 걱정은 별로 없다.
68년생 : 찬사를 듣겠다.
80년생 : 주변에서 인기 좋겠구나.
92년생 : 맡은 일에 충실하라.
닭
45년생 : 경사스러운 일 생기겠다.
57년생 : 친지와 즐거움 나눈다.
69년생 : 아랫사람으로부터 도움 얻는다.
81년생 : 작은 이득 있다.
93년생 : 능률 오르고 소득 높겠다.
개
46년생 : 베푼 만큼 소득이 돌아온다.
58년생 : 순리대로 행하면 행운 넘친다.
70년생 : 부귀를 겸비한 하루다.
82년생 : 희망의 빛이 보인다.
94년생 : 여러 사람과 만나 기쁨 나눈다.
돼지
47년생 : 어려움 없이 순조롭다.
59년생 : 곧 좋은 운이 들어온다.
71년생 : 하는 일 잘되는구나.
83년생 : 은인의 도움이 있겠다.
95년생 : 모든 일이 쉽게 이루어지니 기쁘구나.
