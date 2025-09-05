대한매일상회 바로가기
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 7일

수정 2025-09-05 01:33
입력 2025-09-05 01:33
48년생 : 현재 일에 충실할 때 어려움도 풀린다.

60년생 : 투지 있게 노력하면 좋은 결과 있다.

72년생 : 자녀로부터 기쁜 일 생긴다.

84년생 : 투자에도 운이 상승하는 날이다.

96년생 : 자신의 마음먹기에 달려있다.



49년생 : 주변 사람에게 베풀면 복이 들어온다.

61년생 : 기분이 즐겁고 만족한 하루.

73년생 : 생각했던 일들이 서서히 이루어진다.

85년생 : 은인의 도움 있겠다.

97년생 : 구설수가 있으니 언행을 조심하라.

호랑이

50년생 : 모든 일이 쉽게 이루어지니 기쁘구나.

62년생 : 꼼꼼하게 검토한 후 처리하라.

74년생 : 서서히 수입이 늘어나겠다.

86년생 : 재물이 들어온다.

98년생 : 적극적인 자세가 필요하다.

토끼

51년생 : 부러울 게 없는 신세다.

63년생 : 지금이 최선이다.

75년생 : 즐거운 하루가 될 것이다.

87년생 : 휴식이 필요하다 안정을 취하라.

99년생 : 돈을 요령껏 쓰는 것이 좋겠다.



52년생 : 신수 왕성하고 운수대통이라.

64년생 : 적극적으로 일을 추진하라.

76년생 : 소득이 좋아져 주머니가 두둑하다.

88년생 : 일이 쉽게 이루어진다.

00년생 : 좋은 기회를 놓치지 말아라.



53년생 : 매사 뜻한 대로되겠다.

65년생 : 분수 지켜야 희망 있다.

77년생 : 고통 사라지며 일이 해결된다.

89년생 : 생활의 리듬을 살려주어라.

01년생 : 너무 과신 말고 노력하라.



54년생 : 고생 끝에 낙이 오겠다.

66년생 : 앞길이 순탄하게 풀려나간다.

78년생 : 운이 좋으니 마음껏 행동하라.

90년생 : 작은 투자로 큰 소득 있겠다.

02년생 : 차분히 일을 처리하라.



43년생 : 집안에 행복이 있구나.

55년생 : 횡재수가 있는 좋은 날이다.

67년생 : 적극적으로 밀고 나가라.

79년생 : 베푼 만큼 소득이 돌아온다.

91년생 : 인간관계 잘 맺어라.

원숭이

44년생 : 주변 사람들로부터 좋은 소식이 들려온다.

56년생 : 주머니 사정이 좋다.

68년생 : 모임을 통해 일이 해결된다.

80년생 : 오늘은 모든 운이 좋다.

92년생 : 일이 순조롭다.



45년생 : 기회는 또 돌아오니 걱정 마라.

57년생 : 아랫사람으로부터 좋은 소식 들려온다.

69년생 : 대길하니 만사형통 한다.

81년생 : 근심거리가 해결된다.

93년생 : 자신 있게 추진하면 행운.



46년생 : 신수가 태평하니 걱정 마라.

58년생 : 사소한 일일수록 주의를 기울여라.

70년생 : 건강만 잘 지키면 걱정할 것 없다.

82년생 : 장거리 여행도 좋다.

94년생 : 남의 얘기를 새겨들으면 행운이 온다.

돼지

47년생 : 희망의 빛이 보인다.

59년생 : 문서로 득이 있겠구나.

71년생 : 분수를 지키는 것이 중요.

83년생 : 즐겁고 만족한 기쁨 누린다.

95년생 : 차분히 맡은 일에 충실하면 이득.
