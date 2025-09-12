[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 12일
입력 2025-09-12 02:02
쥐
48년생 : 인내할수록 열매가 크다.
60년생 : 집안에 경사가 생기겠다.
72년생 : 부러울 게 없는 신세다.
84년생 : 노력의 대가가 나타난다.
96년생 : 가까운 사람에게 신경 써라.
소
49년생 : 정신없이 바쁜날이다.
61년생 : 뜻밖의 재물을 얻게 된다.
73년생 : 성실하게 노력하라. 인정받는다.
85년생 : 맡은 일에 최선을 다하라.
97년생 : 차츰 운이 상승세를 타는구나.
호랑이
50년생 : 중요한 일 곧 해결된다.
62년생 : 처신을 잘하면 명예 얻겠다.
74년생 : 경사스러운 일 있겠다.
86년생 : 애쓴 만큼 소득도 생기겠다.
98년생 : 운세가 차츰 호전된다.
토끼
51년생 : 친지와 즐거움 나눈다.
63년생 : 마음놓고 일을 추진하라.
75년생 : 일의 추진은 내일로 미루어라.
87년생 : 자신감이 생기나 과욕은 금물.
99년생 : 친구의 조언을 받아들여라. 행운 있겠다.
용
52년생 : 베푼만큼 이득이 있다.
64년생 : 재물이 생기겠구나.
76년생 : 큰 성공 거두게 되겠구나.
88년생 : 일이 잘 진행된다.
00년생 : 충실하라. 밝은 날이 온다.
뱀
53년생 : 겸손하면 인정받는다.
65년생 : 금전낭비를 하지 말아라.
77년생 : 운수가 좋으니 새로운 일도 무방하다.
89년생 : 뜻대로 일이 풀린다.
01년생 : 가정에 충실하라. 덕이 된다.
말
54년생 : 몸과 마음이 편안하고 걱정 없다.
66년생 : 작은 일로 큰 성과 있겠다.
78년생 : 최선을 다하면 대길하다.
90년생 : 마음을 가라앉히면 횡재수 있다.
02년생 : 큰 성과 있으니 행운 있다.
양
43년생 : 사람 만나는 일 좋은 일이다.
55년생 : 가족과 즐거운 시간을 가져라.
67년생 : 서두르지 말라. 좋은 일이 있을 것이다.
79년생 : 문서에서 이득을 본다.
91년생 : 기분이 상쾌한 하루가 되겠다.
원숭이
44년생 : 작은 투자로 큰 소득 있겠다.
56년생 : 걱정스러운 일 해결된다.
68년생 : 뜻밖의 횡재수가 있다.
80년생 : 근심이 없어지고 기쁨이 찾아온다.
92년생 : 실속은 가까운 곳에 있다.
닭
45년생 : 신경이 쓰일 일이 생긴다.
57년생 : 행운은 천천히 찾아드는구나.
69년생 : 사소한 일에 더욱 신경 써라.
81년생 : 관록운도 있고 뜻밖의 횡재도 있다.
93년생 : 새로운 사람만 조심하면 행운수.
개
46년생 : 가족의견을 존중하라.
58년생 : 포기하지 말고 밀고 나가라 운이 좋다.
70년생 : 기다려라 행운이 온다.
82년생 : 마음놓고 일을 추진하라.
94년생 : 반가운 사람을 만나게 된다.
돼지
47년생 : 때를 기다리면 행운 있다.
59년생 : 욕심만 버리면 재물운 따른다.
71년생 : 이동하면 좋은 결과 생긴다.
83년생 : 새로운 일을 시작해도 좋다.
95년생 : 활기 넘치니 적극적으로 밀고 나가라.
