[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 8일

수정 2025-09-08 01:07
입력 2025-09-08 01:07
이미지 확대




48년생 : 느긋한 마음은 행운을 가져다준다.

60년생 : 모든 일이 순조롭다.

72년생 : 서두르지 않으면 길하다.

84년생 : 친절을 베풀면 운이 상승한다.

96년생 : 겸손하면 인정받는다.



49년생 : 일이 곧 풀릴 것이다.

61년생 : 자신을 내세우기 보단 협력하라.

73년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.

85년생 : 낙관적인 기분이 좋다.

97년생 : 새로운 것에 도전하면 성공하리라.

호랑이

50년생 : 주변의 충고를 받아들이면 기쁜날이 된다.

62년생 : 마음이 불안하니 안정 취하라.

74년생 : 새로운 계획은 충분한 검토 후 착수하라.

86년생 : 소득이 높아지면서 기쁜 하루.

98년생 : 자기 주관대로 밀고 나가면 대길.

토끼

51년생 : 심신이 안정된다.

63년생 : 생각보다 일이 잘 진행된다.

75년생 : 주변에서 인기가 올라간다.

87년생 : 승진하거나 자리 이동 있겠다.

99년생 : 시간활용을 잘하면 이득이 생긴다.



52년생 : 뜻밖의 공명을 얻겠구나.

64년생 : 중심을 잃지 않으면 운수대통.

76년생 : 운기가 상승하여 일이 잘 풀린다.

88년생 : 무리 말고 계획 세워라.

00년생 : 피하지 말고 배짱 있게 대하라.



53년생 : 차츰 운이 상승세를 타는구나.

65년생 : 새로운 사람만 조심하면 행운수.

77년생 : 뜻밖의 횡재수 있다.

89년생 : 자신 있게 일 추진해도 좋다.

01년생 : 일을 순서대로 해결하라.



54년생 : 집안이 화목하니 부러울 것 없구나.

66년생 : 근심거리가 해결된다.

78년생 : 성공의 길로 들어선다.

90년생 : 계획에 밝은 미래 보인다.

02년생 : 낙심하지 말고 인내심을 가져라.



43년생 : 옛것을 버리고 새것을 취하라.

55년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.

67년생 : 좋은 기회가 생긴다.

79년생 : 생기가 가득하구나.

91년생 : 우연한 만남 이루어진다.

원숭이

44년생 : 한발 물러서면 행운이 있다.

56년생 : 마음을 너그럽게 가지면 대길.

68년생 : 자신 있게 추진하면 행운.

80년생 : 경사스러운 일 생기겠다.

92년생 : 느긋한 마음으로 모든 일을 준비하라.



45년생 : 우정을 돈독히 하면 대길하다.

57년생 : 조금만 참고 기다려라. 횡재운 있다.

69년생 : 생기가 가득하구나.

81년생 : 매사 순조롭게 흐르는구나.

93년생 : 주변 사람과 함께 하라.



46년생 : 마음을 너그럽게 가지면 운이 상승한다.

58년생 : 이동수는 길하다.

70년생 : 신념을 가지고 노력하면 큰 행운이 있다.

82년생 : 모든 일이 일사천리로 이루어진다.

94년생 : 이득 있는 하루가 되겠다.

돼지

47년생 : 한발 뒤로 물러서라. 행운이 기다린다.

59년생 : 좋은 기회가 오니 잡아라.

71년생 : 양보와 인내심이 기르면 기쁜날이 되겠다.
83년생 : 분수를 지키는 것이 좋겠다.

95년생 : 일이 순조롭게 풀려 나간다.
