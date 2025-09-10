[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 10일

이미지 확대

48년생 : 고비를 잘 넘기겠다.60년생 : 힘들면 가까운 사람에게 도움 청하라.72년생 : 희망의 빛이 보인다.84년생 : 가정에 충실할 때 행운 있다.96년생 : 여러 사람과 만나 기쁨 나눈다.49년생 : 성급한 행동은 역효과 일으킨다.61년생 : 재물과 명예운이 높다.73년생 : 타인의 말을 새겨들어라.85년생 : 순리대로 행하면 행운 넘친다.97년생 : 이득이 넘쳐난다.호랑이50년생 : 베푼 만큼 소득이 돌아온다.62년생 : 뜻밖에 행운이 있다.74년생 : 모든 일이 성사되겠다.86년생 : 현상유지에 힘쓰라.98년생 : 어려움 없겠다.토끼51년생 : 마음대로 이루어진다.63년생 : 주변사람의 도움 크겠다.75년생 : 변동운이 좋으니 움직여라.87년생 : 실속은 가까운 곳에 있다.99년생 : 남녀사이 애정이 싹튼다.52년생 : 서서히 빛을 발하는구나.64년생 : 새로운 길이 열린다.76년생 : 자신감 있게 노력함이 좋겠다.88년생 : 베푼 만큼 소득도 크구나.00년생 : 노력하면 좋은 결실 맺는다.53년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.65년생 : 새로운 길 열리니 고민이 끝난다.77년생 : 계획했던 일이 풀린다.89년생 : 주변에서 인기가 올라간다.01년생 : 경제 사정 맞추어서 움직여라.54년생 : 좋은 소식만 접하는구나.66년생 : 이득이 있으나 안정이 제일이다.78년생 : 새로운 길 열리니 고민이 끝난다.90년생 : 시간이 해결해 줄 것이다.02년생 : 인정도 받고 즐거움도 크다.43년생 : 재물이 들어오는 운이다.55년생 : 차츰 복이 찾아든다.67년생 : 정도를 걸으면 즐거운 하루.79년생 : 노력의 대가를 받겠다.91년생 : 자신감만 있으면 반드시 성공.원숭이44년생 : 작은 실수를 조심하라.56년생 : 생활의 리듬을 살려주어라.68년생 : 시간이 해결해 줄 것이다.80년생 : 마음에 안정을 얻게 된다.92년생 : 언행에 조심해야 하겠다.45년생 : 손해가 생기나 참아야한다.57년생 : 하는 일마다 막힘이 없다.69년생 : 자신의 실력 발휘하라.81년생 : 운이 조금씩 다가온다.93년생 : 이익이 있다.46년생 : 과거는 잊고 새로 시작하라.58년생 : 주변에서 인기가 올라간다.70년생 : 꾸준히 노력하라. 더없이 행운이 온다.82년생 : 마음의 여유를 가져라.94년생 : 재물과 인기가 함께 한다.돼지47년생 : 느긋한 마음으로 화를 면한다.59년생 : 가까운 사람과 더욱 가까워진다.71년생 : 자기 것을 철저히 지켜라.83년생 : 좋은 기회가 오니 잡아라.95년생 : 작은 일이라도 성심 성의껏 대하라.