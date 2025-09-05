[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 5일

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

48년생 : 남의 의견을 존중하면 만사형통.60년생 : 계획된 일이 잘 진행된다.72년생 : 곧바로 귀가하면 행운이 있다.84년생 : 새로운 친구 소개받는다.96년생 : 지나친 긴장은 삼가라.49년생 : 근심거리는 생기지만, 걱정하지 않아도 된다.61년생 : 주변의 도움으로 해결된다.73년생 : 모든 일이 해결된다.85년생 : 여러 사람 사이에 존경받는다.97년생 : 행운이 당신을 기다리고 있다.호랑이50년생 : 신수가 태평하니 기쁜 하루.62년생 : 귀인의 도움으로 횡재운 있다.74년생 : 하는 일이 더욱더 번창하겠다.86년생 : 대인관계가 매끈하게 이루어진다.98년생 : 끝마무리에 신경 쓰면 길하다.토끼51년생 : 소망한 일 잘 이루어지겠다.63년생 : 믿음으로 가정을 이끌어라.75년생 : 실천은 확실히 하는 게 좋다.87년생 : 집안에 있으면 횡재운 있다.99년생 : 사람 사귀는 일 신중 하라.52년생 : 일이 잘 진행되어간다.64년생 : 집안이 화기애애하겠다.76년생 : 새로운 일을 도모해도 좋다.88년생 : 추진하는 일이 잘 성사된다.00년생 : 오후에는 일이 잘 풀린다.53년생 : 모든 일에 신중을 기하라.65년생 : 호전의 기미가 있으니 조금만 참아라.77년생 : 커다란 성과 있겠다.89년생 : 자리를 지키면 원하는 것을 얻을 수 있다.01년생 : 주머니 사정이 좋아진다.54년생 : 물건이나 금전 잃어버리기 쉽다.66년생 : 몸과 마음이 편하구나.78년생 : 지출이 줄이면 즐거운 하루.90년생 : 재물운 붙고 기쁜 일 생긴다.02년생 : 일을 중단하면 손해이나 벌리면 길하다.43년생 : 회복되기 시작한다.55년생 : 생각보다 일이 잘 진행된다.67년생 : 도와줄 사람이 많이 나타난다.79년생 : 모든 일에 적극적으로 밀고 나가라.91년생 : 인기와 신뢰를 얻겠구나.원숭이44년생 : 복이 충만하고 신수 좋다.56년생 : 횡재수가 있으니 기쁘다.68년생 : 부지런히 움직이면 큰 성과 있다.80년생 : 뜻대로 일이 풀려나간다.92년생 : 일의 능률이 향상되겠다.45년생 : 작은 희생이 따르지만 복이 넘친다.57년생 : 경사스러운 일 생기겠다.69년생 : 성공의 길로 들어선다.81년생 : 행운이 손짓하는 날이다.93년생 : 기분이 즐겁고 만족한 하루.46년생 : 서두르지 말고 해결하라.58년생 : 외출을 삼가는 것이 운을 상승시킨다.70년생 : 성공을 향해 힘껏 달려라.82년생 : 몸과 마음이 가볍다.94년생 : 새로운 사람을 만나겠다.돼지47년생 : 어려울 때 도움을 손길이 나타난다.59년생 : 부부간의 애정이 돈독해진다.71년생 : 행운이 들어온다.83년생 : 계획했던 일이 잘 진행된다.95년생 : 의사표현을 확실히 하라.