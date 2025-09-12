대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 14일

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-09-12 02:03
입력 2025-09-12 02:03
이미지 확대




48년생 : 겸손히 행동하면 명예 있다.

60년생 : 운이 상승하는 하루이다.

72년생 : 아랫사람에게 맡겨두면 행운.

84년생 : 참으면 웃는 날이 다가온다.

96년생 : 마음을 가다듬고 마무리를 잘해라.



49년생 : 생활에 여유를 가져라.

61년생 : 몸과 마음을 편안하게 하라.

73년생 : 한 발짝 물러서면 행운 있다.

85년생 : 서서히 풀리기 시작한다.

97년생 : 느긋한 마음으로 모든 일을 준비하라.

호랑이

50년생 : 일이 성취되고 급상승한다.

62년생 : 꾸준히 노력하라. 더없이 행운이 온다.

74년생 : 자신의 뜻을 펴겠다.

86년생 : 참고 견디면 웃는 날이 다가온다.

98년생 : 분수에 맞는 생활을 하라.

토끼

51년생 : 가정에서 기쁜 일 생긴다.

63년생 : 계획한대로 운이 상승한다.

75년생 : 가족과 즐거운 시간을 되도록 가져라.

87년생 : 심신이 피곤하지만 내일은 밝다.

99년생 : 기다리던 소식을 듣겠다.



52년생 : 생각지 않았던 좋은 일이 생긴다.

64년생 : 한발 물러서면 행운이 있다.

76년생 : 활력이 넘치는 하루.

88년생 : 뜻대로 모든 일이 된다.

00년생 : 친한 사람으로부터 도움을 받는다.



53년생 : 고민은 시간이 해결해준다.

65년생 : 생각지도 못한 행운을 얻는다.

77년생 : 장기적 목적의 투자가 좋다.

89년생 : 작은 이득이 있겠다.

01년생 : 한발 물러서면 열 가지 유리하다.



54년생 : 가정의 근심 곧 해결.

66년생 : 노력한 만큼의 대가를 얻을 것이다.

78년생 : 새로운 일을 도모해도 좋다.

90년생 : 즐거운 일 생긴다.

02년생 : 많은 사람을 만나니 즐거운 하루가 되겠다.



43년생 : 재물운이 따르는구나.

55년생 : 솔직한 고백이 유리하다.

67년생 : 주변과의 화합으로 도움 받는다.

79년생 : 가족과의 생기가 돈다.

91년생 : 분위기파악을 잘하라

원숭이

44년생 : 기쁜 일이 생기니 기대하라.

56년생 : 의욕은 넘치나 행동은 신중히 하라.

68년생 : 일이 잘 풀려 기쁨 넘친다.

80년생 : 인기를 얻게 되겠구나.

92년생 : 약속만 지킨다면 행운 있다.



45년생 : 조금만 기다려라 행운이 찾아온다.

57년생 : 매사가 뜻대로 잘 풀린다.

69년생 : 하던 일에 충실해야겠다.

81년생 : 내일을 기다리는 것이 좋겠다.

93년생 : 하루를 행복하게 보낸다.



46년생 : 자기 자리를 지키면 원하는 것을 얻을 수 있다.

58년생 : 즐거운 일이 생긴다.

70년생 : 주변 사람의 도움이 크겠다.

82년생 : 어려움 닥쳐도 적극적으로 나가라.

94년생 : 행운이 손짓하는 날.

돼지

47년생 : 운세가 차츰 호전된다.

59년생 : 오곡이 풍성하니 즐겁다.

71년생 : 모든 일이 뜻대로 된다.

83년생 : 너무 큰일은 꿈꾸지 마라.

95년생 : 중요한 약속이 생긴다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기